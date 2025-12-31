Az Eb-döntő visszavágójával zárul 2026 első napja a darts-vb-n

A dartsvilágbajnokság idei utolsó játéknapján, kedden a torna eddigi abszolút meglepetésembere, az első PDC-vb-jén szereplő Justin Hood a 11. kiemelt Josh Rock ellen egyetlen nyílra volt a tökéletes kiszállózástól. Első 11 kiszállóját rendre értékesítette, ám a negyedik játszmában 2–0-nál véget ért a szenzációs sorozata – 143-ról indulva bő fél centivel tévesztette el a dupla 16-ot –, ám végül a meccset így is megnyerte, s 16-ból 12 sikeres kiszállóval zárt.

„A duplák elképesztően jól mentek. Igazság szerint Josh adott néhány lehetőséget, én meg nem haboztam élni velük. A bemelegítésnél a tömegezés nagyon jól ment, de a duplákkal akadtak gondjaim. Volt egy órám a kiszállók gyakorlására, és mondhatom, megérte! Ha úgy játszom, ahogy tudok, biztos vagyok benne, hogy nyerek a folytatásban is” – jelentette ki a mérkőzés után a 32 éves holland, aki a negyeddöntőben a kétszeres világbajnok Gary Andersonnal találkozik.

Azzal a Gary Andersonnal, aki a 16 között a háromszoros győztes Michael van Gerwent takarította el az útból. A holland egy-egy rövidebb időszakot leszámítva az egész mérkőzés során pontatlanul játszott, a veterán skót viszont a megfelelő pillanatokban nem hibázott, bár ő a meccs után nem egészen így gondolta.

„A ma esti meccs olyan volt, amelyen egy pillanatig sem éreztem magam kényelmesen, komfortosan a tábla előtt. Egy pillanatra sem lehetett lankadni, mert Michael azonnal büntetett. Legutóbb, amikor ezen a színpadon kikaptam Michaeltől, a harmadik világbajnoki címemre hajtottam, szóval már csak ezért is jó volt most visszavágni. Ha eljutok a döntőig, ott lehet esélyem, ha nem, akkor is egy szép menet és egy jó teljesítmény lesz mögöttem, amivel elégedett lehetek” – fogalmazott a negyeddöntős mezőny legidősebb játékosa, a karácsony előtti napokban 55. életévét betöltő Anderson.

A negyeddöntő talán legizgalmasabb mérkőzése a két évvel ezelőtti világbajnok Luke Humphries és a regnáló Európa-bajnok Gian van Veen összecsapása lesz. Nem kevés pikantériát ad a találkozónak, hogy Van Veen éppen Humphries ellen nyerte meg az Európa-bajnoki címet október végén – s ez könnyen lehetett volna fordítva is, hiszen az angol meccsnyilat hibázott a holland ellen. További fűszerezés a mérkőzéshez: kettejük összes idei meccsét Van Veen nyerte meg, a korábbiakat meg rendre Humphries, a mérlegük így most 4–4-re áll.

„A Luke elleni mérlegem egy önbizalombomba a negyeddöntős meccsünkre, ugyanakkor azt is tudom, hogy világbajnokságon az elődöntőért játszani, az egészen más kávéház, mint bármilyen más tornán a legjobb négyért küzdeni. Ettől függetlenül készen állok a mérkőzésre. Remélem, hogy a legjobb játékomat tudom elővenni, mert szükségem lesz rá” – tekintett előre a 23 éves Van Veen.

Humphries leendő ellenfeléhez hasonlóan 4:1-es győzelemmel oldotta meg a nyolcaddöntőt, a Kevin Doets elleni mérkőzés utolsó 14 legjéből 12-t megnyerve, domináns teljesítményt nyújtva.

„Úgy érzem, hogy jól játszottam – szögezte le Humphries. – Sőt, abban is biztos vagyok, hogy van benne még egy ennél is magasabb szint, ami fontos, mert arra van szükség, hogy megnyert a világbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy Giannal nagyszerű meccset játszunk. Imádom őt, remek játékos, aki fiatal kora ellenére megérdemli a tiszteletet” – jelentette ki a 30 évével „veterán rutinrókasággal” legkevésbé sem vádolható 2024-es világbajnok.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

KEDDI MÉRKŐZÉSEK

NYOLCADDÖNTŐ

Charlie Manby (angol, 94.74)–Gian van Veen (holland, 10., 98.48) 1:4 (2–3, 3–1, 1–3, 0–3, 2–3)

Michael van Gerwen (holland, 3., 99.81)–Gary Anderson (skót, 14., 99.10) 1:4 (2–3, 2–3, 3–1, 1–3, 1–3)

Luke Humphries (angol, 2., 103.07)–Kevin Doets (holland, 92.33) 4:1 (1–3, 3–1, 3–1, 3–0, 3–0)

Luke Woodhouse (angol, 25., 91.4)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96.68) 2:4 (1–3, 3–1, 1–3, 3–1, 1–3, 1–3)

Jonny Clayton (walesi, 5., 92.79)–Andreas Harrysson (svéd, 91.47) 4:2 (3–2, 1–3, 2–3, 3–2, 3–2, 3–2)

Justin Hood (angol, 101.18)–Josh Rock (északír, 11., 96.31) 4:0 (3–2, 3–2, 3–1, 3–1)

NEGYEDDÖNTŐ

JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK

13.40: Ryan Searle (angol, 20.)–Jonny Clayton (walesi, 5.)

15.10: Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol)

20.10: Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

21.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)



A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Ryan Searle (angol, 20.)–Jonny Clayton (walesi, 5.)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)

Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol)