Itt van a téli szünet – mindenkit várnak a jégpályák

Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi vásár

Budapesten a Városháza Parkban már november 14-től várják minden nap azokat, akik korcsolyázni szeretnének, egészen 2026. január 31-ig csúszhatnak a karácsonyi fények alatt. A jégpálya egy karácsonyi vásár részeként egy valódi mesevilágba kalauzolja az érdeklődőket: vidámparki játékok, melegedő, korcsolyakölcsönzés, hütte-hangulat és rengeteg kedvezmény (különösen budapesti gyerekeknek, helyieknek és hátrányos helyzetű fiataloknak) várja a vendégeket. Hétköznap délelőtt tanítási időben a budapesti diákok ingyen korcsolyázhatnak, szerdánként „Jégszerda” kedvezményekkel csábít a pálya.

Csepeli Jégpark: fényalagút, jégfolyosó és emeletes pálya

Csepelen november 21-től egészen február 28-ig tart a jégszezon, méghozzá nem is akármilyen díszletek között. Új fényalagúton suhanhatnak át a korcsolyázók, hatvanméteres jégfolyosón kanyaroghatnak, továbbá egy emeletes koripálya és 3 fokos lejtő gondoskodik arról, hogy ne csak körbe-körbe csússzkálhassanak a korizás kedvelői. A Csepeli Jégpark minden nap 8 és 21 között várja a látogatókat, kedvezményes belépővel a csepelieknek, kölcsönzéssel és élezéssel. Kimondottan ajánlott helyszín azoknak, akik szeretik a kreatív pályamegoldásokat és a látványos fényeket, a csepeli pályán a korcsolyázás garantáltan többről szól, mint szimpla körözgetés.

Bókay-kert Jégpálya: fedett sátor, családi jégbázis a 18. kerületben

A Bókay-kertben november 28. és január 4. között egy 450 m²-es, sátorral fedett jégpálya várja a létogatókat, ahol az időjárás már nem lehet kifogás. A fedett öltöző és a hütte/büfé korcsolyabarát burkolattal készül, így a vendégek elsétálhatnak a forró csokiig. A hétvégi nyitvatartás rugalmas: szombaton és vasárnap délelőtti és délutáni sávokban is csúszhatsz, estig nyitva tartva. A XVIII. kerületi lakosoknak kedvezményes belépő jár, így könnyen válhat a pálya a téli szezon állandó családi programjává.

Soroksáron sátor alatt, Pesterzsébeten jégpályán várják a korcsolyázókat

Soroksáron, a XXIII. kerületben november 28-án nyitott meg a Hősök tere – Arany János utca sarkánál található ideiglenes, sátorral fedett jégpálya. A 600 négyzetméteres jégpálya hétköznap 15.00 és 20 óra között, hétvégén 9 és 20 óra között tart nyitva. Lehetőség van korcsolyabérlésre és korcsolyaélezésre is, valamint büfé is várja a látogatókat. A jégpálya használata soroksári lakosoknak ingyenes, soroksári lakcímkártya nélkül 1000 forintba kerül.

Ugyancsak Dél-Pesten, a XX. kerületben november 17.-től várják a korcsolyázni vágyókat az ESMTK zodony utcai jégcsarnokában, úgynevezett közönség korocsolyázásra, melyre a XX. kerületi bejegyzett lakcímkártyával rendelkezők számára ingyenes a belépés. A lakcimkártya és fényképes személyi igazolvány felmutatásával a pénztárban ingyenesen karszalagot kapnak a XX. kerületi lakosok, a többi látogatónak 2500.-Ft / fő a felnőttbelépő, 2000.-Ft / fő a diákbelépő de csak készpénzzel lehet fizetni. A jégpálya befogadóképessége 200 fő, aki a pálya megtelte után érkezik, akkor tud bemenni, ha valakik távoznak és leadják a karszalagjukat a portaszolgálatnál. A be- és kilépők számát a portaszolgálat ellenőrzi. A közönség korcsolyázások időpontjáról, aktuális nyitvatartásáról a jégcsarnok honlapján ajánlott tájékozódni (uj-pesterzsebetjegcsarnok.hupont.hu).

KoriPark – Budapest Park: amikor a fesztiválhelyszín jégre vált

A Budapest Park november 28. és február 1. között újra téli arca felé fordul: a KoriPark egy közel 2000 m²-es jégfelületet kínál, fesztiválhangulattal, zenével és látványvilággal. A normál időszak mellett kiemelt ünnepi időszak is van, de a IX. kerületi lakosok extra kedvezményes jeggyel léphetnek jégre.

Különleges hangulatú pálya Esztergomban

Esztergom: jég a Bazilika városában

Esztergomban a Széchenyi téren november 28. és január 4. között csillognak a jégkristályok, a pálya ünnepi fényekkel és kisvárosi téli hangulattal csábítja a korcsolyázókat. A nyitvatartás rugalmas: hétköznap délután–este, hétvégén pedig nappali és esti idősávokban is csúszhat, aki szeretne. Felnőtteknek, gyerekeknek, helyieknek és „bejáró” látogatóknak is átlátható árakkal és korcsolyabérlési lehetőséggel készülnek. Aki a karácsonyi fények mellett egy kis mozgásra vágyik, kombinálhatja a korizást egy sétával Esztergom történelmi utcáin.

Balatonfüredi jégpálya és jégfolyosó

Balatonfüreden is beköszöntött a téli varázslat: megnyílt a város három jégpályája és közel 1 km hosszú jégfolyosója, összesen 3600 m² csúszkálható felület. A hivatalos megnyitó látványos programokkal indult: a Zákonyi utcánál a Jégmadár Revü jégtáncos showműsorát tekinthették meg az érdeklődők majd a Firesoul Tűzzsonglőrök fűtötték fel a hangulatot. A Vitorlás téren pedig DJ Casso gondoskodott a téli partibuliról egészen estig. Családi programnak, baráti csúszkálásnak is tökéletes.

