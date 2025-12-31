Nemzeti Sportrádió

IFFHS: változatlanul Puskás a legidősebb mesterhármast szerző európai labdarúgó

2025.12.31. 11:29
Továbbra is Puskás Ferenc áll az élén annak a listának, amelyet az IFFHS vezet a mesterhármast – vagy éppen mesternégyest – idős korukban, klubcsapatukban a nemzetközi porondon szerző európai labdarúgókról.

 

 

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kedden közölt összesítésének változatlanul első helyezettjeként tünteti fel az Aranycsapat egykori kapitányát, aki – klubszínekben már a Real Madrid játékosaként – 38 évesen és 174 naposan vette be négyszer is a holland Feyenoord kapuját 1965. szeptember 22-én a spanyol együttes 5:0-s hazai sikerével végződött BEK-mérkőzésen.

A háromtalálatosok világrangsorában Puskás a harmadik – európaiként az első – helyet foglalja el a kolumbiai Dayro Moreno és a bolíviai Pablo Escobar mögött. Moreno idén április 22-én egy Copa Sudamericana-találkozón az Once Caldas színeiben idegenben, a bolíviai San Josénak (2–3) talált be háromszor is 39 évesen és 218 naposan.

Az addigi első Escobar a The Strongest játékosaként 2017. február 24-én, a chilei Unión Espanola (5–0) ellen ért el mesterhármast egy Libertadores-kupa-mérkőzésen 38 éves és 227 napos korában.

A legidősebb mesternégyes-szerzők világrangsorában ugyanakkor továbbra is Puskás Ferenc a listavezető, aki BEK-döntőn is rúgott négy, illetve három gólt 33 és 35 évesen.

 

