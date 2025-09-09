Jön Cristiano Ronaldo 11. meccse magyar csapat ellen – 9 győzelem és 8 gól a mérlege

Könnyen lehet, hogy a 40 éves Cristiano Ronaldót a magyar futballszurkolók a mai Magyarország–Portugália vb-selejtezőn láthatják utoljára hazánkban pályára lépni. Érdemes összefoglalni az eddigi, magyar csapatok elleni szerepléseit, illetve a mieinkkel szembeni budapesti meccseit. Magyar csapatok ellen összesen tízszer lépett pályára, öt országban, öt különböző városban és hét különböző stadionban.

A mérlege a tíz meccsen kilenc győzelem, egy döntetlen, nyolc szerzett gól, öt gólpassz. Budapesten magyar csapat ellen három különböző stadionban (a régi és az új Puskás-stadion mellett a Groupama Arénában) ötből ötször nyert, de csak egyszer szerzett gólt, igaz akkor kettőt is, éppen legutóbb a Puskás Arénában, a 2021-es Eb-n. Azon a tornán egyébként Ronaldo a franciák ellen is pályára lépett a Puskás Arénában, és a 2–2-vel záruló meccsen a portugálok mindkét gólját ő szerezte, tehát a Puskás Arénában a legutóbbi két fellépésén összesen négyszer talált be a portugál válogatottban.

A magyar válogatott mellett két magyar klubcsapat ellen lépett pályára hosszú pályafutása során tétmeccsen, összesen négy mérkőzésen, és mindegyiken győztes csapat tagja volt, két gólt szerzett. 2005-ben a Debreceni VSC ellen nyertek kétszer a Manchester Uniteddal 3–0-ra, az angliai meccsen szerzett gólt. 2020-ban a Juventus játékosaként találkozott a Ferencvárossal, a Puskás Arénában 4–1-re, Torinóban 2–1-re győztek Ronaldóék, de csak az olaszországi meccsen talált be a kapuba (az volt az eddigi egyetlen gólja a válogatott jelenlegi első számú kapusával, Dibusz Dénessel szemben).

Amikor 2009-ben Szoboszlai Dominik (alsó sor, balról a harmadik) még játékoskísérőként vett részt a Ronaldóval felálló portugálok elleni meccsen (Forrás: MLSZ)

A magyar válogatott ellen hatszor lépett pályára az eddigi 222 válogatott meccséből. Először még 16 évvel ezelőtt, amikor Szoboszlai Dominik is ott volt a vendégcsapat előtt álló, játékoskísérő gyerekek között. Eddig az volt az egyetlen olyan meccse a magyar válogatott ellen, amikor gólt sem szerzett és gólpasszt sem adott. Jó hír, hogy Szoboszlai ezúttal is ott lesz a gyepen (a 2021-es Eb-meccsről sérülés miatt hiányzott a középpályás, aki most játszhat először gyerekkori példaképe ellen), és most már nem kísérőként, hanem a válogatott csapatkapitányaként.