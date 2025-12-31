Nemzeti Sportrádió

Fél oldalára lebénult a kétszeres El-győztes szélső arca

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.31. 10:31
Fotó: Getty Images
Címkék
CF Monterrey bénulás Lucas Ocampos Monterrey
Féloldali (egészen pontosan bal oldali) arcbénulást szenvedett Lucas Ocampos, a mexikói élvonalban (Liga MX) érdekelt CF Monterrey argentin szélsője – közölte hivatalos honlapján a mexikói klub.

A klubhonlapon olvasható közlemény szerint a bénulás oka vírusos megbetegedés, de szerencsére nem végleges. A Monterrey tájékoztatása szerint Ocampos (aki a Sevilla színeiben kétszer is megnyerte az Európa-ligát) minimum egy hetet kénytelen kihagyni, bár ez a kezelések függvényében még változhat. 

 

CF Monterrey bénulás Lucas Ocampos Monterrey
Legfrissebb hírek

Elszórakozta a büntetőt Sergio Ramos, nagy zakót kapott a csapata

Minden más foci
2025.09.25. 10:38

Guirassy duplája elég volt a Borussia Dortmundnak a nyolc közé jutáshoz

Klub-vb
2025.07.02. 04:55

Sergio Ramostól tarthatnak a Dortmund játékosai

Minden más foci
2025.07.01. 11:25

Klub-vb: kikapott és kiesett a River Plate

Klub-vb
2025.06.26. 07:33

A 39 éves Sergio Ramos fejesére Lautaro Martínez válaszolt, nem tudta legyőzni az Inter a Monterreyt

Klub-vb
2025.06.18. 07:46

Klub-vb: új edzővel mentené meg az idényét az Inter

Klub-vb
2025.06.10. 17:16

Sergio Ramos az 1000. meccsét játszotta

Minden más foci
2025.03.15. 11:57

Sergio Ramos máris megszerezte első gólját mexikói csapatában – videó

Minden más foci
2025.03.03. 10:42
Ezek is érdekelhetik