Dubaji tenisztorna: Stollár búcsúzott párosban

2026.02.15. 11:05
Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
Címkék
női tenisz Dubaj Stollár Fanny
Stollár Fanny és partnere búcsúzott a 4.08 millió dollár (1.3 milliárd forint) összdíjazású dubaji keménypályás tenisztorna páros versenyétől.

A magyar játékos a japán Kato Miju oldalán a nyitókörben – a legjobb 32 között – az ukrán Ljudmila Kicsenok és az amerikai Desirae Krawczyk kettőse ellen lépett pályára, a rivális végül 6:4, 6:4-re diadalmaskodott.

A mérkőzés 81 percig tartott.

