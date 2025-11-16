Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Portugália–Örményország

2025.11.16. 14:53
(Fotó: Getty Images)
A portugál válogatott az eltiltott Cristiano Ronaldo nélkül a csoportelsőségért, míg Örményország a szép befejezés reményében lép pályára a labdarúgó vb-

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
Portugália–Örményország 1–1 – ÉLŐ
Porto, Estadio do Dragao. Vezeti: Irfan Peljto (bosnyák)
Portugália: Diogo Costa – Semedo, Renato Veiga, Rúben Dias, Joao Cancelo – Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha – Bruno Fernandes, Ramos, Rafael Leao. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.
Örményország: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mrktcsjan, Tiknizjan – Agahaszarjan, K. Muradjan, Szpercjan – K. Hovhanniszjan, Ranos, Szerobjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan.
Gólszerző: Renato Veiga (7.), ill. Szpercjan (18.)

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSE:
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

 

