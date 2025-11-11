Nikolics Nemanja a Vidi új sportigazgatója – hivatalos

Nikolics 2010 és 2015, majd 2020 és 2022 között futballozott Vidi-mezben. Többek között két bajnoki címet, Európa-liga-csoportkört és három gólkirályi címet ünnepelhetett a csapattal, 117 bajnoki találatával ő a klub történetének legeredményesebb góllövője is. 2023-ban fejezte be aktív labdarúgó pályafutását. Ezt követően felvételizett az UEFA válogatott játékosok számára kiírt nemzetközi sportvezetői képzésére, amelyet sikeresen elvégzett, diplomáját idén októberben vette át az UEFA elnökétől Nyonban. 2025 szeptember eleje óta Székesfehérvár MJV Önkormányzatának sportszakmai tanácsadójaként segítette a fehérvári labdarúgást, mostantól pedig a Vidi sportszakmai irányításáért felel.

A klub honlapjának beszámolója szerint első feladatai között szerepel az új vezetőedző kiválasztása, amellyel kapcsolatban hamarosan tájékoztatást ígért a Vidi. Mint ismert, hétfőn jött a hír Boér Gábor menesztéséről. Már akkor jeleztük, hogy a csapatot az előző idényben már irányító Pető Tamással tárgyal a vezetőség, információink szerint ő lehet befutó a megüresedett posztra.