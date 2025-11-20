Nikolics Nemanja és Pető Tamás: Hazaértünk és motiváltak vagyunk 

JÓ EGY HETE dolgozik együtt az NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár nemrég kinevezett sportigazgatója, Nikolics Nemanja és régi-új vezetőedzője, Pető Tamás. Szerepvállalásuk kezdeti tapasztalatairól és a szakmai tervekről sajtótájékoztató keretében számoltak be. A Vidi gyenge szereplése – a csapatot a BVSC-től elszenvedett vereségig irányító Boér Gáborral a 12. helyre csúszott a gárda, kétpontnyira van a kieső helyektől – felgyorsította a folyamatokat, a nemrég UEFA-diplomát szerző Nikolics sportigazgatóként tért vissza, és első intézkedése volt, hogy visszacsábítsa az előző idényben hat fordulóval a bajnokság vége előtt menesztett Pető Tamást.

„Hazaértünk és motiváltak vagyunk” – fogalmazott Nikolics Nemanja, aki arról is beszélt, hogy a város polgármesterével, Cser-Palkovics Andrással abban állapodtak meg, két lépcsőben kerül a sportigazgatói pozícióba, de nem ilyen gyorsan. Nagy kihívásnak tartja a feladatot, s fontos neki, hogy azt az identitást teremtse meg újra a Sóstói Stadionban, ami akkor jellemezte a csapatot, amikor még a klub futballistája volt. Elmondta, gyorsan megállapodtak Pető Tamással a közös folytatásról, a beszélgetés során azonnal érezte, hogy ő az az edző, akivel hosszú távon szeretne együtt dolgozni. A sportigazgató hozzátette, furcsa hosszú távról beszélni, hiszen tulajdonosváltás előtt áll a klub, így a tréner szerződése 2026 nyaráig szól.

„Nem számítottam erre a lehetőségre, de örömmel jöttem vissza – mondta Pető Tamás. – A játékosokat megviselte az együttes szereplése, amiben azért benne vannak ők is... Sok a sérült, köztük Varga Roland és Murka Benedek, ám bízom benne, hogy az idősebb játékosok a hátukra veszik a csapatot.”

A keretet Nikolics és Pető is túl bőnek tartja. A napokban a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Kocsis Bencével, s várható, hogy mások is távoznak.

„Megadjuk a lehetőséget a futballistáknak, most nincsenek sztárok, a klub mindenekfelett áll – mondta Nikolics Nemanja. – A cél a tabella hatodik, legrosszabb esetben tizedik helye, ebben a csapatban benne van, hogy ezt elérje. A téli átigazolási időszakban nem szeretnénk belenyúlni a keretbe, de elképzelhető, hogy lesz még változás.”

Pető Tamás tudja, mit kell tenni: „Az előttünk álló két mérkőzés a legfontosabb. Bízva a játékosokban, látva a képességeket, meg kell nyernünk ezeket a meccseket. Szeretnék olyan futballistákat látni a pályán, akiket a klubnév kötelez. A téli felkészülés feladata lesz megtalálni a nagybetűs csapatot.”

A Videoton vasárnap 14 órakor a Szentlőrincet fogadja, majd Budafokon zárja az őszi szezont.

NB II

14. FORDULÓ

November 23., vasárnap

13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

November 24., hétfő

20.00: Vasas FC–Budapest Honvéd (Tv: M4 Sport)