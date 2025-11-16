Vb-selejtező: Portugália–Örményország

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

Portugália–Örményország 1–1 – ÉLŐ

Porto, Estadio do Dragao. Vezeti: Irfan Peljto (bosnyák)

Portugália: Diogo Costa – Semedo, Renato Veiga, Rúben Dias, Joao Cancelo – Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha – Bruno Fernandes, Ramos, Rafael Leao. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

Örményország: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mrktcsjan, Tiknizjan – Agahaszarjan, K. Muradjan, Szpercjan – K. Hovhanniszjan, Ranos, Szerobjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan.

Gólszerző: Renato Veiga (7.), ill. Szpercjan (18.)

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSE:

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!