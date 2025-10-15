A magyar válogatott karnyújtásnyira a vb-pótselejtezőtől – íme, az esélyeink

Ami jelenleg a legkézenfekvőbb lehetőségnek tűnik: a magyar válogatott már a következő körben biztosítja pótselejtezős helyét, ha idegenben legyőzi Örményországot, Írország pedig vereséget szenved a csoport legerősebb csapatától, Portugáliától.

Ha a magyar válogatott döntetlent játszik Örményországgal, a döntés az utolsó fordulóra marad. Válogatottunk ebben az esetben akkor lesz biztosan pótselejtezős, ha az utolsó körben idehaza legyőzi Írországot.

Amennyiben a magyar válogatott vereséget szenved Örményországtól, szintén az utolsó körre marad a döntés. Ebben az esetben a mieink biztosan pótselejtezősök, ha legyőzik Írországot, Örményország pedig nem nyer Portugália ellen.

Jobb nem gondolni rá, de balszerencsés esetben még előfordulhat, hogy a magyar válogatott lemarad a pótselejtezős helyről:

Például abban az esetben, ha vereséget szenved Örményországtól, és az utolsó körben az örmények legyőzik idegenben a portugálokat.

Ha döntetlent játszik Örményországgal, Írország pedig legyőzi Portugáliát, majd az utolsó körben nem kap ki Magyarországtól.

Ha döntetlent játszik Örményországgal, Írország pedig az utolsó körben győzni tud Magyarországon.

Egészen minimális matematikai esély még arra is van, hogy a magyar csapat a csoport első helyén végez. Ehhez az kell, hogy a mieink megnyerjék hátralévő két mérkőzésüket, a portugálok pedig mindkét összecsapásukat elveszítsék.

F-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 4 3 1 – 11–4 +7 10 2. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 8–7 +1 5 3. Írország 4 1 1 2 4–5 –1 4 4. Örményország 4 1 – 3 2–9 –7 3