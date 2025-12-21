Női kosárlabda NB I: a DVTK 27 ponttal győzött a Vasas Akadémia otthonában
A DVTK könnyedén, 78–51-re győzött a Vasas Akadémia vendégeként a női kosárlabda NB I vasárnapi első találkozóján.
A miskolci együttes – amelyben hárman is legalább tíz pontot szereztek – sorozatban a negyedik meccsét nyerte.
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Vasas Akadémia–DVTK HunTherm 51–78 (16–22, 14–19, 12–20, 9–17)
KÉSŐBB
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Uni Győr
18.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket
18.30: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd
