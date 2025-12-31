Nem gondol a visszavonulásra minden idők legidősebb profi labdarúgója
Nem gondol a visszavonulásra minden idők legidősebb profi labdarúgója, az 59 éves japán Miura Kazujosi, sőt, a negyedosztályú Atletico Szuzuka után mostantól a harmadik vonalban szereplő Fukusima Unitedet erősíti.
„Vállalom az új kihívást! A futball iránti szenvedélyem töretlen maradt az életkoromtól függetlenül. Nagyon várom, hogy mindent beleadhassak a Fukusima United FC tagjaként. Írjunk együtt történelmet!” – idézi új klubjának közleménye a középpályást.
Miura 1986-ban Brazíliában kezdte pályafutását profiként, majd több brazil, japán és ausztrál együttesben is szerepelt. Húsz évvel ezelőtt került a Jokohama FC-hez, amely rendre kölcsönadja őt. Európában az olasz Genoában, a horvát Dinamo Zagrebben és a portugál Oliveirensében játszott.
A japán válogatottban 89 meccsen 55 gólt szerzett 1990 és 2000 között.
Ő a japán élvonal legidősebb gólszerzője, valamint a válogatott történetének második legeredményesebb futballistája.
