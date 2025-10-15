Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott karnyújtásnyira a vb-pótselejtezőtől – íme, az esélyeink

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.15. 17:48
null
Fotó: Getty Images
Címkék
vb-selejtezők magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Két fordulóval a világbajnoki selejtezősorozat zárása előtt kimondottan jók a magyar labdarúgó-válogatott esélyei arra, hogy a csoportjában kivívja a pótselejtezőt érő, második helyes továbbjutást. Marco Rossi csapata november 13-án Örményországgal játszik idegenben, három nappal később Írországgal találkozik a Puskás Arénában, és szerencsés esetben már az utolsó forduló előtt biztosíthatja a második helyét. Nézzük, mik a matematikai lehetőségek!

Ami jelenleg a legkézenfekvőbb lehetőségnek tűnik: a magyar válogatott már a következő körben biztosítja pótselejtezős helyét, ha idegenben legyőzi Örményországot, Írország pedig vereséget szenved a csoport legerősebb csapatától, Portugáliától.

Ha a magyar válogatott döntetlent játszik Örményországgal, a döntés az utolsó fordulóra marad. Válogatottunk ebben az esetben akkor lesz biztosan pótselejtezős, ha az utolsó körben idehaza legyőzi Írországot.

Amennyiben a magyar válogatott vereséget szenved Örményországtól, szintén az utolsó körre marad a döntés. Ebben az esetben a mieink biztosan pótselejtezősök, ha legyőzik Írországot, Örményország pedig nem nyer Portugália ellen.

Jobb nem gondolni rá, de balszerencsés esetben még előfordulhat, hogy a magyar válogatott lemarad a pótselejtezős helyről:

  • Például abban az esetben, ha vereséget szenved Örményországtól, és az utolsó körben az örmények legyőzik idegenben a portugálokat.
  • Ha döntetlent játszik Örményországgal, Írország pedig legyőzi Portugáliát, majd az utolsó körben nem kap ki Magyarországtól.
  • Ha döntetlent játszik Örményországgal, Írország pedig az utolsó körben győzni tud Magyarországon.

Egészen minimális matematikai esély még arra is van, hogy a magyar csapat a csoport első helyén végez. Ehhez az kell, hogy a mieink megnyerjék hátralévő két mérkőzésüket, a portugálok pedig mindkét összecsapásukat elveszítsék.

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

PÓTSELEJTEZŐS SZABÁLYOK
A labdarúgó-világbajnokság európai zónájának pótselejtezőiben 16 csapat lesz érdekelt: a selejtező 12 csoportmásodika, valamint a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy legjobb csoportgyőztese, akik nem végeztek a vb-selejtezőben az első két hely valamelyikén. A csapatokat négy ágra sorsolják, az ágakon két elődöntőt és egy döntőt rendeznek, március 26-án valamint március 31-én. A döntők győztesei jutnak ki a 2026-os világbajnokságra. Az ágak és a párharcok sorsolása előtt az érdekelt csapatokat kalapokba rangsorolják, a legjobb világranglistás helyen álló négy csapat kerül az első kalapba, aztán a másodikba, a harmadikba és a negyedikbe a többi. Ezért is fontos a második hely megszerzése mellett, hogy a válogatott minél jobb eredményeket érjen el a hátralévő két selejtezős összecsapásán, ugyanis minél jobb kalapba kerülünk, papíron annál kedvezőbb ellenfelet kaphatunk a pótselejtezőben.

 

 

vb-selejtezők magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Dupla Tízes: a legnagyobb esély a vb-részvételre 1986 óta?

Magyar válogatott
50 perce

Gattuso: Ha nem jutunk ki a vébére, elköltözöm az országból

Olasz labdarúgás
1 órája

„Megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak” – a kapus nővére nem hitte el, hogy Tóth Balázs egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd

Magyar válogatott
2 órája

Vb-selejtezők: Spanyolország egy meccsre Brazília világrekordjától; jó sorozatban a magyar válogatott

Minden más
7 órája

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen

Magyar válogatott
7 órája

Vb-selejtezők: Lopetegui szerint történelmet írt kijutásával a katari válogatott

Minden más foci
9 órája

Szoboszlai Dominik: Hittünk a győzelemben is, nem csak az ikszben

Magyar válogatott
9 órája

Szalai Attila: A kemény munka mindig kifizetődik, csak van, hogy kicsit várni kell rá…

Magyar válogatott
10 órája
Ezek is érdekelhetik