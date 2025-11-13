Vb-selejtező: Mocsi, Ötvös és Bárány nem játszik az örmények ellen

A magyar válogatott csütörtökön 18 órától Örményországban játssza soron következő mérkőzését a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában, majd vasárnap 15 órakor a Puskás Arénában, Írország ellen zárja a kvalifikációt. A magyar csapat ígéretes pozícióból várja a hajrát: öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, így továbbjutási esélyei saját kezében vannak. A csoport másik találkozójának alakulása akár már csütörtökön bebiztosíthatja a rájátszásban való részvételt.



Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapján közzétett keret szerint három játékos maradt ki a jereváni találkozóra készülő csapatból: a debreceni Bárány Donát, a Ferencváros középpályása, Ötvös Bence, valamint a török Rizesporban futballozó Mocsi Attila. Előbbi kisebb sérüléssel érkezett a telki edzőtáborba.