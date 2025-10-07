Dibusz: Ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett

„Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet. Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, hétfőn csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg. Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég ” – idézi Dibuszt a fradi.hu.

A mieink október 11-én Örményországot fogadják, három nappal később pedig Portugáliában lépnek pályára.