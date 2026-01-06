Mocsi Attila akár már a télen csapatot válthat
A korábbi válogatott és magyar bajnok Zombori Zalán, a World in Motion nemzetközi ügynökség menedzsere többek között Tóth Balázs és Mocsi Attila karrierjét is egyengeti – erről is beszél videónkban.
Az angol másodosztályú Blackburn Roversben védő Tóth Balázs egy súlyosabb sérülés után már vissza is került csapata keretébe.
Mocsi Attila a török Rizespor védője, akire csapatában vezérként tekintenek.
Zombori Zalánt a menedzserkedés viszontagságairól és játékosai esetleges klubváltásáról kérdezte az NSO TV stábja.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik