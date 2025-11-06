Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

– Hétfőn győztes gólt szerzett a Karagümrük ellen, kedden ismét bekerült a válogatott keretbe. Szép napokon van túl, kezdjük a három pontot érő találattal.

– Nem titok, benne volt a fejemben, hogy az előző idényben sajnos nem sikerült gólt szereznem, ami miatt volt kis hiányérzetem – mondta lapunknak Mocsi Attila, a török élvonalbeli Rizespor kétszeres válogatott védője. – Nyilván nem elvárás egy középső védőtől a gól, de ha évadonként kettőt-hármat tud szerezni, az nagy erény. Az első törökországi idényben kettőt szereztem, most megvan az első, remélem, lesz még ebben a kiírásban.

– Az első törökországi idényében az Adana Demirspor ellen is győztes gólt szerzett. Milyen érzés védőként mindent eldöntő találatot jegyezni?

– Természetesen mindig jó érzés, s igen, szerencsére volt már ebben részem, de ezúttal olyan mérkőzésen tudtam három pontot érő gólt szerezni, ami kifejezetten fontos volt. Sajnos nem úgy állunk a tabellán, mint szeretnénk, nem értünk el jó eredményeket, így minden pozitív élmény lendületet ad. Október közepén hazai pályán kikaptunk az Istanbul Basaksehirtől, így ezt követően győzelmi kényszerben léptünk pályára a meccseken. A Karagümrük ellen éreztem a terhet a játékosokon, főleg a technikai megoldásokon látszott, s egy ilyen mérkőzésen kifejezetten fontos szerepe van a szabad- és szögletrúgásoknak. A gólom is egy oldalszabadrúgást követően született, Václav Jurecka ollózása után a labda kijött az ellenfél kapusáról, én pedig jókor voltam jó helyen, s közelről csak be kellett pofoznom a kapuba. Összességében mi irányítottuk a meccset, megérdemelten győztünk, egy góllal mindenképpen jobbak voltunk.