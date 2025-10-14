Nemzeti Sportrádió

Priskin Tamás bízik abban, hogy a magyar válogatott nem marad pont nélkül Portugáliában

2025.10.14. 17:49
Priskin Tamás (Fotó: Nemzeti Sport)
Priskin Tamás Portugália Magyarország
Priskin Tamás volt a Nemzeti Sportrádió egyik vendége kedden: a 63-szoros válogatott labdarúgó Olasz Gergőnek természetesen arról is beszélt, hogy mit vár a kedd esti Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőtől.

„Láthattuk, hogy a portugál válogatott nagyon magabiztos, labdabiztos csapat, amelyet nagyszerű játékosok alkotnak, akik bármikor képesek villanni – fogalmazott Priskin Tamás. – Arra számítok, hogy amint a hazai mérkőzésen, most is náluk lesz többet a labda, nálunk pedig megint az átmeneteken lesz a hangsúly. Azok során meg tudjuk lepni őket akár oldalról bejövő labdákkal, akár pontrúgásokból. Nem lesz könnyű mérkőzés, de mindig pozitívan állok a dolgokhoz, és nagyon bízom benne, hogy fel tudjuk borítani a papírformát, és el tudunk csenni egy pontot Portugáliából.”

A TELJES BESZÉLGETÉS ALÁBB HALLGATHATÓ MEG!

