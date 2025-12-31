Nemzeti Sportrádió

Összeveszett Inzaghival, az olasz tréner előző klubjánál köthet ki Joao Cancelo – sajtóhír

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.31. 11:52
Fotó: Getty Images
Címkék
Al-Hilal Joao Cancelo Inter
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt Inter játékosa lehet Joao Cancelo – írja a Gazzetta dello Sport és Fabrizio Romano értesüléseire hivatkozva a Football Italia.

A 31 éves portugál jobbhátvéd augusztusban szerződött a szaúdi élvonalban szereplő Al-Hilalhoz, de mindössze két bajnokin lépett pályára, miután megromlott a kapcsolata az előző idényben még pont az Intert irányító Simone Inzaghi vezetőedzővel. 

A már említett forrás szerint Cancelo januári távozása biztosra vehető, a kérdés mindössze az, hogy pontosan hol köt ki a Manchester Cityvel többek között három bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyerő labdarúgó.

Az Inter már felvette a kapcsolatot a szaúdi klubbal, hogy az esetleges átigazolás feltételeiről érdeklődjön, de hasonlóan tett a Juventus és a Barcelona is. Maga Cancelo egyébként mindhárom klubnál megfordult korábban: az Intert 2017–18-as, a Juventust a 2018–19-es, míg a Barcelonát a 2023–24-es évadban erősítette. 

Egy biztos: a jelenlegi csapatánál évi 15 millió eurót kereső Cancelónak egy jókora fizetéscsökkentésbe bele kell egyeznie, ha valóban klubot szeretne váltani.

 

 

Al-Hilal Joao Cancelo Inter
Legfrissebb hírek

Csaknem tízmillió euróért csatáznak az olasz Szuperkupában a Serie A élcsapatai

Olasz labdarúgás
2025.12.18. 12:10

Az Inter a tabellát, Martínez a góllövőlistát vezeti a genovai sikerrel

Olasz labdarúgás
2025.12.14. 19:58

Lautaro Martínez duplázott, győzött Pisában az Inter

Olasz labdarúgás
2025.11.30. 15:47

„Egy ilyen vereség nyomot hagyhat maga után” – Cristian Chivu az elbukott milánói derbiről

Olasz labdarúgás
2025.11.24. 10:03

A Milan nyerte a Derby della Madonninát!

Olasz labdarúgás
2025.11.23. 22:47

A Lazio legyőzésével a tabella élére ugrott az Internazionale

Olasz labdarúgás
2025.11.09. 22:51

Az Opta szerint az Arsenal, a Bayern, a City és a Liverpool a BL legfőbb favoritjai

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 15:18

IFFHS: Guardiola Manchester Cityje 22 meccs óta őrzi hazai veretlenségét a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 12:22
Ezek is érdekelhetik