Szoboszlai Dominik: Hittünk a győzelemben is, nem csak az ikszben

2025.10.15. 10:46
Szoboszlai (balra) nagyon büszke a csapatra (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Portugáliával a világbajnoki selejtező csoportkörének 4. fordulójában, kedden. A meccs után lisszaboni stábunk Szoboszlai Dominikkal, Lukács Dániellel és Vitális Milánnal is beszélgetett.

„Ez az első kérdés? Akkor már csak egy lesz… Egyébként nekem csak tetszik a póló, nem ismerem őket” – kezdte Szoboszlai Dominik reagálva meccs utáni felsőjére, amin az Iron Maiden heavy metal együttes szerepelt, de természetesen utána szakmai kérdésekre is reagált.  

„Hittünk a győzelemben is egyébként, nem csak a döntetlenben, de nagyon büszke vagyok a csapatra. Végigküzdöttük az egész meccset, csak pozitívumokat tudok mondani. Megvoltak a helyzeteink, bátran játszottunk, s ez a legfontosabb egy ilyen portugál válogatott ellen. Ha ellenük így megy, miért ne menne mások ellen is így?!” – ecsetelte csapatkapitányunk.    

„A szögletnél belőttem erősen, Szancsó pedig jó helyen volt… van is felület, amit el lehet találni. Boldog mindenki! Amit Bollának íveltem be, az egy begyakorolt figura, ő pontosan tudja, majd a következő bemegy.”

„Lukács gólpasszánál reméltem, nem a rövidre adja, mert már nem volt erőm bemenni, de Varga végre gondolkozott is, átlépte a labdát” – zárta mondandóját Szoboszlai Dominik, aki távozás közben még hozzátette, megvolt a rég várt mezcsere Cristiano Ronaldóval. 

Vitális: Van összefüggés!

Lukács Dániel: Felejthetetlen napok ezek. Még mindig nem hiszem el. Nem adtuk fel a végéig, pontot akartunk szerezni, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. A kapitány azt kérte tőlem, induljak be sokat, próbáljak meg beadni… Nagyon sok erőt adott ez a két meccs! 

Vitális Milán: Háromszor léptem eddig pályára, háromszor kerültem pályára csereként és ilyenkor mindig gólt rúgtunk. Van összefüggés! 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

4

3

1

11–4+710
2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

  8–7+15
3. Írország

4

1

1

2

  4–5–14
4. Örményország

4

1

3

  2–9–73

 

Kapcsolódó tartalom

Szalai Attila volt a legjobb a portugálok ellen – NS-osztályzatok

Tóth Balázs és Szoboszlai Dominik is kiemelkedően játszott.

Szoboszlai elárulta, megtörtént-e a mezcsere Ronaldóval

A magyar csapatkapitány már a budapesti mérkőzés után szeretett volna mezt cserélni a portugálok gólrekorderével.

„Minden jól ment, amíg Szoboszlai leckét nem adott Portugáliának” – lapszemle

A magyar válogatott a hosszabbításban szerzett góllal rontotta el a lisszaboni szurkolók ünneplését.

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

A mieink rendkívül bátran játszottak, hátrányban sem adták fel, és 42 év után ismét elkerülték a vereséget portugál földön, így a vendéglátó még nem vb-résztvevő.

 

