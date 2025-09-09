Jön Cristiano Ronaldo 11. meccse magyar csapat ellen – 9 győzelem és 8 gól a mérlege

Könnyen lehet, hogy a 40 éves Cristiano Ronaldót a magyar futballszurkolók a mai Magyarország–Portugália vb-selejtezőn láthatják utoljára hazánkban pályára lépni. Érdemes összefoglalni az eddigi, magyar csapatok elleni szerepléseit, illetve a mieinkkel szembeni budapesti meccseit. Magyar csapatok ellen összesen tízszer lépett pályára, öt országban, öt különböző városban és hét különböző stadionban.
A mérlege a tíz meccsen kilenc győzelem, egy döntetlen, nyolc szerzett gól, öt gólpassz. Budapesten magyar csapat ellen három különböző stadionban (a régi és az új Puskás-stadion mellett a Groupama Arénában) ötből ötször nyert, de csak egyszer szerzett gólt, igaz akkor kettőt is, éppen legutóbb a Puskás Arénában, a 2021-es Eb-n. Azon a tornán egyébként Ronaldo a franciák ellen is pályára lépett a Puskás Arénában, és a 2–2-vel záruló meccsen a portugálok mindkét gólját ő szerezte, tehát a Puskás Arénában a legutóbbi két fellépésén összesen négyszer talált be a portugál válogatottban.
A magyar válogatott mellett két magyar klubcsapat ellen lépett pályára hosszú pályafutása során tétmeccsen, összesen négy mérkőzésen, és mindegyiken győztes csapat tagja volt, két gólt szerzett. 2005-ben a Debreceni VSC ellen nyertek kétszer a Manchester Uniteddal 3–0-ra, az angliai meccsen szerzett gólt. 2020-ban a Juventus játékosaként találkozott a Ferencvárossal, a Puskás Arénában 4–1-re, Torinóban 2–1-re győztek Ronaldóék, de csak az olaszországi meccsen talált be a kapuba (az volt az eddigi egyetlen gólja a válogatott jelenlegi első számú kapusával, Dibusz Dénessel szemben).
A magyar válogatott ellen hatszor lépett pályára az eddigi 222 válogatott meccséből. Először még 16 évvel ezelőtt, amikor Szoboszlai Dominik is ott volt a vendégcsapat előtt álló, játékoskísérő gyerekek között. Eddig az volt az egyetlen olyan meccse a magyar válogatott ellen, amikor gólt sem szerzett és gólpasszt sem adott. Jó hír, hogy Szoboszlai ezúttal is ott lesz a gyepen (a 2021-es Eb-meccsről sérülés miatt hiányzott a középpályás, aki most játszhat először gyerekkori példaképe ellen), és most már nem kísérőként, hanem a válogatott csapatkapitányaként.
CR a magyar válogatott elleni hat meccséből csak egyszer, a 2016-os, franciaországi Eb-n nem volt győztes csapat tagja. A 3–3-as lyoni találkozón sikerült alaposan felbosszantania őt a magyar válogatottnak, igaz, a két góljával azon a meccsen is főszerepet játszott – a magyar válogatott elleni hat meccséből háromszor is duplázott már (egyszer-egyszer Budapesten, Lisszabonban és Lyonban). Jó lenne a kedd esti meccs végén is bosszús Ronaldót látni, de a duplájáról ezúttal szívesen lemondanánk...
CRISTIANO RONALDO GÓLJAI MAGYAR CSAPATOK ELLEN
2005, MU–DVSC 3–0 – C. RONALDO: GÓL
2016, PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 3–3 – C. RONALDO: KÉT GÓL, EGY GÓLPASSZ
2017, PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 3–0 – C. RONALDO: KÉT GÓL
2020, JUVENTUS–FERENCVÁROS 2–1 – C. RONALDO: GÓL
2021, MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–3 – C. RONALDO: KÉT GÓL
|Időpont és helyszín
|Mérkőzés
|Játszott perc*
|Gól/
gólpassz
|1.
|2005. augusztus 9.
Anglia, Manchester
|Man. United–DVSC 3–0
|BL-sel.
|67 perc
|1/0
|2.
|2005. augusztus 24.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion
|DVSC–Man. United 0–3
|BL-sel.
|90 perc
|0/1
|3.
|2009. szeptember 9.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion
|Magyarország–Portugália 0–1
|vb-sel.
|90 perc
|0/0
|4.
|2009. október 10.
Portugália, Lisszabon
|Portugália–Magyarország 3–0
|vb-sel.
|26 perc
|0/1
|5.
|2016. június 22.
Franciaország, Lyon
|Magyarország–Portugália 3–3
|Eb
|90 perc
|2/1
|6.
|2017. március 25.
Portugália, Lisszabon
|Portugália–Magyarország 3–0
|vb-sel.
|90 perc
|2/0
|7.
|2017. szeptember 3.
Budapest, Groupama Aréna
|Magyarország–Portugália 0–1
|vb-sel.
|90 perc
|0/1
|8.
|2020. november 4.
Budapest, Puskás Aréna
|FTC–Juventus
1–4
|BL
|90 perc
|0/1
|9.
|2020. november 24.
Olaszország, Torino
|Juventus–FTC
2–1
|BL
|90 perc
|1/0
|10.
|2021. június 15.
Budapest, Puskás Aréna
|Magyarország–Portugália 0–3
|Eb
|90 perc
|2/0
*A félidők végi hosszabbítások nélkül.
VB-SELEJTEZŐ
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)