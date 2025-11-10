Nemzeti Sportrádió

Redzic Damir a vb-selejtezők előtt: Nagyon várom az összetartást, jó érzésekkel készülök

2025.11.10. 10:13
Redzic Damir pénteken győztes gólt szerzett (Fotó: DAC 1904)
Remek formában várja a válogatott összetartását Redzic Damir, a DAC támadója, aki az idény első öt mérkőzésén négy gólt szerzett. Csupán egy meccsen nem talált a kapuba, ám azon, a Sároseperjes (Eperjes) ellen háromszor is eltalálta a kapufát. Jó teljesítményére Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is felfigyelt, aki a szeptemberi, Slovan elleni rangadón személyesen nézte meg a villámgyors játékost.

Redzic Damir neve már októberben is felvetődött, amikor Sallai Rolandot és Varga Barnabást is helyettesíteni kellett. „Az álmom teljesülne, ha egyszer magamra ölthetném a meggypiros mezt” – nyilatkozta akkor lapunknak a 22 éves játékos, aki végül nem került be a keretbe. „Dolgozom tovább, és mindent beleadok” – reagált akkor Marco Rossi döntésére.

Az októberi válogatott szünetben felkészülési mérkőzésen gólt szerzett az Újpest ellen, és továbbra is kiváló formában futballozott: azóta négy mérkőzésen három találatot ért el, csak egyetlen találkozón nem talált a kapuba – azon viszont több kapufát is lőtt. A szlovák élvonal szinte minden fordulóját követően bekerült az álomcsapatba.

A múlt héten aztán megérkezett a várva várt hír.

„Nagyon szép nap volt számomra a kedd” – idézte fel mosolyogva Redzic a Nemzeti Sportnak, miután Rossi kihirdette a novemberi keretet, amelyben ezúttal már az ő neve is szerepelt.

„Óriási büszkeség ez számomra. Rengetegen gratuláltak, először természetesen a családommal beszéltem. Eszembe jutott a gyerekkorom, a klubjaim, és azok az évek, amikor a sérülések miatt alig tudtam játszani. A Fradiban és a DAC-ban is sokat szenvedtem, szinte két évig voltam sérült. Nagyon nehéz időszak volt: a konditeremben dolgoztam, miközben az ablakon át néztem, ahogy a többiek edzenek. Kicsit irigykedtem, de hittem benne, hogy egyszer vége lesz a pechsorozatnak. A családom rengeteget segített, naponta többször is beszéltünk. Hatalmas köszönet jár a szakmai stábnak, a fizioterapeutáknak – külön Branislav Fodrek mesternek –, és természetesen a csapattársaimnak. Nélkülük nem jutottam volna el idáig.”

A frissen meghívott támadó elmondta, hogy a hétfői telki érkezés előtt van benne egy kis drukk, de nem izgul: „Nagyon várom az összetartást, jó érzésekkel készülök. Kíváncsi vagyok a stáb tagjaira és a csapattársakra, szeretnék tanulni tőlük. A keretből személyesen ismerem Vitális Milánt a DAC-ból és Tóth Alexet a Fradiból, Kerkez Milossal pedig már az U17-es válogatottban is együtt szerepeltünk – akkoriban még egy szobában laktunk” – mondta.

A DAC-ban a 23-as mez számít Redzic védjegyének, ám a válogatottnál ez a szám Ötvös Bencéé: „Nem tudom, milyen mezszámot kapok, ám ez a legkisebb gondom – mondta nevetve. – A lényeg, hogy jól teljesítsek az edzéseken és bizonyítsak a mesternek. Bízom benne, hogy ez meghozza az eredményét.”

A közelgő meccsekről is szót ejtett: „Két agresszív ellenfél vár ránk, különösen az írek ilyenek. De a magyar válogatottban rengeteg nagyszerű játékos van, és meg fogjuk találni a módját, hogy feltörjük a védelmüket. Bízom benne, hogy csütörtökön és vasárnap is győzünk.”

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)  

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

