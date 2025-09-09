Nemzeti Sportrádió

Jön Cristiano Ronaldo 11. meccse magyar csapat ellen – 9 győzelem és 8 gól a mérlege

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.09.09. 11:49
Cristiano Ronaldo újra a Puskás Arénában (a portugálok hétfői edzésén), amikor legutóbb itt járt a portugálokkal a 2021-es Eb-n, a magyar és a francia válogatott ellen is két gólt szerzett (Fotó: Kovács Péter)
Könnyen lehet, hogy a 40 éves, a 223. válogatott meccsére készülő, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldónak a több mint húsz éve tartó pályafutása során a mai lesz az utolsó szereplése Magyarországon, magyar csapat ellen. Eddig tízszer játszott magyar csapatok ellen, abból hatszor a magyar válogatott ellen. A tízből kilencszer volt győztes csapat tagja és nyolc gólt szerzett.

Könnyen lehet, hogy a 40 éves Cristiano Ronaldót a magyar futballszurkolók a mai Magyarország–Portugália vb-selejtezőn láthatják utoljára hazánkban pályára lépni. Érdemes összefoglalni az eddigi, magyar csapatok elleni szerepléseit, illetve a mieinkkel szembeni budapesti meccseit. Magyar csapatok ellen összesen tízszer lépett pályára, öt országban, öt különböző városban és hét különböző stadionban.  

A mérlege a tíz meccsen kilenc győzelem, egy döntetlen, nyolc szerzett gól, öt gólpassz. Budapesten magyar csapat ellen három különböző stadionban (a régi és az új Puskás-stadion mellett a Groupama Arénában) ötből ötször nyert, de csak egyszer szerzett gólt, igaz akkor kettőt is, éppen legutóbb a Puskás Arénában, a 2021-es Eb-n. Azon a tornán egyébként Ronaldo a franciák ellen is pályára lépett a Puskás Arénában, és a 2–2-vel záruló meccsen a portugálok mindkét gólját ő szerezte, tehát a Puskás Arénában a legutóbbi két fellépésén összesen négyszer talált be a portugál válogatottban.

A magyar válogatott mellett két magyar klubcsapat ellen lépett pályára hosszú pályafutása során tétmeccsen, összesen négy mérkőzésen, és mindegyiken győztes csapat tagja volt, két gólt szerzett. 2005-ben a Debreceni VSC ellen nyertek kétszer a Manchester Uniteddal 3–0-ra, az angliai meccsen szerzett gólt. 2020-ban a Juventus játékosaként találkozott a Ferencvárossal, a Puskás Arénában 4–1-re, Torinóban 2–1-re győztek Ronaldóék, de csak az olaszországi meccsen talált be a kapuba (az volt az eddigi egyetlen gólja a válogatott jelenlegi első számú kapusával, Dibusz Dénessel szemben).

Amikor 2009-ben Szoboszlai Dominik (alsó sor, balról a harmadik) még játékoskísérőként vett részt a Ronaldóval felálló portugálok elleni meccsen (Forrás: MLSZ)

A magyar válogatott ellen hatszor lépett pályára az eddigi 222 válogatott meccséből. Először még 16 évvel ezelőtt, amikor Szoboszlai Dominik is ott volt a vendégcsapat előtt álló, játékoskísérő gyerekek között. Eddig az volt az egyetlen olyan meccse a magyar válogatott ellen, amikor gólt sem szerzett és gólpasszt sem adott. Jó hír, hogy Szoboszlai ezúttal is ott lesz a gyepen (a 2021-es Eb-meccsről sérülés miatt hiányzott a középpályás, aki most játszhat először gyerekkori példaképe ellen), és most már nem kísérőként, hanem a válogatott csapatkapitányaként.

Magyar válogatott
13 órája

Gyermeki mosoly – Borbola Bence jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Egyik oldalon a múlt, a halhatatlan legenda, másikon a jelen és a jövő embere.

 

CR a magyar válogatott elleni hat meccséből csak egyszer, a 2016-os, franciaországi Eb-n nem volt győztes csapat tagja. A 3–3-as lyoni találkozón sikerült alaposan felbosszantania őt a magyar válogatottnak, igaz, a két góljával azon a meccsen is főszerepet játszott – a magyar válogatott elleni hat meccséből háromszor is duplázott már (egyszer-egyszer Budapesten, Lisszabonban és Lyonban). Jó lenne a kedd esti meccs végén is bosszús Ronaldót látni, de a duplájáról ezúttal szívesen lemondanánk...  

CRISTIANO RONALDO GÓLJAI MAGYAR CSAPATOK ELLEN

2005, MU–DVSC 3–0 – C. RONALDO: GÓL

2016, PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 3–3 – C. RONALDO: KÉT GÓL, EGY GÓLPASSZ
 

2017, PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 3–0 – C. RONALDO: KÉT GÓL

2020, JUVENTUS–FERENCVÁROS 2–1 – C. RONALDO: GÓL

2021, MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–3  – C. RONALDO: KÉT GÓL
 

 

 Időpont és helyszínMérkőzés
 		Játszott perc*Gól/
gólpassz
  1.2005. augusztus 9.
Anglia, Manchester 		Man. United–DVSC 3–0 BL-sel. 67 perc1/0
  2.2005. augusztus 24.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion		DVSC–Man. United 0–3BL-sel.90 perc0/1
  3.2009. szeptember 9.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion		Magyarország–Portugália 0–1vb-sel.90 perc0/0
  4.2009. október 10.
Portugália, Lisszabon		Portugália–Magyarország 3–0vb-sel.26 perc0/1
  5.2016. június 22.
Franciaország, Lyon		Magyarország–Portugália 3–3Eb90 perc2/1
  6.2017. március 25.
Portugália, Lisszabon		Portugália–Magyarország 3–0vb-sel.90 perc2/0
  7.2017. szeptember 3.
Budapest, Groupama Aréna		Magyarország–Portugália 0–1vb-sel.90 perc0/1
  8.2020. november 4.
Budapest, Puskás Aréna		FTC–Juventus 
1–4 		BL90 perc0/1
  9.2020. november 24.
Olaszország, Torino		Juventus–FTC 
2–1		BL 90 perc1/0
10.2021. június 15.
Budapest, Puskás Aréna		Magyarország–Portugália 0–3Eb90 perc2/0
CRISTIANO RONALDO SZEREPLÉSEI A MAGYAR CSAPATOK ELLEN

*A félidők végi hosszabbítások nélkül.

VB-SELEJTEZŐ
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)

Ezek is érdekelhetik