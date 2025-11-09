Redzic Damir a dunaszerdahelyi Mbappé
A szombati szlovák bajnokság találkozóinak legszebb pillanata a rózsahegyi meccs 170. másodpercében történt: Redzic Damir egy lepattanó labdát 14 méterről, kapásból a jobb felső sarokba küldte. „Egy hosszú labda után Djukának (Viktor Dukanović – a szerk.) passzoltam, akinek a lövése egy hazai védőről visszapattant a levegőbe hozzám. Nem is gondolkoztam, csak rálőttem rüsztel. Végül szép találat lett belőle” – mondta mosolyogva a Nemzeti Sportnak a magyar játékos, aki a találat után a dunaszerdahelyi tábor elé szaladt, és úgy ünnepelt, mint Kylian Mbappé szokott.
Az első félidőben nagyon jól játszott a DAC, szó szerint lefocizta Rózsahegyet: tíz kapura tartó lövése és rengeteg helyzete volt. „Nagyon sajnálom, hogy nem szereztünk több gólt. Nekem is volt két lehetőségem: az első félidőben üresen álltam a tizenhatoson, és elhamarkodottan elrúgtam a labdát. Át kellett volna venni a lasztit. A szünet után pedig jól indultam területbe, jó labdát kaptam, de nehezebb volt a szög, és a gyengébb, jobb lábammal rúgtam el a labdát. Nem volt rossz lövés, de a kapus remekül hárított.” – mondta a magyar játékos.
A szünet után is nagy volt a Dunaszerdahely fölénye, azonban csak nem akart megszületni a második gól. „Kontrolláltuk a mérkőzést, játékunkból csak az újabb találat hiányzott. A végén volt két forró pillanat, amelyeket túlvészeltünk. Győztünk, és ez a legfontosabb.”
A DAC szombaton kétszer találta el a kapufát. Ebben az idényben a sárga-kékeknél ez a szám már pontosan húsznál tart – magasan a legtöbb a Niké Ligában. „Sok helyzetünk van, kapufák, rengeteg szögletünk. Nyilván az egyik oldalról ez jó, a másik oldalról meg nem, mert nem használjuk ki a helyzeteinket. A bajnokságban támadásban az egyik legjobb csapat vagyunk, nagyon veszélyesek vagyunk az ellenfelekre,” – zárta gondolatait a Sport napilap és a Sofascore osztályzatai alapján is a Niké Liga legjobb játékosa Redzic Damir.
Tuboly Máté Rózsahegyen is megmutatta, hogy a DAC kulcsfontosságú tagja. Nagy terület bejátszik: az egyik pillanatban a támadásokat segíti, nem sokkal később már védekezik és fontos labdákat szerez. „Mint ahogy látszott, egyáltalán nem volt könnyű meccs. Elképesztően megszenvedtünk. Rózsahegyen amúgy is nagyon nehéz nyerni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon értékes három pont. Sorozatban harmadszor győztünk, és ez volt a célunk. Megvoltak a lehetőségeink, igazából már korábban el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A legfontosabb, hogy megvan a három pont, és megyünk tovább a kitűzött célok felé,” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté.
A rózsahegyi találkozó után mindkét magyar játékos Telki felé vette az irányt: Redzic Damir a Marco Rossi vezette A-válogatottnál, Tuboly Máté pedig a Szélesi Zoltán által irányított U21-es nemzeti csapatnál jelentkezett.
„Ismét nagyon fontos három pontot szereztünk. Amit a meccs előtt elterveztünk, az sikerült, hiszen nyertünk. Ennél viszont – ahogy mondani szokás – jobban kell menedzselnünk az ilyen mérkőzéseket. Jól kezdtük a meccset, aktívak voltunk, rúgtunk egy gyors gólt. Megvoltak a lehetőségeink a második találatra, és arra, hogy kényelmesebbé tegyük a magunk dolgát, de ez nem sikerült. A legnagyobb hibának azt tartom, hogy nem lőttünk még egy gólt, holott remek lehetőségeink voltak és emberelőnyben is játszottunk. Ebben javulnunk kell, mert nem hazardírozhatunk mindig így az eredménnyel,” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC mestere.
|Amióta Világi Oszkár a DAC tulajdonosa (2014-től), jelenleg a sárga-kékek a második legeredményesebb őszi idényüket futják. Tizennégy forduló alatt 28 pontot szereztek. Ennél sikeresebben a csapat csak 2020 őszén szerepelt, amikor a sárga-kékek Bernd Storck vezetése alatt nyolc győzelemmel kezdtek, és a 14. forduló után 32 ponttal álltak.
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
14. FORDULÓ
MSK Ruzomberok (Rózsahegy)–Dunaszerdahely 0–1
Rózsahegy. 1155 néző. Vezette: Dzivjak
Rózsahegy: Tapaj – Endl (Slavik, 79.), Köstl, Král – Fila Sulek, 79.), Luterán (Múdry, 63.), Grygar, Selecky – Bacík (Buchvaldek, 63.), Sasinka (Chobot, a szünetben), Chrien. Vezetőedző: Ondrej Smetana
DAC 1904: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic (Blazek, 83.), Méndez – Ouro (Barro, 90+2.), Tuboly, Udvaros (A. Sylla, 63.) – Redzic (Herc, 83.), Djukanovics (Gagua, a szünetben), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Redzic (3.)
Kiállítva: Selecky (44. – második sárga lappal)
A bajnokság élmezőnyének állása: 1. Zilina 31 pont (+18-as gólkülönbség), 2. Dunaszerdahely 28 pont (+15), 3. Slovan Bratislava 27 (+11), Trnava 23 (+12).