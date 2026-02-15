Nemzeti Sportrádió

Győri gondok: az edzőt eltiltották, a középpályások sérültek

2026.02.15. 11:17
Csinger Márknak (zöld mezben) oda kell tennie magát, ha azt szeretné, hogy az ETO győzzön (Fotó: Nagy Gábor)
Decemberben és januárban szinte teljesen egészséges kerettel a bajnokságot is vezette az ETO FC, a Kisvárda ellen viszont Borbély Balázsnak valószínűleg kényszermegoldást kell alkalmaznia a középpályán.

Újratervezés: az ETO FC 20 éves középpályása, Vingler László csütörtök este, a Videoton elleni Mol Magyar Kupa-nyolcaddöntőben súlyos térdsérülést szenvedett, ez több szempontból is súlyos érvágás a bajnokságban és a kupában is aranyéremért küzdő együttesnek. Egyrészt a futballista úgy a csapat egyik nagy erőssége (mélységi irányító szerepkörben rövid és hosszú passzaival tehermentesítette Vitális Milánt), hogy közben a fiatalszabálynak is megfelel az életkora. Másrészt kitűnően helyettesítette Paul Antont, aki az ősszel az egész NB I egyik legjobb középpályás-teljesítményét nyújtotta, hosszú labdái élményszámba mentek, ám december végén megsérült. Időközben felépült, de úgy tudjuk, megint nem százszázalékos. A poszton számításba vehető játékosok közül Tóth Rajmund más profilú védekező középpályás, mint Vingler László és Paul Anton, sokkal támadóbb szerepkörben kell helytállnia, mint első NB I-es félévében 2024-ben, amikor a jóval defenzívebb ETO középpályáján volt alapember. A fiatalszabálynak várhatóan Bánáti Kevinnel igyekszik megfelelni a vezetőedző.

Az ETO FC védője, Csinger Márk a következőket mondta a bajnoki előtt: „Nehéz kupameccsen vagyunk túl, de láthattuk, hogy akik gyakrabban ülnek a padon, azok is megállják a helyüket kezdőként. A Kisvárda ellen itthon játszunk, és nyerni szeretnénk. Diósgyőrben nem voltunk elég határozottak a kapu előtt, aztán hátul is hibáztunk. Erre oda kell figyelnünk, és a legelejétől minél több helyzet kialakítására lesz szükségünk, és hamar ki is kell használni őket.”

Szép Márton, az ETO FC támadója a klubhonlapnak nyilatkozott: „Ugyan rengeteg az új arc, de fel-felbukkannak a folyosón ismerősök, így tényleg olyan, mintha hazajöttem volna. Sok klasszis játékos alkotta a keretet a Leverkusennél, Florian Wirtz minden mozdulata tudatos és laza volt, míg Álex Grimaldónak a rúgótechnikáját emelném ki. Alig várom, hogy bemutatkozzak a szurkolóink előtt.”

A Kisvárda az ősszel 2–0-s hátrányból fordított az ETO ellen, és a győriek sérüléshulláma miatt ismét kellemetlen perceket okozhat a még így is esélyesebbnek tűnő riválisának. 

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:22

75 évesen elhunyt Magyar Lajos, a Rába ETO legendája

Közel húsz éven át, 375 alkalommal lépett pályára zöld-fehér színekben, kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes volt a győriekkel.

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  2. ETO FC

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

32 

  7. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8 

26 

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6 

23 

11. Nyíregyháza Spartacus

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

 

 

