Bárány Donát és Redzic Damir a két újonc – Marco Rossi keretet hirdetett Örményország és Írország ellen

A kapusposzton, a védelmen és a középpályán sem változtatott Marco Rossi a legutóbbi, októberi kerethez képest. A Wolfsburgban ebben az idényben mindösszesen 34 Bundesliga-játékpercet kapó középpályásunk, Dárdai Bence ezúttal sem került be.

A támadóposzton két változás is történt: Molnár Rajmund és Tóth Barna kikerült, a helyükre pedig Bárány Donát (Debreceni VSC) és Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC) érkezett, ráadásul válogatott újoncként.

„Azt hiszem, hogy három héttel az előző meccsek után, nem indokolt sok változtatás a keretben, különös tekintettel arra, hogy az eddigi mérkőzéseken jól játszottunk. A két újoncot természetesen nem csupán az elmúlt három hétben figyeltük, hanem már elég régóta, így tudjuk, hogy jól teljesítenek klubjaikban” – mondta Marco Rossi az MLSZ-nek.

„Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk. Tisztában vagyunk vele, hogy ha Portugália és mi is nyerünk az első novemberi meccsen, akkor megszereztük a második helyet, de ebben az esetben is győzni szeretnénk idei utolsó mérkőzésünkön a szurkolóink előtt.”

A válogatott keretének tagjai november 10-én hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben. November 13-án Örményországban lép pályára a csapat, 3 nappal később, november 16-án pedig a Puskás Arénában Írországot fogadja.

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahely)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország