Tóth Balázs: A kapuskérdésben még nem döntött Marco Rossi

2025.10.07. 10:01
Tóth Balázs is csak az edzőtáborban tudta meg, hogy nem lesz ott a keretben Dibusz Dénes (Fotó: Árvai Károly)
Megkezdte a felkészülést az Örményország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre a magyar labdarúgó-válogatott. A nemzeti csapat játékosai közül kedd délelőtt Balogh Botond és Tóth Balázs válaszolt az újságírók kérdéseire a telki edzőközpontban.

„Már az edzőtáborba érkezve értesültünk arról, hogy Dibusz Dénes nem tud csatlakozni a válogatotthoz, mivel sajnos kiújult a sérülése. Innen is jobbulást kívánunk neki. A kapuskérdésben még nem döntött a szövetségi kapitány, még nem árulta el, hogy mi a döntése az elkövetkezendő két meccsre. Úgy fogok készülni, hogy ha lehetőséget kapok, akkor a legjobbamat tudjam nyújtani” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Tóth Balázs, aki Demjén Patrikkal és Szappanos Péterrel együtt alkotja a kapusok sorát a válogatott keretében.

„Az örmény csapatot nem szabad leírni, nem olyan rossz képességű, mint sokan gondolják. Az, hogy megverték az íreket, intő jel lehet számunkra, hogy ellenük is úgy kell kimenjünk a pályára, mint Portugália ellen tettük. A szövetségi kapitánynak igaza van, ha a világbajnokságról álmodozunk, akkor Örményországot mindenképpen meg kell itthon verni. Nem gondolom ugyanakkor, hogy ez nyomást helyezne ránk. Tisztelettel beszélünk az ellenfelünkről, de itthon meg tudtuk már mutatni, hogy a világ legjobbjaival is fel tudjuk verni a versenyt.”

Balogh Botond nem Törökországról álmodott, de elégedett új klubjával (Fotó: Árvai Károly)

A szeptemberi meccseket kihagyó, az olasz Parmától egy éves kölcsönben a török Kocaelisporhoz szerződő Balogh Botond klubváltásáról ejtett pár szót.

„Nem az volt a fő célkitűzésem, hogy Törökországba igazoljak. Nem jött össze, amit eltervezünk, de ez a váltás jó lehetőséget nyújt ahhoz, hogy játékperceket gyűjtsek.”

A VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11
Magyarország vb-selejtező Tóth Balázs Balogh Botond
