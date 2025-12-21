Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: a „nagy” Vasas legyőzte a „kis” Vasast

Vágólapra másolva!
2025.12.21. 17:27
null
Fotó: Vasas Röplabda/Facebook
Címkék
Női röplabda Extraliga Vasas Óbuda Vasas SC vasas
A címvédő Vasas Óbuda 1 óra 5 perc alatt 3:0-ra legyőzte a tartalékcsapatát, a Vasas SC-t a női röplabda Extraliga vasárnapi fordulójában, és 11 forduló után továbbra is veretlen.

A címvédő Vasas Óbuda 1 óra 5 perc alatt 3:0-ra legyőzte a tartalékcsapatát, a Vasas SC-t a TippMix Pro női röplabda Extraliga vasárnapi fordulójában, és 11 forduló után továbbra is veretlen.

A második helyen álló Kaposvár ugyancsak saját közönsége előtt diadalmaskodott három szettben, mégpedig a MÁV Előre ellen 64 perc alatt.

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
Vasas Óbuda–Vasas SC 3:0 (16, 11, 12)
KHG KNRC–MÁV Előre Foxconn 3:0 (17, 22, 19)
Később
17.00: MBH-Békéscsaba–UTE 
20.00: TFSE–Szent Benedek RA 

 

Női röplabda Extraliga Vasas Óbuda Vasas SC vasas
Legfrissebb hírek

Vívás: taroltak a fővárosi klubok az országos bajnokság csapatversenyén

Egyéb egyéni
32 perce

Röplabda: Zsombók Eszter jól bírja a kettős terhelést az Extraligában

Utánpótlássport
2025.12.13. 18:27

Női röplabda Extraliga: gond nélkül nyert a címvédő

Röplabda
2025.12.13. 17:39

Női röplabda Extraliga: elszakadt a Nyíregyháza válogatott játékosának a keresztszalagja

Röplabda
2025.12.11. 18:26

Röplabda: szettet vesztett, de rangadót nyert a Vasas a Békéscsaba ellen

Röplabda
2025.12.07. 18:17

Ismét főtáblás lesz a magyar bajnok a női röplabda Bajnokok Ligájában

Röplabda
2025.12.01. 18:31

Németh Anett olasz csapata simán nyert Érden a Vasas ellen a női röpi CEV-kupában

Röplabda
2025.11.27. 20:22

Női röplabda Extraliga: odahaza győzött a Nyíregyháza, a MÁV Előre és az UTE

Röplabda
2025.11.19. 20:26
Ezek is érdekelhetik