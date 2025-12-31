Összeveszett Inzaghival, az olasz tréner előző klubjánál köthet ki Joao Cancelo – sajtóhír

A 31 éves portugál jobbhátvéd augusztusban szerződött a szaúdi élvonalban szereplő Al-Hilalhoz, de mindössze két bajnokin lépett pályára, miután megromlott a kapcsolata az előző idényben még pont az Intert irányító Simone Inzaghi vezetőedzővel.

A már említett forrás szerint Cancelo januári távozása biztosra vehető, a kérdés mindössze az, hogy pontosan hol köt ki a Manchester Cityvel többek között három bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyerő labdarúgó.

Az Inter már felvette a kapcsolatot a szaúdi klubbal, hogy az esetleges átigazolás feltételeiről érdeklődjön, de hasonlóan tett a Juventus és a Barcelona is. Maga Cancelo egyébként mindhárom klubnál megfordult korábban: az Intert 2017–18-as, a Juventust a 2018–19-es, míg a Barcelonát a 2023–24-es évadban erősítette.

Egy biztos: a jelenlegi csapatánál évi 15 millió eurót kereső Cancelónak egy jókora fizetéscsökkentésbe bele kell egyeznie, ha valóban klubot szeretne váltani.