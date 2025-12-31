Schneller Domonkos: Sok szempontból előrelépett a magyar kerékpársport

Eseménydús évet zárt 2025-ben a magyar kerékpársport, több szakágban is nagy sikerek születtek idén. A hazai szövetség elnöke, Schneller Domonkos a Nemzeti Sportnak elmondta, sok szempontból továbblépett a magyar kerékpársport 2024-hez képest, ilyen például az, hogy a magyar bejegyzésű MBH Bank Ballan csapata immáron pro-szintűvé vált.

„Azt láthatjuk, hogy egész Közép-Európában egyedüliként Magyarországnak lett pro-szintű országúti kerékpáros csapata. Ilyenje csak a legnagyobb kerékpáros nemzeteknek szokott lenni, mostantól hazánkban is működik egy” – fogalmazott az elnök, aki kiemelte a mindössze tizenöt éves BMX-es, Molnár Noémi nagyszerű szereplését is.

„Korábban is tudtuk, hogy Noémi nagyon tehetséges, ezt most az eredmények is megmutatták. Az idősebbek között versenyezve hihetetlen teljesítmény a világbajnoki ötödik hely, ha »csak« ezt a szintet tartja már az olimpiai kvótát ér, de szerintem még rengeteget fog fejlődni. A szakágban James Jones személyében új edzőt szerződtetett a kerékpáros szövetség; a korábbi angol válogatott versenyző, olimpiai kerettag pontosan tudja, melyek a legfontosabb gyakorlatok, hogyan kell rájuk készülni. Vele elindult egy szabad szemmel is jól látható előrelépés.”

Az elnök szerint a harmadik pozitívum Feldhoffer Bálint szereplése, 2020 után ő volt az első, aki a legjobb tízben zárt magyar versenyzőként a Tour de Hongrie-n, ahol a 19 éves fiatal hetedik lett. Ez is szerepet játszott abban, hogy a Bahrain-Victorious World Team csapat development sorában, azaz a „csikócsapatban” tekerhet jövőre. „Bálint előtt a határ a csillagos ég, a szakmai munka iránti alázatát ismerve élni fog ezzel a lehetőséggel” – tette hozzá Schneller.

Ugyanakkor az árnyoldalt sem szabad elfeledni. Amíg 2025-ben még négy kontinentális besorolású csapat működött Magyarországon, jövőre ebből csupán egy marad. A már említett MBH előrelép, a Karcag és az Epronex viszont befejezte működését.

„Szomorú, hogy a négyből két csapat megszűnt, ettől szövetségi szinten sem voltunk boldogok. Ugyanakkor, ahogy ezt egyébként Kiss Gergő, az Epronex csapatfőnöke nyilatkozta, nem a szövetség feladata a csapatok fenntartása, hiszen nekünk tíz szakágat kell fenntartani, emellett finanszírozni a válogatott utazásait, továbbá az eszközbeszerzésektől az edzőtáborokig és a versenyek szervezéséig bezárólag rengeteg minden mást is. A szövetség ezzel együtt is próbál segíteni, amennyit lehet, így például a Karcag helyett átvállaltuk az UCI-regisztráció díját, hogy meglegyen a licensz, és utána legyen idejük szponzorokat találni. De sajnos hiába kaptak egy lélegzetvételnyi időt, mégsem tudták összeszedni a szükséges forrásokat. Összességében azonban én azt gondolom, hogy inkább félig teli az a bizonyos pohár, mintsem félig üres.”

A negyedik csapat, a Team United Shipping jó évet zárt, Feldhoffer TdH-s szereplése mellett Pelikán János időfutam ob-t nyert, míg a Visegrad 4 verseny hazai szakaszát 2. helyen zárta.

Az elnököt a csapatot váltó országúti kerékpárosainkról is kérdeztük.

„Azt látom, hogy Valter Attila már most nagyon motivált a váltással kapcsolatban, szerintem jót tesz neki. Mindenkinek vannak jobb és kevésbé jó évei, olyan versenyző nincs, akinek lineáris lenne a fejlődése. Dina Mártonnak komoly önbizalmat ad az ob-győzelem mezőnyversenyen, valamint az, hogy egy magas szintű, magyar bejegyzésű csapatban tekerhet együtt jó barátjával, Peák Barnabással.”