Nikolics az UEFA-diplomáról: Magabiztos lettem, bátran bemutatom a víziómat
Nikolics Nemanja pénteken a közösségi oldalán osztotta meg személyes élményeit és gondolatait a két évig tartó, kihívásokkal teli időszakról.
„Alig jöttem le a pályáról, amikor belevágtam ebbe a kalandba. Két éve nem tudtam még, hogy álljak neki egy prezentációnak, mikor és mire használjak infografikákat, mi az a PDF vagy a PPT slide. Sőt, bevallom: még egy hivatalos e-mail megfogalmazása is órákba tellett. Hosszú út volt, nehéz, időigényes, fárasztó, szenvedős – de megérte!” – írta Nikolics.
Szalai Ádám és Nikolics Nemanja átvette UEFA-diplomáját
A korábbi gólkirály szerint a program – amelynek elsődleges célja a futballigazgatás alapjainak elsajátítása – nemcsak tudást, hanem önbizalmat és új lehetőségeket is adott számára.
„Rengeteget tanultam, fantasztikus embereket és gondolatokat ismertem meg. Magabiztos lettem, bátran kiállok az érdeklődők elé és bemutatom a víziómat. Az is biztos, ha nincs az UEFA MIP, akkor én most nem segíthetném a fehérvári önkormányzat munkáját.”
A 43-szoros magyar válogatott Nikolics azt is kiemelte, hogy különösen hálás a támogató közösségnek és mentorának, akik segítették a fejlődését a kurzus során.
„Büszke vagyok az elvégzett munkámra, a csaknem százoldalas diplomamunkámra, és hálás vagyok, hogy fontos kapcsolatokat, őszinte barátságokat köthettem. Szép volt, fiúk, folytatjuk – hiszem, hogy sokatokkal dolgozunk még együtt!” – zárta bejegyzését a volt válogatott csatár.