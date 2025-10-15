A magyar válogatott karnyújtásnyira a vb-pótselejtezőtől – íme, az esélyeink
Ami jelenleg a legkézenfekvőbb lehetőségnek tűnik: a magyar válogatott már a következő körben biztosítja pótselejtezős helyét, ha idegenben legyőzi Örményországot, Írország pedig vereséget szenved a csoport legerősebb csapatától, Portugáliától.
Ha a magyar válogatott döntetlent játszik Örményországgal, a döntés az utolsó fordulóra marad. Válogatottunk ebben az esetben akkor lesz biztosan pótselejtezős, ha az utolsó körben idehaza legyőzi Írországot.
Amennyiben a magyar válogatott vereséget szenved Örményországtól, szintén az utolsó körre marad a döntés. Ebben az esetben a mieink biztosan pótselejtezősök, ha legyőzik Írországot, Örményország pedig nem nyer Portugália ellen.
Jobb nem gondolni rá, de balszerencsés esetben még előfordulhat, hogy a magyar válogatott lemarad a pótselejtezős helyről:
- Például abban az esetben, ha vereséget szenved Örményországtól, és az utolsó körben az örmények legyőzik idegenben a portugálokat.
- Ha döntetlent játszik Örményországgal, Írország pedig legyőzi Portugáliát, majd az utolsó körben nem kap ki Magyarországtól.
- Ha döntetlent játszik Örményországgal, Írország pedig az utolsó körben győzni tud Magyarországon.
Egészen minimális matematikai esély még arra is van, hogy a magyar csapat a csoport első helyén végez. Ehhez az kell, hogy a mieink megnyerjék hátralévő két mérkőzésüket, a portugálok pedig mindkét összecsapásukat elveszítsék.
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3
|PÓTSELEJTEZŐS SZABÁLYOK
|A labdarúgó-világbajnokság európai zónájának pótselejtezőiben 16 csapat lesz érdekelt: a selejtező 12 csoportmásodika, valamint a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy legjobb csoportgyőztese, akik nem végeztek a vb-selejtezőben az első két hely valamelyikén. A csapatokat négy ágra sorsolják, az ágakon két elődöntőt és egy döntőt rendeznek, március 26-án valamint március 31-én. A döntők győztesei jutnak ki a 2026-os világbajnokságra. Az ágak és a párharcok sorsolása előtt az érdekelt csapatokat kalapokba rangsorolják, a legjobb világranglistás helyen álló négy csapat kerül az első kalapba, aztán a másodikba, a harmadikba és a negyedikbe a többi. Ezért is fontos a második hely megszerzése mellett, hogy a válogatott minél jobb eredményeket érjen el a hátralévő két selejtezős összecsapásán, ugyanis minél jobb kalapba kerülünk, papíron annál kedvezőbb ellenfelet kaphatunk a pótselejtezőben.