Nemzeti Sportrádió

Száz év rádiózás: számtalan sportsiker története

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 11:23
null
Szepesi György hangjához (is) legendás sportközvetítések fűződnek
Címkék
Nemzeti Sportrádió Közös lista évforduló
Éppen száz évvel ezelőtt, 1925. december 1-jén indult a rendszeres rádióadás Magyarországon. A jeles nap alkalmából különleges műsorfolyammal készült a Nemzeti Sportrádió, hiszen a sportközvetítések sok hallgatóhoz eljutottak az elmúlt évtizedekben. A Közös lista elnevezésű rangsorolóműsor különkiadással jelentkezett, a magyar rádiózás tíz legemlékezetesebb közvetítését állította össze Novotny Zoltán, a Nemzeti Sportrádió csatornahangja és Simon László, a Magyar Rádió hangarchívumának sportért felelős munkatársa. 

2025. december 1-jén egész napos, tematikus műsorokat hallhatnak hazánk egyetlen sportrádiójában, ahol a hallgatókkal közösen igyekeztek felidézni az elmúlt száz év legemlékezetesebb pillanatait. A Sportreggelben 8 órától a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám volt a vendégük, 9 órától az eredeti Sportrádió alapítója, Szöllősi György idézte fel a kezdeti éveket, 9 óra 30 perctől pedig a főszerkesztővel, Ballai Attilával beszélték át a Nemzeti Sportrádió 2024. júniusi indulása óta történteket.

Egyéb egyéni
2024.05.29. 16:08

Nemzeti Sportrádió: az új rádiócsatornával teljessé válik a közmédia sportportfóliója

A labdarúgó Európa-bajnokság indulása napjától Budapesten a 105,9-es frekvencián, országosan online felületeken keresztül hallgathatják a sportszeretők a fontos és lényeges sporteseményeket.

10 és 12 óra között két különleges adást hallhattak, a Közös lista című rangsorolóműsorban a Nemzeti Sportrádió csatornahangja, Novotny Zoltán és az archívum sportért felelős munkatársa, Simon László állította össze a magyar rádiózás tíz legmeghatározóbb sportközvetítését.

  1. Anglia–Magyarország 3–6, labdarúgás, felkészülési mérkőzés, 1953 (London). Közvetítette: Szepesi György.
  2. Egerszegi Krisztina, 200 m hát, olimpiai bajnoki cím, 1988 (Szöul). Közvetítette: Török László.
  3. Csik Ferenc, 100 m gyorsúszás, olimpiai bajnoki cím, 1936 (Berlin). Közvetítette: Pluhár István.
  4. Szilágyi Áron, kardvívás, olimpiai bajnoki cím, 2020 (Tokió). Közvetítette: Cseszregi Balázs.
  5. Férfi csapat, kardvívás, olimpiai bajnoki cím, 1988 (Szöul). Közvetítette: Radnóti László.
  6. Igaly Diána, koronglövészet, olimpiai bajnoki cím, 2004 (Athén). Közvetítette: Siklós Erik.
  7. Magyarország–Szovjetunió 5–4, vízilabda, világbajnoki döntő csoportkör, 1973 (Belgrád). Közvetítette: Szepesi György.
  8. Hegedüs Csaba, kötöttfogású birkózás, olimpiai bajnoki cím, 1972 (München). Közvetítette: Novotny Zoltán.
  9. Magyarország–Uruguay 4–2, labdarúgás, világbajnoki elődöntő, 1954 (Lausanne). Közvetítette: Szepesi György.
  10. Magyarország–Brazília 3–0, labdarúgás, felkészülési mérkőzés, 1986 (Budapest). Közvetítette: Novotny Zoltán, Vass István Zoltán.

12 órától a Bajnokokban olimpiai aranyérmes sportolók beszélnek arról, hogy milyen élményeik vannak a rádiózásról. A Hazafutás sávjában 15 órától rádiós legendák tekintenek vissza a pályafutásukra, Radnóti László, Török László és Vass István Zoltán gondolatait is megismerhetik a hallgatók. Korábbi főszerkesztőkkel is beszélgettek, a rádió állandó vitaműsora, a Nemzeti Sportkör pedig az alkalomhoz méltó, különleges felállással jelentkezik: Deák Horváth Péter megannyi olimpián és világbajnokságon járt tudósítóként, Szegő Tibor már az 1980-as években is dolgozott a Magyar Rádióban, és Virányi Zsoltnak is évtizedes tapasztalata van a rádiózásban, jelenleg ő a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő-helyettese. 17 óra 30 perctől a hallgatók azokat a szakembereket is megismerhetik, akik a mikrofon másik oldaláról segítik az adások elkészülését. Hangmérnökök, gyártásért felelős szakemberek – az élő műsorok kulcsszereplői, akiket eddig nem igazán lehetett hallani.

A Körkapcsolásban is folytatódik a múltidézés, bemutatják az első rádiós sportriportereket: Pluhár István, Szepesi György, Gulyás Gyula – meghatározó személyek, akik évtizedeken át tudósították hallgatók százezreit. Az első 100 év legszebb pillanatairól archív interjúk és közvetítések lejátszásával is megemlékeznek.

A nap zárásaként két élő közvetítést hallgathatnak, hiszen 20 óra 30 perctől pályára lép a magyar női kézilabda-válogatott, amely Svájc ellen játszik világbajnoki mérkőzést. Szintén ekkor kezdődik a Belgium–Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzés a férfi kosárlabdázóknál.

Régi idők nagyjai, a jelen meghatározó kollégái, a jövő tehetségei, háttéremberek és a hallgatók is megszólalnak december 1-jén, ünnepeljük közösen a magyar rádiózást egy különleges, történelmi műsorfolyammal!

 – fogalmazott sajtóközleményében a Nemzeti Sportrádió.

Nemzeti Sportrádió Közös lista évforduló
Legfrissebb hírek

Schmidt Ádám: Egész Európában problémák vannak a sportszakember-képzéssel

Egyéb egyéni
1 órája

100 éve született az edző, aki bárhol kapott kispadot, ott mennybe ment

Népsport
2025.11.29. 07:51

Nemzeti Sportrádió: Buffon a XXI. század legnagyobb kapusa

Minden más foci
2025.11.20. 12:05

Pekler Zalán: A vébé előtt vakon aláírtam volna ezt az egyéni szereplést

Egyéb egyéni
2025.11.18. 18:16

Csank János: Az utolsó percben történteknél az érzelmek általában nagyon elszabadulnak

Magyar válogatott
2025.11.17. 20:42

„Nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz” – a Sunday Times szakírója a magyar válogatottról

Magyar válogatott
2025.11.17. 18:10

„Ne hagyjuk az íreket provokálni” – Baráth Botond

Magyar válogatott
2025.11.16. 10:16

NS-nyelvművelés: beszéljünk magyarul a sportban is!

Egyéb egyéni
2025.11.13. 10:41
Ezek is érdekelhetik