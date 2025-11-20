Nikolics Nemanja és Pető Tamás: Hazaértünk és motiváltak vagyunk
JÓ EGY HETE dolgozik együtt az NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár nemrég kinevezett sportigazgatója, Nikolics Nemanja és régi-új vezetőedzője, Pető Tamás. Szerepvállalásuk kezdeti tapasztalatairól és a szakmai tervekről sajtótájékoztató keretében számoltak be. A Vidi gyenge szereplése – a csapatot a BVSC-től elszenvedett vereségig irányító Boér Gáborral a 12. helyre csúszott a gárda, kétpontnyira van a kieső helyektől – felgyorsította a folyamatokat, a nemrég UEFA-diplomát szerző Nikolics sportigazgatóként tért vissza, és első intézkedése volt, hogy visszacsábítsa az előző idényben hat fordulóval a bajnokság vége előtt menesztett Pető Tamást.
„Hazaértünk és motiváltak vagyunk” – fogalmazott Nikolics Nemanja, aki arról is beszélt, hogy a város polgármesterével, Cser-Palkovics Andrással abban állapodtak meg, két lépcsőben kerül a sportigazgatói pozícióba, de nem ilyen gyorsan. Nagy kihívásnak tartja a feladatot, s fontos neki, hogy azt az identitást teremtse meg újra a Sóstói Stadionban, ami akkor jellemezte a csapatot, amikor még a klub futballistája volt. Elmondta, gyorsan megállapodtak Pető Tamással a közös folytatásról, a beszélgetés során azonnal érezte, hogy ő az az edző, akivel hosszú távon szeretne együtt dolgozni. A sportigazgató hozzátette, furcsa hosszú távról beszélni, hiszen tulajdonosváltás előtt áll a klub, így a tréner szerződése 2026 nyaráig szól.
„Nem számítottam erre a lehetőségre, de örömmel jöttem vissza – mondta Pető Tamás. – A játékosokat megviselte az együttes szereplése, amiben azért benne vannak ők is... Sok a sérült, köztük Varga Roland és Murka Benedek, ám bízom benne, hogy az idősebb játékosok a hátukra veszik a csapatot.”
A keretet Nikolics és Pető is túl bőnek tartja. A napokban a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Kocsis Bencével, s várható, hogy mások is távoznak.
„Megadjuk a lehetőséget a futballistáknak, most nincsenek sztárok, a klub mindenekfelett áll – mondta Nikolics Nemanja. – A cél a tabella hatodik, legrosszabb esetben tizedik helye, ebben a csapatban benne van, hogy ezt elérje. A téli átigazolási időszakban nem szeretnénk belenyúlni a keretbe, de elképzelhető, hogy lesz még változás.”
Pető Tamás tudja, mit kell tenni: „Az előttünk álló két mérkőzés a legfontosabb. Bízva a játékosokban, látva a képességeket, meg kell nyernünk ezeket a meccseket. Szeretnék olyan futballistákat látni a pályán, akiket a klubnév kötelez. A téli felkészülés feladata lesz megtalálni a nagybetűs csapatot.”
A Videoton vasárnap 14 órakor a Szentlőrincet fogadja, majd Budafokon zárja az őszi szezont.
NB II
14. FORDULÓ
November 23., vasárnap
13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
November 24., hétfő
20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
13
9
2
2
24–12
+12
29
|2. Budapest Honvéd
13
8
2
3
26–12
+14
26
|3. Kecskeméti TE
13
7
2
4
22–15
+7
23
|4. Mezőkövesd
13
7
2
4
22–18
+4
23
|5. Csákvár
13
6
5
2
20–12
+8
23
|6. Szeged-Csanád GA
13
6
4
3
17–10
+7
22
|7. Karcagi SC
13
6
4
3
17–17
0
22
|8. Tiszakécske
13
5
3
5
17–21
–4
18
|9. BVSC-Zugló
13
4
2
7
12–13
–1
14
|10. Kozármisleny
13
3
5
5
12–20
–8
14
|11. FC Ajka
13
4
1
8
10–18
–8
13
|12. Videoton FCF
13
3
4
6
13–16
–3
13
|13. Soroksár SC
13
3
4
6
19–23
–4
13
|14. Szentlőrinc
13
2
5
6
15–18
–3
11
|15. Békéscsaba
13
2
5
6
16–24
–8
11
|16. Budafoki MTE
13
2
4
7
9–22
–13
10