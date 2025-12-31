Nemzeti Sportrádió

Újabb öt orosz sportoló kapott semleges státuszt a Nemzetközi Síszövetségtől

2025.12.31. 12:25
Nyikita Andrejev (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Síszövetség (FIS) újabb öt orosz sportolónak adott semleges státuszt.

A moszkvai bejelentés szerint Nyikita Andrejev, Nyikita Novickij és Szvetlana Ivanova szabadstílusú síelők, Ilja Hurtyin hódeszkás és Ilja Manykov síugró jutott hozzá a jogosultsághoz, amely a nemzetközi versenyeken való részvételt teszi lehetővé.

Korábban, szintén decemberben a FIS 15 orosz sportolónak biztosított semleges státuszt. Köztük van Mihail Nazarov és Danyil Szadrejev síugró, akik azonban nem tudnak részt venni a Négysáncverseny egyik állomásán sem vízumgondok miatt. Már kihagyták december 29-én az Oberstdorfban rendezett nyitóviadalt, de nem lehetnek ott a másik németországi versenyen január elsején Garmisch-Partenkirchenben, ahogy a két ausztriai állomáson, január 4-én Innsbruckban, majd január 6-án Bischofshofenben sem. Mind a négy esemény része a selejtezősorozatnak a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.

„Sportolóink még mindig nem kapták meg a schengeni vízumot. Az olimpiai kvalifikáció már így is nehéz feladata ezután még nehezebbé válik, de ahogy mondani szokás, a remény hal meg utoljára” – nyilatkozta az orosz állami hírügynökségnek a válogatott vezetőedzője, Jevgenyij Plehov.

 

