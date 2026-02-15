Nemzeti Sportrádió

Lapunk főszerkesztője is jelölt az AIPS Europe végrehajtó bizottságába

2026.02.15. 13:41
Charles Camenzuli és Szöllősi György
A Magyar Sportújságírók Szövetsége Facebook-oldaláln jelezte, lezárult a jelölési-jelentkezési határidő az AIPS Europe vezető tisztségeire, a következő, 2026–2030-as ciklusra. Magyar részről az MSÚSZ támogatásával Szöllősi György kandidál a végrehajtó bizottsági tagságra

 

Lapunk főszerkesztője és az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György 2017 óta tagja az európai Sportújságíró-szövetség (AIPS Europe) végrehajtó bizottságának, 2019 óta a szervezet alelnöke. Murat Agcának, az AIPS Europe török főtitkárának hivatalos tájékoztatása szerint az elnöki posztért ketten, a ciprusi Erodotosz Miltiadusz és a francia Marc Ventouillac versengenek. 

A főtitkári és a pénztárnoki posztra egyaránt négyen, a végrehajtó bizottságba 19-en jelentkeztek. A választást április 11-én tartják, Lausanne-ban. Így, szemben a végrehajtó-bizottság korábbi döntésével, nem ősszel, önálló európai kongresszus keretében lesz a kontinentális tisztújítás, hanem a világkongresszus helyszínén, annak részeként, költségkímélés miatt ezt kérte ugyanis a vezetőségtől a nemzeti szövetségek többsége.

A máltai Charles Camenzuli, korábbi AIPS-főtitkár, aki két cikluson át vezette elnökként az európai szövetséget és csaknem fél évszázada állandó résztvevője a közgyűléseknek, bejelentette, hogy nem indul többé semmilyen nemzetközi pozícióért. A ciprusi sportgálán ugyanakkor elmondta, hogy Erodotosz Miltiaduszt, az eddigi pénztárnokot látná szívesen utódjaként, az AIPS Europe élén elnökként.

A világszervezet, az AIPS választását április 12-én tartják, dr. Csisztu Zsuzsa, lapunk munkatársa, az MSÚSZ alelnöke és az AIPS jelnelgi alelnöke az elnöki és az alelnöki posztra is jelölt. 

2026.01.31. 23:11

Immár hivatalos: Csisztu Zsuzsa az AIPS elnökjelöltjei között

Hárman pályáznak a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség vezető pozíciójára.

 

 

