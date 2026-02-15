Győri gondok: az edzőt eltiltották, a középpályások sérültek
Újratervezés: az ETO FC 20 éves középpályása, Vingler László csütörtök este, a Videoton elleni Mol Magyar Kupa-nyolcaddöntőben súlyos térdsérülést szenvedett, ez több szempontból is súlyos érvágás a bajnokságban és a kupában is aranyéremért küzdő együttesnek. Egyrészt a futballista úgy a csapat egyik nagy erőssége (mélységi irányító szerepkörben rövid és hosszú passzaival tehermentesítette Vitális Milánt), hogy közben a fiatalszabálynak is megfelel az életkora. Másrészt kitűnően helyettesítette Paul Antont, aki az ősszel az egész NB I egyik legjobb középpályás-teljesítményét nyújtotta, hosszú labdái élményszámba mentek, ám december végén megsérült. Időközben felépült, de úgy tudjuk, megint nem százszázalékos. A poszton számításba vehető játékosok közül Tóth Rajmund más profilú védekező középpályás, mint Vingler László és Paul Anton, sokkal támadóbb szerepkörben kell helytállnia, mint első NB I-es félévében 2024-ben, amikor a jóval defenzívebb ETO középpályáján volt alapember. A fiatalszabálynak várhatóan Bánáti Kevinnel igyekszik megfelelni a vezetőedző.
Az ETO FC védője, Csinger Márk a következőket mondta a bajnoki előtt: „Nehéz kupameccsen vagyunk túl, de láthattuk, hogy akik gyakrabban ülnek a padon, azok is megállják a helyüket kezdőként. A Kisvárda ellen itthon játszunk, és nyerni szeretnénk. Diósgyőrben nem voltunk elég határozottak a kapu előtt, aztán hátul is hibáztunk. Erre oda kell figyelnünk, és a legelejétől minél több helyzet kialakítására lesz szükségünk, és hamar ki is kell használni őket.”
Szép Márton, az ETO FC támadója a klubhonlapnak nyilatkozott: „Ugyan rengeteg az új arc, de fel-felbukkannak a folyosón ismerősök, így tényleg olyan, mintha hazajöttem volna. Sok klasszis játékos alkotta a keretet a Leverkusennél, Florian Wirtz minden mozdulata tudatos és laza volt, míg Álex Grimaldónak a rúgótechnikáját emelném ki. Alig várom, hogy bemutatkozzak a szurkolóink előtt.”
A Kisvárda az ősszel 2–0-s hátrányból fordított az ETO ellen, és a győriek sérüléshulláma miatt ismét kellemetlen perceket okozhat a még így is esélyesebbnek tűnő riválisának.
75 évesen elhunyt Magyar Lajos, a Rába ETO legendája
LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|11. Nyíregyháza Spartacus
21
5
6
10
25–37
–12
21
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14