Nagy Zsolt: Jó lenne jövőre Messivel mezt cserélni

Egymást kérdezgették a turisták, vajon miért kígyózik a sor a Váci utcai adidas márkabolt előtt csütörtökön délután?

A kirakatot megpillantva azért közelebb kerülhettek a megoldáshoz, hiszen ott pompázott a magyar labdarúgó-válogatott legújabb hazai meze, amelyet szerdán mutatták be hivatalosan. Nemzeti színeket, a pirosat, fehéret és zöldet egyesítő szerelést jubileumi logóval látták el, hiszen jövőre lesz 125 éves a Magyar Labdarúgó-szövetség.

No de simán a mezért talán nem várakoztak volna hosszú perceket az érdeklődők, ha nincsenek vendégek a jeles alkalmon, a mez piacra kerülésének alkalmából a boltban dedikált a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, illetve a pálya bal oldalán bárhol bevethető felcsúti Nagy Zsolt.

Fotó: Dömötör Csaba

„Amióta én vagyok a szövetségi kapitány, minden sorozatból megőriztem egy mezt magamnak – mondta Marco Rossi egy szurkolói kérdésre válaszolva. – Az ellenfelektől nem szoktam elkérni, ellenben a saját játékosaim dresszére általában igényt tartok. Ez is nagyon szép, de hogy igazából milyen, azt Nagy Zsolt mondja meg, ő a szakavatott a témában.”

A Puskás játékosa természetesen szintén tetszését fejezte ki az új darabbal kapcsolatban, majd azt is hozzátette, hogy legjobb tudása szerint az írek elleni hazai mérkőzésen már ebben játszik a magyar válogatott a Puskás Arénában, és el is képzelte, milyen lenne benne ünnepelni a csoport második helyének megszerzését a szurkolótábor előtt.

„Nem szeretem a mezeimet elcserélni, főleg azokat tartom meg, amelyek egy-egy emlékezetes mérkőzéshez fűződnek – mondta Nagy Zsolt. – A falamon ott van a Wolverhamptonban, az angolok elleni 4–0-ás győzelem során viselt, csakúgy, mint a hazai németekkel szembeni, amikor én szereztem a gólunkat. A legutóbb, amikor Németország volt a Puskásban az ellenfél, akkor elcseréltem Kai Havertzcel, az ő játékát nagyon szeretem.”

Marco Rossitól azt is megkérdezte valaki, hogy az MLSZ 150. születésnapján is ő lesz-e még a szövetségi kapitány: „Óóó, egyelőre a túlélésre játszom, szeretném, a legfontosabb most, hogy sikerüljön továbbjutni a csoportból.”

Fotó: Dömötör Csaba

Ennél valamivel merészebb álmai vannak a sérüléséből felépült és a novemberi két selejtezőn, Örményország és Írország ellen már bevethető Nagy Zsoltnak.

„Egy mezre még fáj a fogam, Lionel Messivel szívesen elcserélném a dresszemet mondjuk valamikor a jövő évben…”

A magyar válogatott újdonsült hazai meze a nemzet klasszikus sötétvörös színében készült el, amelyet fehér és zöld elemek egészítenek ki, ezzel a magyar nemzeti lobogót alkotó három, egyenlő szélességű vízszintes sávjának színeit megidézve. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt szimbolizálja. A három szín nemcsak a mez ujjain jelenik meg, hanem a teljes hazai felszerelésben is visszaköszön: piros mez, fehér nadrág és zöld sportszár formájában.

A sportszergyártó történetének legnagyobb hazai mezkollekciójának részeként mutatták be a magyar válogatott szerelését a 2026-os világbajnokság előtt. Az adidas 23 egyedi tervezésű hazai mezről rántotta le a leplet, amelyek merész és modern dizájnjai az adott nemzet történelméből, földrajzából és kultúrájából merítenek inspirációt.