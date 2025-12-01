Száz év rádiózás: számtalan sportsiker története

10 és 12 óra között két különleges adást hallhattak, a Közös lista című rangsorolóműsorban a Nemzeti Sportrádió csatornahangja, Novotny Zoltán és az archívum sportért felelős munkatársa, Simon László állította össze a magyar rádiózás tíz legmeghatározóbb sportközvetítését.

Anglia–Magyarország 3–6, labdarúgás, felkészülési mérkőzés, 1953 (London). Közvetítette: Szepesi György. Egerszegi Krisztina, 200 m hát, olimpiai bajnoki cím, 1988 (Szöul). Közvetítette: Török László. Csik Ferenc, 100 m gyorsúszás, olimpiai bajnoki cím, 1936 (Berlin). Közvetítette: Pluhár István. Szilágyi Áron, kardvívás, olimpiai bajnoki cím, 2020 (Tokió). Közvetítette: Cseszregi Balázs. Férfi csapat, kardvívás, olimpiai bajnoki cím, 1988 (Szöul). Közvetítette: Radnóti László. Igaly Diána, koronglövészet, olimpiai bajnoki cím, 2004 (Athén). Közvetítette: Siklós Erik. Magyarország–Szovjetunió 5–4, vízilabda, világbajnoki döntő csoportkör, 1973 (Belgrád). Közvetítette: Szepesi György. Hegedüs Csaba, kötöttfogású birkózás, olimpiai bajnoki cím, 1972 (München). Közvetítette: Novotny Zoltán. Magyarország–Uruguay 4–2, labdarúgás, világbajnoki elődöntő, 1954 (Lausanne). Közvetítette: Szepesi György. Magyarország–Brazília 3–0, labdarúgás, felkészülési mérkőzés, 1986 (Budapest). Közvetítette: Novotny Zoltán, Vass István Zoltán.

12 órától a Bajnokokban olimpiai aranyérmes sportolók beszélnek arról, hogy milyen élményeik vannak a rádiózásról. A Hazafutás sávjában 15 órától rádiós legendák tekintenek vissza a pályafutásukra, Radnóti László, Török László és Vass István Zoltán gondolatait is megismerhetik a hallgatók. Korábbi főszerkesztőkkel is beszélgettek, a rádió állandó vitaműsora, a Nemzeti Sportkör pedig az alkalomhoz méltó, különleges felállással jelentkezik: Deák Horváth Péter megannyi olimpián és világbajnokságon járt tudósítóként, Szegő Tibor már az 1980-as években is dolgozott a Magyar Rádióban, és Virányi Zsoltnak is évtizedes tapasztalata van a rádiózásban, jelenleg ő a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő-helyettese. 17 óra 30 perctől a hallgatók azokat a szakembereket is megismerhetik, akik a mikrofon másik oldaláról segítik az adások elkészülését. Hangmérnökök, gyártásért felelős szakemberek – az élő műsorok kulcsszereplői, akiket eddig nem igazán lehetett hallani.

A Körkapcsolásban is folytatódik a múltidézés, bemutatják az első rádiós sportriportereket: Pluhár István, Szepesi György, Gulyás Gyula – meghatározó személyek, akik évtizedeken át tudósították hallgatók százezreit. Az első 100 év legszebb pillanatairól archív interjúk és közvetítések lejátszásával is megemlékeznek.

A nap zárásaként két élő közvetítést hallgathatnak, hiszen 20 óra 30 perctől pályára lép a magyar női kézilabda-válogatott, amely Svájc ellen játszik világbajnoki mérkőzést. Szintén ekkor kezdődik a Belgium–Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzés a férfi kosárlabdázóknál.

Régi idők nagyjai, a jelen meghatározó kollégái, a jövő tehetségei, háttéremberek és a hallgatók is megszólalnak december 1-jén, ünnepeljük közösen a magyar rádiózást egy különleges, történelmi műsorfolyammal!

– fogalmazott sajtóközleményében a Nemzeti Sportrádió.