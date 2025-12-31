Nemzeti Sportrádió

DVSC: a polgármester megerősítette a tulajdonosváltást

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.31. 11:07
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
labdarúgó NB I DVSC Papp László Stockport County
Kész tényként lehet kezelni a labdarúgó NB I-ben érdekelt Debreceni VSC tulajdonosváltását – derült ki Papp László debreceni polgármester évértékelő interjújából.

A városvezető a dehir.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy már csak hivatalos bejelentés van hátra, miután a klub év végi ülésén minden szükséges lépést megtettek.

„A közgyűlésen megszülettek azok a döntések, amelyek a tulajdonosváltás és a pénzügyi konszolidáció szempontjából szükségesek voltak. Januárban több bejelentés is történik majd, a korrektség jegyében ez az új többségi tulajdonossal együtt történik meg, amikor ő Debrecenben lesz” – fogalmazott Papp László.

Lapunk már novemberben beszámolt arról, hogy az elvi egyezség megszületett az angol harmadosztályban érdekelt Stockport County tulajdonosi körével, az ezzel kapcsolatos adminisztráció azóta zajlik. Az elmúlt hetekben azt is megírtuk, hogy vélhetően Bogdán Ádám lesz a DSVC új sportigazgatója. 

Kapcsolódó tartalom

NS-infó: Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója

A korábban a Liverpoolban is futballozó, az FTC-ből visszavonult kapus az angliai kapcsolatai révén került képbe a leendő tulajdonosnál.

DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó

Szerdán érkezik Angliából a leendő új tulajdonos, december elején várható a hivatalos bejelentés a váltásról.

 

 

labdarúgó NB I DVSC Papp László Stockport County
Legfrissebb hírek

Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:24

Bognár Tamás: Az önértékelés kiemelten fontos, ez a fejlődés alapja

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:28

Horváth Dávid: Fájdalmas ezt bevallani, de elfáradtam

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:35

Félévi értesítő – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:45

A DVSC kapusa szerint Jordanovnak szerencséje volt a félpályás gólnál

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 17:36

Törökországban edzőtáborozik januárban a Paks – íme, az ellenfelek!

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 15:31

Vitális Milán: A lehető legjobb helyen vagyok az ETO-nál

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 11:27

ETO-, Kisvárda- és Paks-játékosok viszik a prímet a 18. forduló válogatottjában

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 07:56
Ezek is érdekelhetik