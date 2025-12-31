Nemzeti Sportrádió

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

2025.12.31. 13:58
Gulácsi Péter (Fotó: Getty Images)
Várhatóan január első napjaiban dől el Gulácsi Péter sorsa a német élvonalban (Bundesliga) érdekelt RB Leipzignél – írja a Bild.

A német bulvárlap szerint Marcel Schäfer sportigazgató a lipcseiek portugáliai edzőtáborában (a csapat január 2–7. között edzőtáborozik Algarve-ban) egyeztet a magyar kapussal a folytatásról. Mint ismert, a 35 éves Gulácsi Péter szerződése az idény végéig szól a kelet-németországi klubnál, így januártól bárkivel szabadon tárgyalhat a nyári átigazolásról. Éppen ezért Gulácsi szeretné minél hamarabb tisztázni a helyzetet, hogy a családja helyzetét is figyelembe tartva tervezhessen.

A már említett forrás információi szerint a Premier League-ből, a Bundesligából és a Serie A-ból is több klub szeretné soraiban látni a jelenlegi évadban is kiválóan teljesítő kapus. Két évvel ezelőtt a Nottingham Forest próbálta szerződtetni Gulácsit, de akkor az RB Leipzig mondott nemet a transzferre.

Ezzel együtt azzal mindenki tisztában van, hogy Gulácsi számára az első számú opció a szerződéshosszabbítás. A rutinos kapus nemrégiben a Bildnek úgy nyilatkozott, hogy ha lehetséges, akkor maradni szeretne és nem tervez visszavonulni az idény végén. A bulvárlap szerint ráadásul Gulácsi még azzal is kibékülne, hogy a jövőben ne ő legyen az RB Leipzig első számú kapusa.

 

 

légiósok Gulácsi Péter RB Leipzig
