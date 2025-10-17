Nemzeti Sportrádió

Nikolics az UEFA-diplomáról: Magabiztos lettem, bátran bemutatom a víziómat

2025.10.17. 10:29
A friss diplomások: Szalai Ádám és Nikolics Nemanja (Fotó: Nikolics Nemanja/Facebook)
Mint beszámoltunk róla, Nikolics Nemanja és Szalai Ádám sikeresen elvégezte az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) válogatott játékosok számára kiírt nemzetközi képzését (UEFA MIP-tanfolyam) és Nyonban átvette diplomáját.

Nikolics Nemanja pénteken a közösségi oldalán osztotta meg személyes élményeit és gondolatait a két évig tartó, kihívásokkal teli időszakról.

„Alig jöttem le a pályáról, amikor belevágtam ebbe a kalandba. Két éve nem tudtam még, hogy álljak neki egy prezentációnak, mikor és mire használjak infografikákat, mi az a PDF vagy a PPT slide. Sőt, bevallom: még egy hivatalos e-mail megfogalmazása is órákba tellett. Hosszú út volt, nehéz, időigényes, fárasztó, szenvedős – de megérte!” – írta Nikolics.

Magyar válogatott
16 órája

Szalai Ádám és Nikolics Nemanja átvette UEFA-diplomáját

A válogatott egykori kapitánya a futballigazgatás alapjainak elsajátítását célzó MIP-tanfolyamot végezte el.

A korábbi gólkirály szerint a program – amelynek elsődleges célja a futballigazgatás alapjainak elsajátítása – nemcsak tudást, hanem önbizalmat és új lehetőségeket is adott számára.

„Rengeteget tanultam, fantasztikus embereket és gondolatokat ismertem meg. Magabiztos lettem, bátran kiállok az érdeklődők elé és bemutatom a víziómat. Az is biztos, ha nincs az UEFA MIP, akkor én most nem segíthetném a fehérvári önkormányzat munkáját.”

A 2025-ös osztálykép (Fotó: Nikolics Nemanja/Facebook)

A 43-szoros magyar válogatott Nikolics azt is kiemelte, hogy különösen hálás a támogató közösségnek és mentorának, akik segítették a fejlődését a kurzus során.

„Büszke vagyok az elvégzett munkámra, a csaknem százoldalas diplomamunkámra, és hálás vagyok, hogy fontos kapcsolatokat, őszinte barátságokat köthettem. Szép volt, fiúk, folytatjuk – hiszem, hogy sokatokkal dolgozunk még együtt!” – zárta bejegyzését a volt válogatott csatár.

 

