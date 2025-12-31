DVSC: a polgármester megerősítette a tulajdonosváltást

A városvezető a dehir.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy már csak hivatalos bejelentés van hátra, miután a klub év végi ülésén minden szükséges lépést megtettek.

„A közgyűlésen megszülettek azok a döntések, amelyek a tulajdonosváltás és a pénzügyi konszolidáció szempontjából szükségesek voltak. Januárban több bejelentés is történik majd, a korrektség jegyében ez az új többségi tulajdonossal együtt történik meg, amikor ő Debrecenben lesz” – fogalmazott Papp László.

Lapunk már novemberben beszámolt arról, hogy az elvi egyezség megszületett az angol harmadosztályban érdekelt Stockport County tulajdonosi körével, az ezzel kapcsolatos adminisztráció azóta zajlik. Az elmúlt hetekben azt is megírtuk, hogy vélhetően Bogdán Ádám lesz a DSVC új sportigazgatója.