NBA: Achilles-ín-szakadás miatt nem játszik, a tripladobót mégis behúzta Lillard az All Star-hétvégén – videó

A Portland Trail Blazers 35 éves sztárjátékosa – aki az előző idényben Achilles-ín-szakadást szenvedett, ami miatt a mostani kiírásban még nem lépett pályára – pályafutása során harmadszor nyerte meg a különversenyt, ezzel beállította Larry Bird és Craig Hodges rekordját.

Lillardnak 27 dobásából 21 landolt a gyűrűben, és a logóból is eredményes volt, így összesen 29 pontot gyűjtött. Érdekesség, hogy 1993-ban éppen Hodgesszal fordult elő legutóbb, hogy egyetlen játékperc nélkül nyerje meg a hárompontosdobó-versenyt. (MTI)

"What were you thinking when Book was going off to start."@Dame_Lillard: "I was praying on his downfall."@DevinBook: 😂😂



Dame won his THIRD @StateFarm NBA 3-Point Contest tonight!

