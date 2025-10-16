Nemzeti Sportrádió

Szalai Ádám és Nikolics Nemanja átvette UEFA-diplomáját

2025.10.16. 19:59
Szalai Ádám (Fotó: Török Attila)
A magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, Szalai Ádám és egykori csatára, Nikolics Nemanja elvégezte az Európai Labdarúgó-szövetség egykori labdarúgók számára indított, a futballigazgatás alapjainak elsajátítását megcélzó MIP-tanfolyamot.

A 86-szoros magyar válogatott támadó, a magyar futballakadémiák munkáját összefogó és segítő Labdarúgó Módszertani Központ szakmai és képzési tanácsadójaként dolgozó Szalai Ádám és a 43-szoros válogatott támadó, Nikolics Nemanja sikeresen befejezte az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) válogatott játékosok számára kiírt nemzetközi képzését (UEFA MIP-tanfolyam) és átvették UEFA-diplomáikat.

„A program értékes betekintést nyújtott a futballklubok és szövetségek irányításának és működtetésének számos területébe, teljes körű képet adva a futballmenedzsment világáról. Egy inspiráló utazás volt – tele tanulással, csapatmunkával és felejthetetlen élményekkel” – írta Instagram-bejegyzésében Szalai Ádám, akinek posztjából kiderült, hogy egykori válogatott társa, Nikolics Nemanja is sikeresen elvégezte a képzést.

