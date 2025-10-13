C. Ronaldo pocsék lövőformában – szombaton egy mutatóban jobbak voltunk a portugáloknál

A magyar válogatott keddi, lisszaboni fellépése előtt a szombati Portugália–Írország (1–0) mérkőzés végeredményéből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni a portugálok játékára nézve, ugyanis a mérkőzés statisztikája jól mutatja, hogy a hazaiak a minimális különbségű győzelem ellenére akkora fölényben játszottak, amint az előzetesen várható is volt.

A 70:30 százalékos labdabirtoklási arány, a 30–2-es lövési mutató (ebből a kaput eltaláló lövések aránya: 6:2, és volt egy kapufája is a hazaiaknak), a 3.11–0.08 várható gólmutató (xG) és a pontos passzok száma közti hatalmas eltérés (617–226) is azt támasztja alá, hogy a portugálok minden szempontból az írek fölé nőttek, csak éppen számos ziccert elrontottak. Itt gondolhatunk például Vitinha kapufájára vagy Cristiano Ronaldo kihagyott tizenegyesére a 75. percből (Caoimhín Kelleher lábbal védte a középre tartó labdát), de még Rúben Neves 91. percben született fejes gólját követen is megvolt a lehetősége a portugáloknak az újabb találatra, de Rafael Leao tiszta helyzetből nem találta el a kaput.

Érdekes megnézni, hogy a magyar válogatott az örmények ellen a 2–0-s győzelem ellenére nem játszott akkora fölényben, mint a portugálok az írekkel szemben. A labdabirtoklásban (67–37 százalék), a lövések számában (13–8, ebből a kaput eltaláló kísérletek száma: 4–2, 1 kapufa), a pontos passzokban (531–238) és a helyzetek minősége alapján várható gólok számában (1.73–0.46)

sem volt nagyobb a különbség a mieink javára, mint a portugálok javára az írekkel szemben.

Egyetlen mutató van, amiben jobban teljesítettünk szombaton, mint a portugálok, ez pedig a lövési hatékonyság, hiszen tizenhárom kísérletből, illetve négy kaput eltaláló lövésből szereztünk két gólt, míg a portugálok harmincszor vették célba a kaput, hatszor találták el, és ebből csak egy gólt tudtak lőni. Korábban, például az Eb-selejtezők alatt éppen a kiemelkedő lövési hatékonyság volt a sikereink egyik kulcsa, és ez süllyedt mélypontra idén tavasszal a törökök elleni két Nemzetek Ligája-vereség idején, amikor két meccsen 25 lövésből mindössze egyetlen gólt szereztünk (és hét találta el a kaput).

A portugáloknál leginkább Cristiano Ronaldo gyenge lövési mutatója szembeötlő, hiszen hét kísérletéből mindössze egy találta el a kaput az írek ellen – a kihagyott 11-es…

Portugália Magyarország Labdabirtoklás 70 67 Lövés/kaput eltaláló/gól 30/6/1 (+1 kapufa) 13/4/1 (+1 kapufa) Pontos passzok 617 531 Várható gólok száma 3.11 1.73 A PORTUGÁL ÉS A MAGYAR VÁLOGATOTT FONTOSABB, SZOMBATI STATISZTIKAI MUTATÓI

Forrás: sofascore.com



A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL KERET

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0

Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

