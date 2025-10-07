Nemzeti Sportrádió

Dibusz: Ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett

M. B.M. B.
2025.10.07. 08:59
Dibusz Dénes (Fotó: Török Attila)
Mint ismert, Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyni kényszerül a magyar labdarúgó-válogatott októberi vb-selejtezőit. A rutinos kapus klubcsapata, a Ferencváros honlapjának beszélt a történtekről.

„Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet. Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, hétfőn csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg. Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég ” – idézi Dibuszt a fradi.hu.

A mieink október 11-én Örményországot fogadják, három nappal később pedig Portugáliában lépnek pályára.

Magyar válogatott
22 órája

Dibusz megsérült, nem védhet a vb-selejtezőkön

Marco Rossi szövetségi kapitány Demjén Patrikot hívta be a helyére.

A VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11


 

