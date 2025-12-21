Női röplabda Extraliga: a „nagy” Vasas legyőzte a „kis” Vasast

A címvédő Vasas Óbuda 1 óra 5 perc alatt 3:0-ra legyőzte a tartalékcsapatát, a Vasas SC-t a TippMix Pro női röplabda Extraliga vasárnapi fordulójában, és 11 forduló után továbbra is veretlen.

A második helyen álló Kaposvár ugyancsak saját közönsége előtt diadalmaskodott három szettben, mégpedig a MÁV Előre ellen 64 perc alatt.

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

Vasas Óbuda–Vasas SC 3:0 (16, 11, 12)

KHG KNRC–MÁV Előre Foxconn 3:0 (17, 22, 19)

Később

17.00: MBH-Békéscsaba–UTE

20.00: TFSE–Szent Benedek RA