Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

„A kezdés még nagyszerű volt, egyből nyomás alá helyeztük az íreket, több szögletünk volt, vezetést is szereztük. Utána elég gyorsan jött az egyenlítés büntetőből, de utána is mi irányítottunk, tudtuk, hogy arra készülnek, a második félidőben minden mindegy alapon próbálnak majd menni. Varga Barna találata szenzációs volt és utána is tudtunk kontrollálni, aztán a mérkőzés vége előtt tíz perccel egyenlítettek. Ha az a gól nem, vagy később jön, biztosan máshogy alakul a vége. Onnantól kezdve nagyon nehézzé vált a dolgunk.” – mondta Dibusz Dénes.

„Mindent egy lapra feltéve támadtak, hasonló volt a dublini meccshez. Küzdöttünk, mindenki mindent beletett, de a legvégén egy nüansznyival ők voltak az élesebbek, szerencsésebbek… Fájó, nagyon nehéz ezt feldolgozni. Az utolsó pillanatokig úgy tűnt, tudjuk tartani a döntetlent, de nem” – tette hozzá, majd a helyzetkihasználás gyengeségeire is kitért.

„Ez már történelem, nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk, ezt a pirulát le kell nyelni. Nagyon sajnálom, hogy így ért véget a találkozó… Minden szurkoló, játékos, stábtag megérdemelte volna, hogy továbbjussunk, s az írek nem is tettek semmi olyat, ami miatt ők érdemelték volna ezt meg, de gratulálnunk kell nekik. Remélhetőleg néhány nap után tudunk majd előretekinteni… ez nyilvánvalóan nehéz” – mondta kapusunk.

„Sportemberek vagyunk, fel kell állnunk ebből is. Csalódottak vagyunk nagyon, tudjuk, mekkora lehetőség is volt ez… Azon múlott leginkább, hogy eggyel kikaptunk. Tudtuk, mit csinálnak, amikor baj van, ezt is csinálták… Nagyon fájó az egész, nehéz bármit is mondani. A második félidő vége felé kicsit visszább álltunk, aztán megkaptuk a második gólt, onnan már csak imádkoztunk, védekeztünk…” – ezt már Lukács Dániel, első gólunk szerzője nyilatkozta.