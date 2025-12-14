Tuboly Máté: A remek ősz után jöhet a pihenés és Kevin

„Megmondom őszintén, alig vártam, hogy lefújják a mérkőzést” – mondta közvetlenül a zólyombrézói hármas sípszó után a Nemzeti Sportnak a dunaszerdahelyiek középpályása, Tuboly Máté. A közép-szlovákiai településen, amelyet festőien szép természet vesz körül, a tél volt az úr. A találkozót rendkívül nehéz talajon játszották, ködös, zimankós időben, az érzett hőmérséklet mínusz öt fok körül alakult.

„Abszolút nagyon nehéz volt a meccs. Azonban tudtuk, mi vár ránk. Igaz, hogy talán az ősz talán leggyengébb teljesítményét nyújtottuk, de ezzel nincs semmi baj, ha nyerünk – főleg ilyen körülmények között. A csapat azonban megmutatta, hogy harcolni is tud. Az ősz során végig domináltunk minden együttes ellen, most talán először nem, de behúztuk a meccset. Ennél szebb győzelem nem is kell” – folytatta a magyar U21-es válogatott játékosa.

A zólyombrézói találkozó utáni ünneplés főszereplője – a szurkolók kívánságára – a dunaszerdahelyiek mestere, Branislav Fodrek volt. Marco Rossi egykori asszisztense tavaly november utolsó napján vette át a sárga-kékek irányítását. Bő egy év alatt 41 tétmérkőzésen vezette a csapatot, ezeken 22 győzelmet, 15 döntetlent és mindössze 4 vereséget könyvelt el. Az aktuális őszi idényben 38 pontot szerzett a csapattal, amivel megismételte az Adrián Gula vezette együttes két évvel ezelőtti teljesítményét, és csak egy ponttal maradt el a 2020–2021-es idényben Bernd Storck által irányított csapattól. Branislav Fodrek remek mérlege

A mérkőzést jobban kezdték a hazaiak, rögtön az elején három helyzetük is volt. „Megleptek minket, aktívabbak voltak, voltak lehetőségeik. Utána azonban jól reagáltunk. Nekem is volt egy helyzetem, amit a hazaiak blokkoltak – talán be is mehetett volna, ha jobban döntök. Nem sokkal később azonban Alioune Sylla egy nagyon szép egyéni akció végén gólt szerzett. A fordulás után úgy léptünk pályára, hogy ha nem sikerül újabb gólt szereznünk, akkor százszázalékos védekezéssel nullára hozzuk le a meccset. Sikerült.”

A találkozó után a megszokottnál tovább tartott, mire a dunaszerdahelyi játékosok elhagyták a játékteret. Ennek egyszerű oka volt: hosszú percekig ünnepeltek a közel kétszáz dunaszerdahelyi szurkolóval, akik a télies idő ellenére is elkísérték a csapatot a Dunaszerdahelytől 250 kilométerre fekvő településre.

Tuboly Máté egyénileg is remek őszt produkált. Egy kivétellel – a Bős elleni Szlovák Kupa-mérkőzésen – minden találkozón pályára lépett, és a sárga-kékek egyik kulcsjátékosa volt az elmúlt hónapokban. A DAC mezében összesen 21 mérkőzésen szerepelt, emellett mind az öt találkozón pályára lépett a magyar U21-es válogatottban is. Minden esetben kezdőember volt. Minden meccsen kezdőember

„Óriási köszönet illeti a drukkereinket. Mindig is mondtam, hogy együtt meg tudjuk csinálni – így volt ez most szombat este is. Emlékszem, hogyan zártuk a tavalyi évet, ahhoz képest óriásit fejlődött a csapat. Nagyon jó ősz van mögöttünk. Nem nyertünk meg minden meccset, voltak felesleges pontveszteségeink, főleg hazai pályán, de úgy érzem, ma kárpótoltuk a szurkolóinkat. Jelenleg vezetjük a bajnokságot. Nyilván ez változhat vasárnap estig, de óriási büszkeség ez a klub, a szurkolók és a csapat számára is. Innen folytatjuk februárban” – jegyezte meg a 21 éves játékos.

A dunaszerdahelyi futballisták a mai naptól megérdemelt pihenőjüket töltik. „A családommal fogok feltöltődni. Egyhetes pihenőnk van, aztán jönnek az egyéni edzések, hogy minél jobb állapotban kezdjük a téli felkészülést” – mondta Tuboly, aki azt is elárulta, mit jelent neki a karácsony, és mi az, ami minden évben kihagyhatatlan. „Az év legszebb ünnepe számomra a családot és a boldogságot jelenti. Kicsit talán meg is áll az idő, amire most nagy szükség lesz. És Kevin – vagyis a Reszkessetek, betörők! – sem maradhat ki” – zárta mosolyogva.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18. FORDULÓ

Zólyombrézó (Podbrezová)–Dunaszerdahely 0–1 (0–1)

Zólyombrézó, Zelpo Aréna, 511 néző. Vezette: M. Smolák

Zólyombrézó: Juricka – Mielke, Paraj, Markovic – Kovácik, Palumets, Stefánik, Chyla (Sanusi, 62.) – Galcík, Siler, Deml (Rehák, 87.). Vezetőedző: Stefan Markulík

DAC: Popovics – Blazek, Kapanadze, Nemanic, Modesto – Tuboly, Ouro – Sylla (Bationo, 63.), A. Gruber (Corr, 89.), Ramadan (Barro, 77.) – Gagua (Udvaros, 77.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Sylla (30.)