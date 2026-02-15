Győri gondok: az edzőt eltiltották, a középpályások sérültek

Újratervezés: az ETO FC 20 éves középpályása, Vingler László csütörtök este, a Videoton elleni Mol Magyar Kupa-nyolcaddöntőben súlyos térdsérülést szenvedett, ez több szempontból is súlyos érvágás a bajnokságban és a kupában is aranyéremért küzdő együttesnek. Egyrészt a futballista úgy a csapat egyik nagy erőssége (mélységi irányító szerepkörben rövid és hosszú passzaival tehermentesítette Vitális Milánt), hogy közben a fiatalszabálynak is megfelel az életkora. Másrészt kitűnően helyettesítette Paul Antont, aki az ősszel az egész NB I egyik legjobb középpályás-teljesítményét nyújtotta, hosszú labdái élményszámba mentek, ám december végén megsérült. Időközben felépült, de úgy tudjuk, megint nem százszázalékos. A poszton számításba vehető játékosok közül Tóth Rajmund más profilú védekező középpályás, mint Vingler László és Paul Anton, sokkal támadóbb szerepkörben kell helytállnia, mint első NB I-es félévében 2024-ben, amikor a jóval defenzívebb ETO középpályáján volt alapember. A fiatalszabálynak várhatóan Bánáti Kevinnel igyekszik megfelelni a vezetőedző.

Az ETO FC védője, Csinger Márk a következőket mondta a bajnoki előtt: „Nehéz kupameccsen vagyunk túl, de láthattuk, hogy akik gyakrabban ülnek a padon, azok is megállják a helyüket kezdőként. A Kisvárda ellen itthon játszunk, és nyerni szeretnénk. Diósgyőrben nem voltunk elég határozottak a kapu előtt, aztán hátul is hibáztunk. Erre oda kell figyelnünk, és a legelejétől minél több helyzet kialakítására lesz szükségünk, és hamar ki is kell használni őket.”

Szép Márton, az ETO FC támadója a klubhonlapnak nyilatkozott: „Ugyan rengeteg az új arc, de fel-felbukkannak a folyosón ismerősök, így tényleg olyan, mintha hazajöttem volna. Sok klasszis játékos alkotta a keretet a Leverkusennél, Florian Wirtz minden mozdulata tudatos és laza volt, míg Álex Grimaldónak a rúgótechnikáját emelném ki. Alig várom, hogy bemutatkozzak a szurkolóink előtt.”

A Kisvárda az ősszel 2–0-s hátrányból fordított az ETO ellen, és a győriek sérüléshulláma miatt ismét kellemetlen perceket okozhat a még így is esélyesebbnek tűnő riválisának.