Kihasználta emberelőnyét az Újpest, a Kazincbarcika legyőzésével búcsúztatta az évet

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Tucic (63.), J. Nunes (84.), ill. Ubochioma (67.)
Kiállítva: Meszhi (81., Kazincbarcika)
Dárdai Pál sportigazgató csak január elsején áll munkába az Újpestnél, ám a Herthától érkező 49 éves szakember természetesen ott volt a Kazincbarcika elleni vasárnapi bajnokin. Azon a meccsen, amelyen alig telt el két perc, amikor a lelátó népe már szinte gólt kiáltott, ám a kapu elé berobbanó Aljosa Matko fejese után a lécről a gólvonalra pattant a labda. A tökéletes kezdés hazai részről elmaradt, s a további nagy rohamok is várattak magukra. Hiába próbálkozott az Újpest főleg a bal szélen Horváth Krisztofer és Giorgi Beridze játékkapcsolatára építve kombinatív futballal a védelem mögé kerülni, a vendégek jól tömörültek saját tizenhatosuk előterében, és kellő határozottsággal mentek bele a párharcokba ahhoz, hogy meggátolják az akciók kibontakozását. A rendkívül mélyen védekező Kazincbarcika (az elöl lévő Meshack Ubochioma és Makrai Gábor gyakran 25-30 méterre zárta a passzsávot saját kapujától) kontrajátékra rendezkedett be, viszont ha ellentámadást vezetett, játékosai bántóan gyenge megoldásokat választottak – mindenesetre ez jelezte, hogy az újpestiek labdavesztést követően átjátszhatóak.
A 33. percben jegyezhettük volna fel az első félidő legszebb helyzetét, Matija Ljujics okos passza után a bal szélen rendszerint felfutó Gergényi Bence találta magát tiszta lövőhelyzetben, csakhogy a tíz méterről célba vett rövid, jobb felső sarkot eltévesztette. A játékrész legnagyobb, illetve egyetlen „védését” két perccel később rögzíthettük: Damian Rasak elmért, kapu irányába tartó beadása után Gyollai Dániel ütötte szögletre a labdát. A nézők számára bosszantó statisztika szerint az első félidőben nem rögzíthettünk kaput eltaláló lövést, a vendégek részéről pedig még csak lövési kísérletet sem.
Az Újpest ott folytatta a szünet után, ahol abbahagyta, azaz birtokolta a labdát, mezőnyfölényben futballozott, de igazán veszélyeztetni nem tudott. Az 59. percben aztán Horváth Krisztofer próbálkozása után Gyollai Dánielnek lábbal kellett védenie, így a kaput eltaláló lövések számát tekintve 1–0-ra vezetett a házigazda. Ha elöl nem megy, majd hátul – gondolhatta Fiola Attila, aki a saját öt és felesén belül két cselt is bemutatott. A szokatlan performanszot a túloldalon villanás követte: a csereként pályára lépő Milan Tucic szép akció végén lőtt a kapuba a 63. percben, csakhogy a Kazincbarcika négy perc múlva egyenlített, Meshack Ubochioma az első vendéghelyzetből, a semmiből lőtt gólt.
A 78. percben Aljosa Matko hozta helyzetbe Giorgi Beridzét, ám a grúz szélső elkapkodta a lövést, az oldalhálót rezgette meg, majd egy perccel később Martin Slogar dolgoztatta meg Banai Dávidot. A hajrára emberelőnybe kerültek a lila-fehérek Mihajlo Meszhi kiállítása révén, és bár nem állítjuk, hogy ez okozta a barcikaiak vesztét, szögletet követően az Újpest Joao Nunes góljával megszerezte a vezetést – és, mint utóbb kiderült, a három pontot is.
A találkozó után kijelenthetjük: mindkét klubnál rengeteg munkára van még szükség, hogy a csapat egyről a kettőre jusson. 2–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|17
|9
|4
|4
|26–20
|+6
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|17
|7
|3
|7
|21–29
|–8
|24
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11