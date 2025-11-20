Nemzeti Sportrádió

Nikolics Nemanja és Pető Tamás: Hazaértünk és motiváltak vagyunk 

2025.11.20. 17:35
null
Fotó forrása: vidi.hu
A Videoton korábbi kiváló csatára és immár új sportigazgatója, Nikolics Nemanja, illetve a csapathoz visszatérő vezetőedző, Pető Tamás a csütörtöki „bemutatkozó” sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy őket és a játékosokat a klubnév is kötelezi.

JÓ EGY HETE dolgozik együtt az NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár nemrég kinevezett sportigazgatója, Nikolics Nemanja és régi-új vezetőedzője, Pető Tamás. Szerepvállalásuk kezdeti tapasztalatairól és a szakmai tervekről sajtótájékoztató keretében számoltak be. A Vidi gyenge szereplése – a csapatot a BVSC-től elszenvedett vereségig irányító Boér Gáborral a 12. helyre csúszott a gárda, kétpontnyira van a kieső helyektől – felgyorsította a folyamatokat, a nemrég UEFA-diplomát szerző Nikolics sportigazgatóként tért vissza, és első intézkedése volt, hogy visszacsábítsa az előző idényben hat fordulóval a bajnokság vége előtt menesztett Pető Tamást.

„Hazaértünk és motiváltak vagyunk” – fogalmazott Nikolics Nemanja, aki arról is beszélt, hogy a város polgármesterével, Cser-Palkovics Andrással abban állapodtak meg, két lépcsőben kerül a sportigazgatói pozícióba, de nem ilyen gyorsan. Nagy kihívásnak tartja a feladatot, s fontos neki, hogy azt az identitást teremtse meg újra a Sóstói Stadionban, ami akkor jellemezte a csapatot, amikor még a klub futballistája volt. Elmondta, gyorsan megállapodtak Pető Tamással a közös folytatásról, a beszélgetés során azonnal érezte, hogy ő az az edző, akivel hosszú távon szeretne együtt dolgozni. A sportigazgató hozzátette, furcsa hosszú távról beszélni, hiszen tulajdonosváltás előtt áll a klub, így a tréner szerződése 2026 nyaráig szól.

„Nem számítottam erre a lehetőségre, de örömmel jöttem vissza – mondta Pető Tamás. – A játékosokat megviselte az együttes szereplése, amiben azért benne vannak ők is... Sok a sérült, köztük Varga Roland és Murka Benedek, ám bízom benne, hogy az idősebb játékosok a hátukra veszik a csapatot.”

A keretet Nikolics és Pető is túl bőnek tartja. A napokban a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Kocsis Bencével, s várható, hogy mások is távoznak. 

„Megadjuk a lehetőséget a futballistáknak, most nincsenek sztárok, a klub mindenekfelett áll – mondta Nikolics Nemanja. – A cél a tabella hatodik, legrosszabb esetben tizedik helye, ebben a csapatban benne van, hogy ezt elérje. A téli átigazolási időszakban nem szeretnénk belenyúlni a keretbe, de elképzelhető, hogy lesz még változás.”

Pető Tamás tudja, mit kell tenni: „Az előttünk álló két mérkőzés a legfontosabb. Bízva a játékosokban, látva a képességeket, meg kell nyernünk ezeket a meccseket. Szeretnék olyan futballistákat látni a pályán, akiket a klubnév kötelez. A téli felkészülés feladata lesz megtalálni a nagybetűs csapatot.”

A Videoton vasárnap 14 órakor a Szentlőrincet fogadja, majd Budafokon zárja az őszi szezont.

NB II
14. FORDULÓ
November 23., vasárnap
13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
November 24., hétfő
20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Vasas FC

13

9

2

2

24–12

+12

29

  2. Budapest Honvéd

13

8

2

3

26–12

+14

26

  3. Kecskeméti TE

13

7

2

4

22–15

+7

23

  4. Mezőkövesd

13

7

2

4

22–18

+4

23

  5. Csákvár

13

6

5

2

20–12

+8

23

  6. Szeged-Csanád GA

13

6

4

3

17–10

+7

22

  7. Karcagi SC

13

6

4

3

17–17

0

22

  8. Tiszakécske

13

5

3

5

17–21

–4

18

  9. BVSC-Zugló

13

4

2

7

12–13

–1

14

10. Kozármisleny

13

3

5

5

12–20

–8

14

11. FC Ajka

13

4

1

8

10–18

–8

13

12. Videoton FCF

13

3

4

6

13–16

–3

13

13. Soroksár SC

13

3

4

6

19–23

–4

13

14. Szentlőrinc

13

2

5

6

15–18

–3

11

15. Békéscsaba

13

2

5

6

16–24

–8

11

16. Budafoki MTE

13

2

4

7

9–22

–13

10

 

 

