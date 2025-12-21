Női röplabda Extraliga: a „nagy” Vasas legyőzte a „kis” Vasast

A címvédő Vasas Óbuda 1 óra 5 perc alatt 3:0-ra legyőzte a tartalékcsapatát, a Vasas SC-t a női röplabda Extraliga vasárnapi fordulójában, és 11 forduló után továbbra is veretlen.
A címvédő Vasas Óbuda 1 óra 5 perc alatt 3:0-ra legyőzte a tartalékcsapatát, a Vasas SC-t a TippMix Pro női röplabda Extraliga vasárnapi fordulójában, és 11 forduló után továbbra is veretlen.
A második helyen álló Kaposvár ugyancsak saját közönsége előtt diadalmaskodott három szettben, mégpedig a MÁV Előre ellen 64 perc alatt.
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
Vasas Óbuda–Vasas SC 3:0 (16, 11, 12)
KHG KNRC–MÁV Előre Foxconn 3:0 (17, 22, 19)
Később
17.00: MBH-Békéscsaba–UTE
20.00: TFSE–Szent Benedek RA
Legfrissebb hírek
Női röplabda Extraliga: gond nélkül nyert a címvédő
Röplabda
2025.12.13. 17:39
Ezek is érdekelhetik