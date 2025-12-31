Fél oldalára lebénult a kétszeres El-győztes szélső arca

A klubhonlapon olvasható közlemény szerint a bénulás oka vírusos megbetegedés, de szerencsére nem végleges. A Monterrey tájékoztatása szerint Ocampos (aki a Sevilla színeiben kétszer is megnyerte az Európa-ligát) minimum egy hetet kénytelen kihagyni, bár ez a kezelések függvényében még változhat.