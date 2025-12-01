Schmidt Ádám: Egész Európában problémák vannak a sportszakember-képzéssel

A sportvezető a Nemzeti Sportrádióban adott hétfői interjúban emellett beszélt az LA10 programról, illetve a közösségi sport fejlődéséről és fejlesztéséről is, elsőként pedig a magyar labdarúgó-válogatott balul végződött, novemberi világbajnoki selejtezőjére reagált. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ugyan a csapatnak a szakemberek szerint is reális esélye volt a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, ami egy 96. percben kapott gól miatt nem sikerült, ugyanakkor a magyar labdarúgás rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban, s ezt a nemzeti együttes elmúlt években elért kiemelkedő eredményei, többek között a három Európa-bajnoki részvétel is bizonyítja.

Schmidt Ádám hangsúlyozta, hogy természetesen elsősorban a Magyar Labdarúgó-szövetség felel a válogatottért, ahogy a sportág versenyrendszeréért, szakmai munkájáért is, a sportállamtitkárság ezzel együtt dolgozik azon, hogy segítse a sportágat és felügyelje, a labdarúgásba beáramló adóforintok jól legyenek felhasználva. Mint mondta, büszke arra, hogy a 2023-ban az államtitkárság hatáskörébe került labdarúgó módszertani központ munkájának, az ott kialakított szabályozóknak már most is látszanak az eredményei.

„Én nem tudom megmondani, hogy Lukács Dániel lett volna-e a Puskás Akadémiánál meghatározó játékos, ha nincs az a szabályrendszer, amit az MLSZ és az államtitkárság módszertani központja kialakított. Az viszont biztos, hogy ennek a szabályrendszernek eredménye az lett, hogy játszott a Puskásban és meghatározó emberré vált, majd bekerült a válogatottba és gólt, gólpasszt ért el” – hangsúlyozta Schmidt Ádám. Hozzátette, hogy Lukács mellett több játékost említhetett volna, például Gruber Zsombort.

A beszélgetés során szó esett a november közepén nagy sikerrel megrendezett Sport Forum Hungaryről és az annak keretein belül az edzők számára tartott sportszakmai napról is. Schmidt Ádám kiemelte, hogy a sportszakember-képzés a magyar sport talán jelenlegi legnagyobb problémája, de mint mondta, ez nem csak hazánkban van így, a szerb sportminiszterrel folytatott múlt heti megbeszélésén ugyanis kollégája is hasonló gondokról számolt be, megemlítve, hogy például Oroszországban is ugyanez a helyzet.

„Olyan feszültségek és olyan nehézségek vannak ma ebben a témakörben, hogy nagyon sok Sport Forum Hungaryhez hasonló eseményt kell szerintem még szerveznünk a közeli jövőben, hogy előre tudjunk lépni” – jegyezte meg az államtitkár.

A 2028-as Los Angeles-i olimpiára kidolgozott LA10 programmal kapcsolatban elhangzott, hogy a párizsi játékok után valamennyi sportági szövetség vezetőivel a köztestületeket is bevonva órákon át tartó, mindenre kiterjedő egyeztetéseket folytatott az államtitkárság, mely minden érintettől megkérdezte, hogy a vállalásuk teljesítéséhez, mire van szükségük. Az LA10 program keretein belül pedig a sportágspecifikus kéréseket is teljesíteni tudja a kormányzat. Schmidt Ádám példaként a műúszókat említette, akik nem rendelkeztek téli edzéslehetőséggel, ezért meg kellett oldani, hogy a Hajós Uszodában sátorral fedjenek be egy medencét.

Az interjú hangsúlyos részét képezte a közösségi sport helyzete, mellyel kapcsolatban Schmidt Ádám úgy fogalmazott, hogy a kormány az elmúlt 15 évben rengeteget tett ezen a területen, emlékeztetve például a 2500 szabadtéri kondipark kialakítására, vagy a mindennapos testnevelés bevezetésére. Ezeken felül kiemelte a TAO-támogatást is, mely – mint mondta – 99 százalékban az utánpótlássportba megy, az szintén hangsúlyos területe a közösségi sportnak, hiszen az egyesületben sportoló fiatalok nagyon kis hányadából lesz csak felnőtt válogatott sportoló, az állami segítségnek köszönhetően viszont rengeteg gyerek tud sportolni. Jelezte, hogy a mostani, átlagban 15-16 ezer forintos tagdíj a többszörösére nőne a támogatás nélkül.

A közösségi sport támogatásának újabb eleme, hogy január elsejétől valamennyi tanuszodát megnyitják mindenki számára. Ezek a létesítmények reggel hat órától este 20 óráig várják majd az érdeklődőket, így akár munka előtt, vagy munka után is el tudnak menni úszni azok, akik szeretnének.

„Ha valaki azt mondja, hogy nem tettünk sokat a közösségi sportért az elmúlt 15 évben, az vagy tudáshiányban szenved, vagy tudatosan ferdít” – jelentette ki Schmidt Ádám.