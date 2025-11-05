Bemutatták a magyar válogatott új hazai mezét

Fotó: adidas

A sportszergyártó történetének legnagyobb hazai mezkollekciójának részeként mutatták be a magyar válogatott szerelését a 2026-os világbajnokság előtt. Az adidas 23 egyedi tervezésű hazai mezről rántotta le a leplet, amelyek merész és modern dizájnjai az adott nemzet történelméből, földrajzából és kultúrájából merítenek inspirációt – fogalmaz közleményében a német sportszergyártó, kiemelve, hogy a magyar válogatott új meze a nemzeti zászló színeit – a pirosat, a fehéret és a zöldet – egyesítik, s a szerelésen különleges, jubileumi logó látható az MLSZ fennállásának 125. évfordulója előtt tisztelegve.

Az adidas a Magyarország mellett Algéria, Argentína, Belgium, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Németország, Magyarország, Olaszország, Japán, Mexikó, Észak-Írország, Peru, Katar, Szaúd-Arábia, Skócia, Spanyolország, Svédország, Ukrajna, az Egyesült Arab Emírségek, Venezuela és Wales válogatottjainak nemzeti felszereléseit mutatta be.

Magyarország – 125 éves hagyomány, erő, hűség és remény

A magyar válogatott újdonsült hazai meze a nemzet klasszikus sötétvörös színében készült el, amelyet fehér és zöld elemek egészítenek ki, ezzel a magyar nemzeti lobogót alkotó három, egyenlő szélességű vízszintes sávjának színeit megidézve. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt szimbolizálja. A három szín nemcsak a mez ujjain jelenik meg, hanem a teljes hazai felszerelésben is visszaköszön: piros mez, fehér nadrág és zöld sportszár formájában.

A mezen különleges jubileumi logót helyeztek el, amely a Magyar Labdarúgó-szövetség 125. évfordulóját ünnepli. A nemzeti címer a szív felett, míg az MLSZ emblémája a jobb mellrészen kapott helyet. A magyar válogatott 1974 óta visel adidas mezt – ez a partnerség így több mint öt évtizede jelképezi a sport iránti közös elkötelezettséget. A mez hátoldalán, a nyak vonalában a „Magyarország” felirat került elhelyezésre, amely büszkén utal az országra és annak gazdag labdarúgó hagyományaira.

A 2026-os vb hazai mezkollekciója az egyes nemzetek hagyományait és vizuális örökségeit ötvözi kortárs, jövőbe mutató dizájnnal. Az új vonalvezetés célja, hogy a felszabadult játékstílus és a labdarúgás friss szemlélete által hidat képezzenek a szurkolók különböző generációi között – a valaha volt legnagyobb megrendezésre kerülő futball-világbajnokság során.

Argentína

Az Argentínára jellemző, égkék és fehér színű függőleges csíkozás itt új értelmezést nyert: a mez formabontó, háromszínű átmenetes hatással jelenik meg, amely a három korábbi FIFA-világbajnoki győzelem (1978, 1986 és 2022) ikonikus árnyalataiból merít ihletet. A gallér hátoldalán az „1896” felirat látható – az Argentín Labdarúgó-szövetség (AFA) alapításának évére emlékeztetve.

Németország

A német hazai mez Németország korábbi sikereit ünnepli, és a nemzet legemlékezetesebb szerelései előtt tiszteleg. A gyémántminta az 1990-es és a 2014-es győztes mezek ikonikus grafikáit idézi, míg a chevron (V-alakú) részlet az 1994-es dizájn előtt hajt fejet – hiszen akkor rendezte meg az Egyesült Államok a labdarúgó tornát.

Olaszország

Az olasz hazai mez mélykék alapszínét egy ismétlődő, díszes grafika díszíti, amely a Római Birodalomban győztes sportolók és császárok által viselt babérkoszorúk motívumára épül – a győzelem és diadal örök szimbólumaként. Az „Azzurri” (magyarul: „a kékek”) felirat, a válogatott beceneve, arany betűkkel szerepel a nyakrész hátoldalán.

Japán

A japán hazai mezének klasszikus kékje absztrakt grafikával elevenedik meg, amely hamvaskék vonalrészletekkel idézi meg azt a híres lila-kék horizontot, ahol az ég és a tenger találkozik – Japán gazdag és egyedi tájvilágának szimbólumaként.

Mexikó

Mexikó zöld meze élénk, az egész felületet beborító grafikai mintázattal készült el, amelyet a hagyományos azték naptár inspirált – tisztelgésként a korábbi ikonikus mezgenerációk előtt. A mintázat legismertebb változata az 1998-as tornán volt látható, most pedig modern értelmezésben tér vissza, az „új korszak” szellemiségét képviselve. A nyak felső részén olvasható SOMOS MEXICO („Mi vagyunk Mexikó”) felirat az ország zászlajának piros, fehér és zöld színeit viseli, az egyedi „Aztechno” betűtípussal.

Spanyolország

A spanyolok 2026-os FIFA-világbajnoki hazai meze letisztult, finom csíkozású kialakítást kapott: a vörös alapon ismétlődő sárga függőleges vonalak futnak végig, amelyek a nemzeti zászló és címer elemeit idézik. A nemzeti büszkeséget a „ESPAÑA” felirat hordozza, amely a mez nyakrészének hátoldalán kapott helyet.

Innováció és teljesítmény a legmagasabb szinten

A kollekció minden darabja a világszínvonalú sportteljesítmény támogatására készült, figyelembe véve a három házigazda ország – Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok – változatos éghajlati viszonyait. Az új mezek a legfejlettebb adidas CLIMACOOL+ technológiát alkalmazzák, és a 3D testformához igazodó, mechanikusan táguló anyagból készülnek, ezáltal gyorsabban elvezetik az izzadságot, így biztosítva, hogy a játékosok a legnagyobb hőségben is komfortos körülmények között játszhassanak. A perforált ‘3-Stripes’ szalagok, a stratégiailag elhelyezett szellőző részek, és a mez modern anyaga kiemelkedő légáteresztést nyújtanak.

A kollekció egy újdonságszámba menő, lentikuláris nyomási eljárással készített adidas logót is felvonultat, amely mozgás közben formát váltó optikai hatást kelt – így egy modern, dinamikusan hullámzó vizuális részlettel gazdagítva az egyes mezeket.

Sam Handy, az adidas Football vezérigazgatója szerint: „A válogatott mez egy nemzet összetartozásának és büszkeségének szimbóluma. Amikor a csapatok kilépnek a világ legnagyobb színpadára, magukkal viszik egy új generáció reményeit, miközben tisztelegnek azok előtt, akik megalapozták a múlt sikereit. A világbajnokság a pillanatok megteremtéséről szól - ezért terveztük ezeket a mezeket úgy, hogy egyszerre fejezzék ki az egyes nemzetek múltbéli gyökereit és a jövőbe vetett hitüket.”

Thomas Mace, az adidas Football alelnöke és vezető tervezője hozzátette: „A mezkollekció megalkotásakor az volt a célunk, hogy minden nemzet egyedi identitását és kulturális örökségét ötvözzük a legmodernebb innovációval. Minden mez egy történet – a hagyomány és a kortárs dizájn találkozása, amelyet a futball jövőjét meghatározó technológiák tesznek teljessé.”

A teljes válogatott kollekció november 6-tól már elérhető bárki számára az adidas üzleteiben és a kijelölt viszonteladóknál.