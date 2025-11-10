Redzic Damir a vb-selejtezők előtt: Nagyon várom az összetartást, jó érzésekkel készülök

Redzic Damir neve már októberben is felvetődött, amikor Sallai Rolandot és Varga Barnabást is helyettesíteni kellett. „Az álmom teljesülne, ha egyszer magamra ölthetném a meggypiros mezt” – nyilatkozta akkor lapunknak a 22 éves játékos, aki végül nem került be a keretbe. „Dolgozom tovább, és mindent beleadok” – reagált akkor Marco Rossi döntésére.

Az októberi válogatott szünetben felkészülési mérkőzésen gólt szerzett az Újpest ellen, és továbbra is kiváló formában futballozott: azóta négy mérkőzésen három találatot ért el, csak egyetlen találkozón nem talált a kapuba – azon viszont több kapufát is lőtt. A szlovák élvonal szinte minden fordulóját követően bekerült az álomcsapatba.

A múlt héten aztán megérkezett a várva várt hír.