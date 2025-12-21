Kihasználta emberelőnyét az Újpest, a Kazincbarcika legyőzésével búcsúztatta az évet

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Tucic (63.), J. Nunes (84.), ill. Ubochioma (67.)

Kiállítva: Meszhi (81., Kazincbarcika)

Az újpesti szurkolók többek között így köszöntötték Dárdai Pált (Fotó: Török Attila)

Dárdai Pál sportigazgató csak január elsején áll munkába az Újpestnél, ám a Herthától érkező 49 éves szakember természetesen ott volt a Kazincbarcika elleni vasárnapi bajnokin. Azon a meccsen, amelyen alig telt el két perc, amikor a lelátó népe már szinte gólt kiáltott, ám a kapu elé berobbanó Aljosa Matko fejese után a lécről a gólvonalra pattant a labda. A tökéletes kezdés hazai részről elmaradt, s a további nagy rohamok is várattak magukra. Hiába próbálkozott az Újpest főleg a bal szélen Horváth Krisztofer és Giorgi Beridze játékkapcsolatára építve kombinatív futballal a védelem mögé kerülni, a vendégek jól tömörültek saját tizenhatosuk előterében, és kellő határozottsággal mentek bele a párharcokba ahhoz, hogy meggátolják az akciók kibontakozását. A rendkívül mélyen védekező Kazincbarcika (az elöl lévő Meshack Ubochioma és Makrai Gábor gyakran 25-30 méterre zárta a passzsávot saját kapujától) kontrajátékra rendezkedett be, viszont ha ellentámadást vezetett, játékosai bántóan gyenge megoldásokat választottak – mindenesetre ez jelezte, hogy az újpestiek labdavesztést követően átjátszhatóak.

Az új sportigazgató, Dárdai Pál (jobbra) is ott volt a Szusza Ferenc Stadionban (Fotó: Török Attila)

A 33. percben jegyezhettük volna fel az első félidő legszebb helyzetét, Matija Ljujics okos passza után a bal szélen rendszerint felfutó Gergényi Bence találta magát tiszta lövőhelyzetben, csakhogy a tíz méterről célba vett rövid, jobb felső sarkot eltévesztette. A játékrész legnagyobb, illetve egyetlen „védését” két perccel később rögzíthettük: Damian Rasak elmért, kapu irányába tartó beadása után Gyollai Dániel ütötte szögletre a labdát. A nézők számára bosszantó statisztika szerint az első félidőben nem rögzíthettünk kaput eltaláló lövést, a vendégek részéről pedig még csak lövési kísérletet sem.

Horváth Krisztofer hasznosan futballozott, az első újpesti gólban benne is volt (Fotó: Török Attila)

Az Újpest ott folytatta a szünet után, ahol abbahagyta, azaz birtokolta a labdát, mezőnyfölényben futballozott, de igazán veszélyeztetni nem tudott. Az 59. percben aztán Horváth Krisztofer próbálkozása után Gyollai Dánielnek lábbal kellett védenie, így a kaput eltaláló lövések számát tekintve 1–0-ra vezetett a házigazda. Ha elöl nem megy, majd hátul – gondolhatta Fiola Attila, aki a saját öt és felesén belül két cselt is bemutatott. A szokatlan performanszot a túloldalon villanás követte: a csereként pályára lépő Milan Tucic szép akció végén lőtt a kapuba a 63. percben, csakhogy a Kazincbarcika négy perc múlva egyenlített, Meshack Ubochioma az első vendéghelyzetből, a semmiből lőtt gólt.

A 78. percben Aljosa Matko hozta helyzetbe Giorgi Beridzét, ám a grúz szélső elkapkodta a lövést, az oldalhálót rezgette meg, majd egy perccel később Martin Slogar dolgoztatta meg Banai Dávidot. A hajrára emberelőnybe kerültek a lila-fehérek Mihajlo Meszhi kiállítása révén, és bár nem állítjuk, hogy ez okozta a barcikaiak vesztét, szögletet követően az Újpest Joao Nunes góljával megszerezte a vezetést – és, mint utóbb kiderült, a három pontot is.

A találkozó után kijelenthetjük: mindkét klubnál rengeteg munkára van még szükség, hogy a csapat egyről a kettőre jusson. 2–1

