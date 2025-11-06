Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban
– Hétfőn győztes gólt szerzett a Karagümrük ellen, kedden ismét bekerült a válogatott keretbe. Szép napokon van túl, kezdjük a három pontot érő találattal.
– Nem titok, benne volt a fejemben, hogy az előző idényben sajnos nem sikerült gólt szereznem, ami miatt volt kis hiányérzetem – mondta lapunknak Mocsi Attila, a török élvonalbeli Rizespor kétszeres válogatott védője. – Nyilván nem elvárás egy középső védőtől a gól, de ha évadonként kettőt-hármat tud szerezni, az nagy erény. Az első törökországi idényben kettőt szereztem, most megvan az első, remélem, lesz még ebben a kiírásban.
– Az első törökországi idényében az Adana Demirspor ellen is győztes gólt szerzett. Milyen érzés védőként mindent eldöntő találatot jegyezni?
– Természetesen mindig jó érzés, s igen, szerencsére volt már ebben részem, de ezúttal olyan mérkőzésen tudtam három pontot érő gólt szerezni, ami kifejezetten fontos volt. Sajnos nem úgy állunk a tabellán, mint szeretnénk, nem értünk el jó eredményeket, így minden pozitív élmény lendületet ad. Október közepén hazai pályán kikaptunk az Istanbul Basaksehirtől, így ezt követően győzelmi kényszerben léptünk pályára a meccseken. A Karagümrük ellen éreztem a terhet a játékosokon, főleg a technikai megoldásokon látszott, s egy ilyen mérkőzésen kifejezetten fontos szerepe van a szabad- és szögletrúgásoknak. A gólom is egy oldalszabadrúgást követően született, Václav Jurecka ollózása után a labda kijött az ellenfél kapusáról, én pedig jókor voltam jó helyen, s közelről csak be kellett pofoznom a kapuba. Összességében mi irányítottuk a meccset, megérdemelten győztünk, egy góllal mindenképpen jobbak voltunk.
Nem ez a két harc a végső – Bobory Balázs publicisztikája
– A Rizespor eléggé hullámzóan teljesít, három győzelmet elérve a tizenegyedik helyen áll.
– A vezetőség évről évre jelentős célokat tűz ki, lehet, hogy ezt a súlyt nem bírja el a csapat… Az elmúlt idényekben rendre a nemzetközi kupaindulás a cél, de az igazat megvallva a bajnokság erejét és a keretünket elnézve nem biztos, hogy ez reális. A minőség megvan bennünk, jó a keretünk, de az előző évadban is hiányzott valami, s most sem működik minden tökéletesen. Sajnos eléggé hullámzó a teljesítményünk, de pozitívum, hogy az elmúlt két-három hétben felfelé ívelő pályára kerültünk, jól nézünk ki. A Trabzonsportól elszenvedett vereséget követően egy-egy pontot szereztünk az európai kupában induló két csapat, a Basaksehir és a Samsunspor ellen, most legyőztük a Karagümrüköt, szóval jó az irány. Ami a saját teljesítményemet illeti, az is egyre jobb, a bajnokság elején volt egy kisebb sérülésem, majd októberben a válogatottban a bokaszalagommal akadtak problémák, de szerencsére mostanra minden rendben. Egyre jobban érzem magam fizikailag és mentálisan, megy a játék, szóval bizakodom a jövőt illetően.
– Ez már a harmadik idénye a Rizesporban, s továbbra is alapember: a közelmúltban hosszabbítottak szerződést, úgy néz ki, komolyan számolnak önnel.
– Érzem, hogy vezérként tekintenek rám, igyekszem is ennek megfelelően teljesíteni a pályán belül és kívül. A csapattársaim és a szakmai stáb bízik bennem, a szurkolók szeretnek, jó érzés ebben a klubban lenni.
– Három bajnoki óta veretlenek, a hétvégén a hatodik helyen lévő Gaziantephez utaznak. Mire számít?
– Fontos lenne, hogy jó eredménnyel menjünk a válogatott szünetre. A lényeg, hogy hátul stabilak legyünk, jó lenne kapott gól nélkül letudni az összecsapást, elöl pedig talán eredményesek tudunk lenni. A cél mindenképpen az lesz, hogy kapott gól nélkül tudjuk le a meccset, s ha sikerül, jó esélyünk van a győzelemre. Egyébként az előző három bajnokinkon csak egy gólt kaptunk, szóval erre lehet építeni.
– Nem meglepetés, hogy bekerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe az Örményország és Írország elleni két novemberi világbajnoki selejtezőre. Mit vár ezektől a mérkőzésektől?
– Habár tudom, hogy nehéz dolgunk lesz, mindenképpen győzelmet várok Örményországban és azt, hogy ezzel együtt már ott és akkor lezárjuk a kérdéseket. Ha minden jól alakul, már Jerevánban megszerezhetjük a pótselejtezőt érő második helyet, ez esetben Írország ellen a telt házas Puskás Arénában nagyon jó hangulatú mérkőzést tudnánk játszani. Erre a forgatókönyvre minden esély megvan, ugyanis a válogatott játékosai jó formában vannak, a csapat októberben is nagyszerűen teljesített, ezért bizakodó vagyok.
Bárány Donát és Redzic Damir a két újonc – Marco Rossi keretet hirdetett Örményország és Írország ellen
A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3