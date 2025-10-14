Anglia első európai országként, gólfesztivállal jutott ki a világbajnokságra

Lettország–Anglia 0–5

A képlet rém egyszerű volt: Angliának le kellett győznie Lettországot, hogy két fordulóval a vége előtt – a portugálok mieink elleni döntetlenjének köszönhetően Európából a legelső válogatottként – kivívja részvételét a világbajnokságon. Az angolokat történelmük során először vendégül látó balti házigazda bunkerfocira rendezkedett be: átadta ellenfelének a terület nagy részét, igen hátulra húzódva igyekezett védekezni az angol rohamok ellen. Sokáig azonban nem sikerült kihúzniuk: az első játékrész derekánál járva, hevenyészett ellentámadási kísérletük során nagy területet hagytak üresen a mezőny bal oldalán, ezt kihasználva Anthony Gordon a tizenhatosig rohamozott, majd középre húzott, és kilőtte a bal alsó sarkot.

Azért, hogy az angolok már háromgólos előnnyel mehettek a szünetre, szintén elsősorban magukat okolhatják a lettek: a félidő vége előtt nem sokkal egy kétségbeesett felszabadítási kísérlet telibe találta Bukayo Sakát, a labda Harry Kane-hez került, aki a tizenhatoson kívülről meglőtte 75. válogatottbeli gólját. A Bayern csatárának kisvártatva összejött a 76. is, miután a lett csapatkapitány, Antonijs Cernomordijs felborította a tizenhatoson belül, és a tizenegyesből betalált.

A negyedórányi pihenőt követően újabb epizódját láthattuk a lett balfogások sorozatának: a kapus Krisjanis Zviedris megpróbált kivetődve messzire pofozni egy beadást, de a saját hátvédjére ütötte a labdát, amely Maksims Tonisevsről a hálóban kötötte ki. A hajrában az Arsenal rutinos, ám a válogatottban eddig kevés lehetőséget kapó támadója, a nagy sakkjátékos hírében is álló Eberechi Eze mattolta a hazai védelmet, kialakítva a végeredményt. Az angol labdarúgó-válogatott minden bizonnyal az első kalapból várhatja a december 5-i, washingtoni csoportsorsolást.

Andorra–Szerbia 1–3

Szerbia borzasztó hangulatban érkezett Andorrába, óriási csalódást okozott az országban az Albánia elleni, történelmi okokból igen nehezen megemészthető 1–0-s hazai vereség. Az elbukott meccs után Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány azonnal benyújtotta lemondását, amelyet el is fogadtak, s átmenetileg az U21-es csapatot vezető Zoran Mirkovics vette át a gárda irányítását.

Déli szomszédunkkal ellentétben Andorra egészen más lelkiállapotban várhatta mérkőzést, legutóbb pontot szerzett idegenben Lettországban (2–2), most pedig ráijesztett Szerbiára. A 17. percben Guillaume López elcsípett egy labdát a felezővonalnál, majd onnan a kapuba lőtt!

Sokáig nem örülhetett azonban az ibériai ország a vezetésnek, két perccel később szögletet végezhetett el Szerbia, Christian García pedig a saját kapujába talált.

A második félidőben Dusan Vlahovics fejesével sikerült megfordítaniuk a meccset a szerbeknek, majd tizenegyesből Alekszandar Mitrovics beállította a végeredményt.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

K-CSOPORT, 8. FORDULÓ

Lettország–Anglia 0–5 (Gordon 26., Kane 44., 45+3. – a másodikat 11-esből, Tonisevs 59. – öngól, Eze 86.)

Andorra–Szerbia 1–3 (G. López 17., ill. Ch. Garcia 19. – öngól, Vlahovics 54., A. Mitrovics 77. – 11-esből)