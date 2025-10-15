Szoboszlai Dominik: Hittünk a győzelemben is, nem csak az ikszben

„Ez az első kérdés? Akkor már csak egy lesz… Egyébként nekem csak tetszik a póló, nem ismerem őket” – kezdte Szoboszlai Dominik reagálva meccs utáni felsőjére, amin az Iron Maiden heavy metal együttes szerepelt, de természetesen utána szakmai kérdésekre is reagált.
„Hittünk a győzelemben is egyébként, nem csak a döntetlenben, de nagyon büszke vagyok a csapatra. Végigküzdöttük az egész meccset, csak pozitívumokat tudok mondani. Megvoltak a helyzeteink, bátran játszottunk, s ez a legfontosabb egy ilyen portugál válogatott ellen. Ha ellenük így megy, miért ne menne mások ellen is így?!” – ecsetelte csapatkapitányunk.
„A szögletnél belőttem erősen, Szancsó pedig jó helyen volt… van is felület, amit el lehet találni. Boldog mindenki! Amit Bollának íveltem be, az egy begyakorolt figura, ő pontosan tudja, majd a következő bemegy.”
„Lukács gólpasszánál reméltem, nem a rövidre adja, mert már nem volt erőm bemenni, de Varga végre gondolkozott is, átlépte a labdát” – zárta mondandóját Szoboszlai Dominik, aki távozás közben még hozzátette, megvolt a rég várt mezcsere Cristiano Ronaldóval.
|Vitális: Van összefüggés!
Lukács Dániel: Felejthetetlen napok ezek. Még mindig nem hiszem el. Nem adtuk fel a végéig, pontot akartunk szerezni, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. A kapitány azt kérte tőlem, induljak be sokat, próbáljak meg beadni… Nagyon sok erőt adott ez a két meccs!
Vitális Milán: Háromszor léptem eddig pályára, háromszor kerültem pályára csereként és ilyenkor mindig gólt rúgtunk. Van összefüggés!
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)
A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
4
3
1
–
|11–4
|+7
|10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
|8–7
|+1
|5
|3. Írország
4
1
1
2
|4–5
|–1
|4
|4. Örményország
4
1
–
3
|2–9
|–7
|3