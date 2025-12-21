Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: a DVTK 27 ponttal győzött a Vasas Akadémia otthonában

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 18:16
null
A DVTK nem adott esélyt ellenfelének (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
DVTK HUNTHERM női kosárlabda női kosárlabda NB I DVTK Hun-Therm Vasas Akadémia
A DVTK könnyedén, 78–51-re győzött a Vasas Akadémia vendégeként a női kosárlabda NB I vasárnapi első találkozóján.

A miskolci együttes – amelyben hárman is legalább tíz pontot szereztek – sorozatban a negyedik meccsét nyerte.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Vasas Akadémia–DVTK HunTherm 51–78 (16–22, 14–19, 12–20, 9–17)
Jegyzőkönyv hamarosan!
KÉSŐBB
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Uni Győr
18.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket
18.30: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd

 

DVTK HUNTHERM női kosárlabda női kosárlabda NB I DVTK Hun-Therm Vasas Akadémia
Legfrissebb hírek

Továbbra is veretlen a Pécs a női kosár NB I-ben

Kosárlabda
Tegnap, 17:28

Női kosárlabda NB I: TFSE-siker a Csata vendégeként

Kosárlabda
2025.12.19. 19:54

Nagy csatában kikapott, és nem jutott tovább a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.18. 21:17

Ledolgozta 16 pontos hátrányát, és továbbjutott a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.12.18. 19:44

Dubei Debóra pénzbüntetést kapott ellenfele megrúgásáért

Kosárlabda
2025.12.17. 13:52

Elszakadt a cérna Dubei Debóránál, a válogatott kosaras térdhajlaton rúgta ellenfelét – videó

Kosárlabda
2025.12.16. 23:29

Száz pont fölé jutott a Pécs, továbbra is hibátlan a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.14. 20:29

Női kosár NB I: fölényes hazai győzelmet aratott a TFSE és a DVTK

Kosárlabda
2025.12.13. 19:53
Ezek is érdekelhetik