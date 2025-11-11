Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: spanyol játékvezető az örmény–magyaron

2025.11.11. 09:44
null
José María Sánchez Martínez jó eséllyel a világbajnokságon is ott lesz (Fotó: Getty Images)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedd reggeli tájékoztatása szerint a spanyol José María Sánchez Martínez fújja a sípot a csütörtöki Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőn.

Az MLSZ X-oldala szerint José María Sánchez Martínez két segítője Raúl Cabanero Martínez és Ínigo Prieto López de Cerain lesz, a negyedik játékvezető szerepét pedig Juan Martínez Munuera tölti be.

Sánchez Martíneznek ez a harmadik selejtezője a mostani sorozatban, júniusban a Norvégia–Olaszország (3–0), szeptemberben a Szlovénia–Svédország (2–2) mérkőzést vezette. 2022 szeptemberében dirigált már a magyar válogatottnak, amikor a Nemzetek Ligájában 1–1-et játszottunk Németországgal. Az örmények kétszer találkoztak vele, 2021 novemberében 5–0-ra elveszítették az Észak-Macedónia elleni hazai vb-selejtezőt, míg 2023 márciusában Törökországtól kaptak ki otthon 2–1-re Európa-bajnoki selejtezőn.

Nagyon valószínű, hogy ő képviseli majd a vb-n a spanyol játékvezetést, ugyanis az utóbbi időszakban jobb küldéseket kap, mint a legutóbbi Eb-n vezető Jesús Gil Manzano.

Az örmény válogatott kerete Magyarország és Portugália ellen
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva)
Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)
Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

