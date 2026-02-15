NBA: Achilles-ín-szakadás miatt nem játszik, a tripladobót mégis behúzta Lillard az All Star-hétvégén – videó
A szezonban még egyetlen percet sem játszó Damian Lillard nyerte a hárompontosdobó-versenyt az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) All Star-hétvégéjén.
A Portland Trail Blazers 35 éves sztárjátékosa – aki az előző idényben Achilles-ín-szakadást szenvedett, ami miatt a mostani kiírásban még nem lépett pályára – pályafutása során harmadszor nyerte meg a különversenyt, ezzel beállította Larry Bird és Craig Hodges rekordját.
Lillardnak 27 dobásából 21 landolt a gyűrűben, és a logóból is eredményes volt, így összesen 29 pontot gyűjtött. Érdekesség, hogy 1993-ban éppen Hodgesszal fordult elő legutóbb, hogy egyetlen játékperc nélkül nyerje meg a hárompontosdobó-versenyt. (MTI)
