Fehér Miklós és Guttmann Béla szobrát is meglátogattuk a Benfica stadionjánál – FOTÓK

2025.10.14. 16:55
Fehér Miklós Benfica magyar válogatott Guttmann Béla
A magyar labdarúgó-válogatott kedd (vagyis ma) este az Estádio José Alvaladéban, a Sporting CP létesítményében játszik vb-selejtező csoportmérkőzést Portugáliával, de lisszaboni stábunk a Benfica impozáns stadionját is meglátogatta az összecsapás előtt, magyar kapcsolatok után kutatva.

Hétfőn bejártuk Lisszabon belvárosát, meglátogatva többek közt a Pestana CR7 Hotelt, majd részt vettünk a portugál és a magyar válogatott hivatalos sajtótájékoztatóján, a mieink stadionbejárásán. A kedd már meccsnap, a José Alvalade Stadionban, amely a Sporting CP-hez tartozik, de a korai órákban meglátogattuk az Estádio da Luzt, a Benfica szentélyét is, magyar főszereplőkkel.

Impozáns, 68 000 férőhelyes létesítmény a Benfica arénája, amelyet ebben a formájában 2003-ban adtak át, s máig teljes mértékben modernnek hat. Itt rendezték az ikonikus, 2014-es Bajnokok Ligája-döntőt, amikor a Real Madrid a 93. percben, Sergio Ramos fejesével egyenlített az Atlético Madrid ellen, majd a hosszabbításban 4–1-re nyert, s itt vitte véghez triplázását a Bayern München 2020-ban, amikor a koronavírus-járvány sújtotta idény végén 1–0-ra legyőzte a Paris Saint-Germaint a BL-fináléban. De említhetnénk a 2004-es Portugália–Görögország (0–1) Eb-döntőt is, erre azonban a helyiek kevésbe emlékeznek szívesen.

 

A stadionparkhoz érve egyből fantasztikus közösségi tér és egy Eusébio-szobor fogadott minket – ő a klub legnagyobb legendája, aranylabdás játékosa, aki több gólt szerzett Benfica-színekben, mint amennyi meccsen pályára lépett. Nem mintha ez nem lett volna látványos, de elsősorban nem miatta, hanem a klub két magyar legendája, Guttmann Béla és Fehér Miklós miatt mentünk oda – a szobraik egymással szemben állnak, már az épületen belül, a főbejáratnál.

 

A 2004 januárjában tragikus módon, meccs közben összeeső, a kórházban 24 évesen örökre elveszített magyar válogatott csatárra, Fehér Miklósra azóta is könnyes szemmel emlékeznek a portugálok, a 24-es mezét visszavonultatta a klub, győri temetésén a teljes Benfica-család jelen volt. Guttmann Béla kétszeres BEK-győztes edzőnagyság a Benficánál, aki a legenda szerint távozásakor elátkozta a klubot. A történet szerint Guttmann a második BEK-sikert követően fizetésemelést kért. Nem kapta meg, de nem csupán elhagyta, hanem el is átkozta a klubot, mondván, száz évig nem nyernek nélküle európai trófeát. A Benfica azóta öt BEK/BL-döntőt bukott el, de a második számú európai kupasorozatban is háromból három vereségnél jár a finálékat tekintve.

 

Szobraik megtekintése mellett a stadionkörúton is részt vett stábunk, bejárva a teljes komplexumot, megtekintve a pályát, a sajtótermet, az öltözőt és persze a klub valóságos, élő sasát is, amely minden meccs előtt fontos szerepet játszik.

 

 

