Lapunk főszerkesztője is jelölt az AIPS Europe végrehajtó bizottságába

Lapunk főszerkesztője és az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György 2017 óta tagja az európai Sportújságíró-szövetség (AIPS Europe) végrehajtó bizottságának, 2019 óta a szervezet alelnöke. Murat Agcának, az AIPS Europe török főtitkárának hivatalos tájékoztatása szerint az elnöki posztért ketten, a ciprusi Erodotosz Miltiadusz és a francia Marc Ventouillac versengenek.

A főtitkári és a pénztárnoki posztra egyaránt négyen, a végrehajtó bizottságba 19-en jelentkeztek. A választást április 11-én tartják, Lausanne-ban. Így, szemben a végrehajtó-bizottság korábbi döntésével, nem ősszel, önálló európai kongresszus keretében lesz a kontinentális tisztújítás, hanem a világkongresszus helyszínén, annak részeként, költségkímélés miatt ezt kérte ugyanis a vezetőségtől a nemzeti szövetségek többsége.

A máltai Charles Camenzuli, korábbi AIPS-főtitkár, aki két cikluson át vezette elnökként az európai szövetséget és csaknem fél évszázada állandó résztvevője a közgyűléseknek, bejelentette, hogy nem indul többé semmilyen nemzetközi pozícióért. A ciprusi sportgálán ugyanakkor elmondta, hogy Erodotosz Miltiaduszt, az eddigi pénztárnokot látná szívesen utódjaként, az AIPS Europe élén elnökként.

A világszervezet, az AIPS választását április 12-én tartják, dr. Csisztu Zsuzsa, lapunk munkatársa, az MSÚSZ alelnöke és az AIPS jelnelgi alelnöke az elnöki és az alelnöki posztra is jelölt.