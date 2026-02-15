Nemzeti Sportrádió

NBA: Achilles-ín-szakadás miatt nem játszik, a tripladobót mégis behúzta Lillard az All Star-hétvégén – videó

CS. M.CS. M.
2026.02.15. 11:30
Ronald MartinezFotó: Getty Images
Címkék
NBA Portland Trail Blazers Damian Lillard
A szezonban még egyetlen percet sem játszó Damian Lillard nyerte a hárompontosdobó-versenyt az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) All Star-hétvégéjén.

 

A Portland Trail Blazers 35 éves sztárjátékosa – aki az előző idényben Achilles-ín-szakadást szenvedett, ami miatt a mostani kiírásban még nem lépett pályára – pályafutása során harmadszor nyerte meg a különversenyt, ezzel beállította Larry Bird és Craig Hodges rekordját.

Lillardnak 27 dobásából 21 landolt a gyűrűben, és a logóból is eredményes volt, így összesen 29 pontot gyűjtött. Érdekesség, hogy 1993-ban éppen Hodgesszal fordult elő legutóbb, hogy egyetlen játékperc nélkül nyerje meg a hárompontosdobó-versenyt. (MTI) 

A ZSÁKOLÓVERSENY GYŐZTESE

 

NBA Portland Trail Blazers Damian Lillard
Legfrissebb hírek

NBA: visszavonult a kétszeres olimpiai bajnok Chris Paul

Amerikai sportok
2026.02.13. 20:28

LeBron James különleges tripla duplával melegített az NBA All Star-hétvégéjére

Amerikai sportok
2026.02.13. 07:23

NBA: Randle 41 pontig jutott, Jokics tripla duplázott az All-Star-szünet előtt

Amerikai sportok
2026.02.12. 08:15

NBA: hosszabbítás döntött a Knicks és Pacers között; Wembanyamáék kiütötték a Lakerst

Amerikai sportok
2026.02.11. 07:40

Négy kiállítással járó verekedés nyomta rá a bélyegét az NBA-játéknapra

Amerikai sportok
2026.02.10. 07:26

NBA: Brunson vezérletével kiütötte a Celticset a Knicks, Leonard 41 pontig jutott Minnesotában

Amerikai sportok
2026.02.09. 07:45

NBA: egymás után másodszor kapott ki a címvédő OKC

Amerikai sportok
2026.02.08. 07:36

NBA: Kawhi Leonard 31 pontja kellett a Clippersnek a hárompontos sacramentói sikerhez

Amerikai sportok
2026.02.07. 09:49
Ezek is érdekelhetik