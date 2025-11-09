Redzic Damir a dunaszerdahelyi Mbappé

A DAC szombaton kétszer találta el a kapufát. Ebben az idényben a sárga-kékeknél ez a szám már pontosan húsznál tart – magasan a legtöbb a Niké Ligában. „Sok helyzetünk van, kapufák, rengeteg szögletünk. Nyilván az egyik oldalról ez jó, a másik oldalról meg nem, mert nem használjuk ki a helyzeteinket. A bajnokságban támadásban az egyik legjobb csapat vagyunk, nagyon veszélyesek vagyunk az ellenfelekre,” – zárta gondolatait a Sport napilap és a Sofascore osztályzatai alapján is a Niké Liga legjobb játékosa Redzic Damir.

Tuboly Máté Rózsahegyen is megmutatta, hogy a DAC kulcsfontosságú tagja. Nagy terület bejátszik: az egyik pillanatban a támadásokat segíti, nem sokkal később már védekezik és fontos labdákat szerez. „Mint ahogy látszott, egyáltalán nem volt könnyű meccs. Elképesztően megszenvedtünk. Rózsahegyen amúgy is nagyon nehéz nyerni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon értékes három pont. Sorozatban harmadszor győztünk, és ez volt a célunk. Megvoltak a lehetőségeink, igazából már korábban el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A legfontosabb, hogy megvan a három pont, és megyünk tovább a kitűzött célok felé,” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté.

A rózsahegyi találkozó után mindkét magyar játékos Telki felé vette az irányt: Redzic Damir a Marco Rossi vezette A-válogatottnál, Tuboly Máté pedig a Szélesi Zoltán által irányított U21-es nemzeti csapatnál jelentkezett.

„Ismét nagyon fontos három pontot szereztünk. Amit a meccs előtt elterveztünk, az sikerült, hiszen nyertünk. Ennél viszont – ahogy mondani szokás – jobban kell menedzselnünk az ilyen mérkőzéseket. Jól kezdtük a meccset, aktívak voltunk, rúgtunk egy gyors gólt. Megvoltak a lehetőségeink a második találatra, és arra, hogy kényelmesebbé tegyük a magunk dolgát, de ez nem sikerült. A legnagyobb hibának azt tartom, hogy nem lőttünk még egy gólt, holott remek lehetőségeink voltak és emberelőnyben is játszottunk. Ebben javulnunk kell, mert nem hazardírozhatunk mindig így az eredménnyel,” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC mestere.

Amióta Világi Oszkár a DAC tulajdonosa (2014-től), jelenleg a sárga-kékek a második legeredményesebb őszi idényüket futják. Tizennégy forduló alatt 28 pontot szereztek. Ennél sikeresebben a csapat csak 2020 őszén szerepelt, amikor a sárga-kékek Bernd Storck vezetése alatt nyolc győzelemmel kezdtek, és a 14. forduló után 32 ponttal álltak. Második legeredményesebb őszi idény

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

14. FORDULÓ

MSK Ruzomberok (Rózsahegy)–Dunaszerdahely 0–1

Rózsahegy. 1155 néző. Vezette: Dzivjak

Rózsahegy: Tapaj – Endl (Slavik, 79.), Köstl, Král – Fila Sulek, 79.), Luterán (Múdry, 63.), Grygar, Selecky – Bacík (Buchvaldek, 63.), Sasinka (Chobot, a szünetben), Chrien. Vezetőedző: Ondrej Smetana

DAC 1904: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic (Blazek, 83.), Méndez – Ouro (Barro, 90+2.), Tuboly, Udvaros (A. Sylla, 63.) – Redzic (Herc, 83.), Djukanovics (Gagua, a szünetben), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Redzic (3.)

Kiállítva: Selecky (44. – második sárga lappal)

A bajnokság élmezőnyének állása: 1. Zilina 31 pont (+18-as gólkülönbség), 2. Dunaszerdahely 28 pont (+15), 3. Slovan Bratislava 27 (+11), Trnava 23 (+12).