„Teljesen máshogy viszonyulok hozzá, mint a klubcsapatomnál lévőhöz” – Szoboszlai a válogatott új mezéről

„Szerintem mindenkinek az az álma, hogy egyszer a Himnuszt a pályán halhassa” – fogalmazott a videóban Szoboszlai Dominik, aki hozzátette: „Teljesen máshogy viszonyulok hozzá, mint a klubcsapatomnál lévőhöz. Több mindent ad nekem, ha rajtam van, próbálom minden egyes alkalommal a maximumot nyújtani ezért a mezért. Ha egy ilyen mez rajtad van, felelősséget is érzel, hogy nagyon sok emberért vagy felelős és a hazádért küzdesz, viszont örömöt és felszabadultságot is ad, hogy ennyi ember néz téged és ennyi ember előtt mutathatod meg, ki is vagy valójában” – jegyezte meg a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitánya.

„Nekem és, azt hiszem, a többi magyar labdarúgónak a legnagyobb elismerés és a legnagyobb megtiszteltetés, ha egy válogatott mezt magára húzhat” – mondta a tizenhétszeres magyar válogatott Tóth András, aki felidézte, a serdülőválogatottnál azt a mezt kapták meg, amit a „nagyok” levetettek magukról. „Ez egy óriási dolog volt, rajta a magyar címerrel és csodáltuk, elképzeltük, hogy Puskásék és a régi nagyon nagy játékosok játszottak ebben” – tette hozzá.

„Bármikor, ha valaki felveheti azt a fajta mezt, amin a címer van – és az a magyar címer nekünk – az azt jelenti, hogy itt vért kell izzadni, neki kell menni mindennek, meg kell nyerni mindent. Egy népet képviselek, tehát, ha ott van rajtad, akkor menni kell és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy nyerjél” – hangsúlyozta a 82-szeres válogatott Garaba Imre.

„Egy labdarúgónak ez a csúcs, ennél csak az a csúcsabb, amikor a világbajnokságon szerepelsz és ott képviseled a hazádat” – húzta alá a nemzeti csapatban 29 mérkőzésen pályára lépő Esterházy Márton.

A 95-szörös magyar válogatott Juhász Roland elárulta, otthon be van kereteztetve az a meze, amiben először játszott a nemzeti csapatban.

„Gyerekként az ember látja a mérkőzéseket és elképzeli, hogy egyszer ő is szeretne a válogatott mezben játszani, ha ez beteljesedik, akkor az ember különlegesnek érzi magát” – mondta a 97-szeres magyar válogatott Gera Zoltán.

„Nekem nagyon sokat jelentett, főleg azért, mert én felvidéki születésű vagyok és gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy a válogatottban játszhassak” – így a 63-szoros magyar válogatott Priskin Tamás.