Dubaji tenisztorna: Stollár búcsúzott párosban

A magyar játékos a japán Kato Miju oldalán a nyitókörben – a legjobb 32 között – az ukrán Ljudmila Kicsenok és az amerikai Desirae Krawczyk kettőse ellen lépett pályára, a rivális végül 6:4, 6:4-re diadalmaskodott.

A mérkőzés 81 percig tartott.