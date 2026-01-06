Tóth Balázs: Rájöttem, hogy nagy ajándék az egészség

Már pénteken elkezdődött a felkészülés a Nyíregyháza Spartacus labdarúgóinak, az első gyakorláson Katona Mátyás is ott volt, aki még szeptemberben Újpesten (2–2) szenvedett hasnyálmirigy-repedést egy ütközésnél, és utána három hetet töltött kórházban. Vele ellentétben nem lehet még a társakkal a kapus Tóth Balázs, akinek júliusban a Karcag elleni felkészülési meccsen szakadt el a térdében az elülső keresztszalag, jóllehet egyre közelebb van a visszatéréshez.

„Jól halad a felépülésem, ezt karácsony előtt a műtétet végző Majzik Ernő doktor úr is megerősítette – árulta el lapunknak a 21 éves játékos. – Január közepén lesz hat hónapja, hogy megműtött, azóta folyamatosan a visszatérésen dolgozom, talán két napot hagytam ki összesen decemberben. Korábban sohasem volt ilyen sérülésem, már csak ezért is életem egyik legnehezebb időszaka a mostani, amit különböző szakaszokra tudok bontani. A műtét előtt volt két-három nap, amikor olyan érzésem volt, mintha szünet lenne, és ez még jól is esett, azután viszont egyre jobban hiányoztak a társak, az edzések, az öltöző, és rájöttem, nagy ajándék nekünk az egészség, és ha azt csinálhatjuk, amit szeretünk.

Következett a műtét, ami lelkileg nagyon megviselt, nem tudtam mozogni és közben fájt a lábam, de ahogy teltek a napok és a hetek, egyre jobb lett. Mindig volt előttem egy kis cél, hogy, mondjuk, tudjak járni, súllyal guggolni, sok meló van abban, hogy idáig eljutottam. Fájdalmas a csapatot kívülről nézni, bántott, hogy nem segíthetek, de a nehezén túl vagyok, bízom benne, a törökországi edzőtábor után már nemcsak a konditeremben készülhetek vagy egyenes irányba futhatok, hanem mehetek a pályára, megengedettek lesznek a kitámasztások, az irányváltoztatások és persze a labdás gyakorlatok is.”

A január 6-án kezdődő törökországi edzőtáborba Tóth Balázs tehát nem utazik el, ám a lényeg, hogy minden nappal közelebb van a visszatéréshez. Az előző idényben a hetedik fordulóban a DVSC elleni 3–2-es meccsen mutatkozott be az NB I-ben, sokat tett azért, hogy a Spartacus kiharcolja a bennmaradást, fő vágya, hogy erre tavasszal is legyen lehetősége.

„Január harmincadikán kell visszamennem kontrollra, aztán következhetnek a csapatedzések. Nyilván szükséges néhány hét, hogy újra érezzem a labdát, a kaput, de hiszem, hogy február végére minden tekintetben rendben leszek. A társaim nevében is mondhatom, azon leszünk, hogy bennmaradjunk, s azért dolgozom, hogy ebben nekem is legyen részem.