Az örmények jobban játszottak az írek ellen, mint a mieink – Kerkezre és Nagy Zsoltra kulcsszerep várhat

A vb-selejtező csoportunkban az abszolút kiemelkedő Portugália mellett a 2. helyért küzdő csapatok közül szeptemberben a mieink (2–2) és az örmények (2–1) is megmérkőztek a írekkel, van tehát összehasonlítási alapunk a magyar és az örmény válogatott játékáról. A dublini ír–magyar találkozó forgatókönyvét alapvetően befolyásolta Sallai Roland kiállítása a második félidő elején, de az a játékrész ezzel együtt is rámutatott azokra a problémákra, melyeket ki kell küszöbölnünk ahhoz, hogy szombaton megszerezzük az első győzelmünket ebben a selejtezősorozatban. Az Örményország–Írország meccs pedig azt mutatja meg, hogyan képesek az örmények, elsősorban a szélsőik révén megbontani az ellenfél védelmét és létszámfölényes helyzeteket kialakítani a kapu előtt. Az az összecsapás arra példa, hogy az örmények mind a labdabirtoklás, mind a helyzetek terén képesek fölénybe kerülni egy ír válogatottal szemben, tehát egyáltalán nem lehet félvállról venni a szombati ellenfelet.

ÖRMÉNYORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–1 – ÖSSZEFOGLALÓ

Főleg úgy nem, hogy a két írországi gólszerzőnk, Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltás miatt nem szerepelhet szombaton. A támadójátékunk kapcsán azt érdemes kiemelni, hogy Írországban már kezdett visszatérni az a hatékonyság, ami korábban, például a sikerrel megvívott Eb-selejtezők során jellemezte a csapatot, de például idén év elején, a törökök és a svédek elleni vereségek alkalmával már nem. Az, hogy Dublinban a nyolc kísérletünkből öt eltalálta a kaput, és kettőből gól is született, már mindenképp javuló tendencia ahhoz képest, hogy az év elején a törökök ellen két meccsen 25 lövésből szereztünk egyetlen gólt (és csak hét ment kapura). Az örmények, akik otthon játszottak az írekkel és nem voltak csaknem egy félidőn át emberhátrányban, majdnem kétszer annyit, 15-öt lőttek kapura, és abból szereztek két gólt (egyet 11-esből), azaz nem volt kiugró a hatékonyságuk. Viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy Írországban volt olyan tiszta ziccerünk, amit be kellett volna lőnie Bolla Bendegúznak, s akkor megvan a meccs. Itthon az örmények ellen sorsdöntő lehet a kapu előtti hatékonyság.

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2

Amihez viszont hozzájárulhat a passzjáték. Itt amiben feltétlenül javulnunk kell ahhoz, hogy valódi nyomás alatt tudjuk tartani az örményeket, az a gólhelyzetet teremtő kulcspasszok számának növelése, és hogy meglegyenek a középpályáról, illetve a szélekről azok a játékosok, akik vállalkoznak erre. Az írek ellen hét ilyen átadásból alakítottunk ki öt közvetlen gólhelyzetet, ami végül kevésnek bizonyult a győzelemhez. Viszont a hét kulcspasszkísérleten mindössze négy játékosunk osztozott. Callum Styles (2/2 sikeres, egy gólpassz) és Szoboszlai Dominik (2/1 sikeres, gólpassz szögletből) két-két alkalommal, valamint a két szélről Bolla kétszer (2/1 sikeres), Kerkez Milos egyszer. Ennél több kell, Szoboszlaiéktól is, de azoktól is, akik Írországban nem vettek részt a támadójátékban, említhetjük például az eddigi két vb-selejtezőn kezdő, ám a támadásokban kevés szerepet vállaló Tóth Alexet, valamint ebben segítséget jelenthet a szeptemberi sérülése után az örmények ellen várhatóan visszatérő Schäfer András játéka is. Fontos lenne továbbá, hogy a Varga és Sallai posztján szereplő két támadó is segíteni tudja egymást szombaton. Ezért is számíthatunk arra, hogy a portugál meccshez hasonlóan Nagy Zsolt játszik majd Sallai helyén, mert a portugálok elleni gólpasszával is bizonyította, hogy ő képes helyzeteket teremteni a társak előtt. Az örményeknél hatan adtak 11 kulcspasszt az írek ellen.

A támadójátékunkkal kapcsolatban Marco Rossi is arról beszélt múlt héten, hogy sok helyzetet, gólra törő játékot szeretne látni a csapattól, és az előkészítésekben, a kombinatív játékban kulcsszerepe lesz Szoboszlainak, akinek el kell juttatnia a labdákat a csatárokhoz, ezért sem valószínű, hogy a csapatkapitányunk pótolja majd Vargát vagy Sallait, neki sokkal inkább az előkészítésekben szán szerepet a szövetségi kapitány. A két hiányzót ezért várhatóan a Gruber Zsombor, Nagy Zsolt, Tóth Barna hármasból helyettesítik majd ketten.

Ami az örmények elleni meccs másik kulcsa lesz, az a vendégek szélsőjátéka elleni védekezés. Az örmény támadójáték alapja, hogy középről, többnyire lapos, hosszú passzokkal szöktetik a védők mögé beinduló szélsőket (legyen szó felfutó szárnyvédőről, vagy szélről induló csatárról – ahogy az az alábbi képkivágásokon is látszik). Az írek ellen a bal szélen voltak veszélyesebbek, ott vezették a legtöbb támadást és a 15 kaput eltaláló lövésükből hetet adtak le balról, míg jobbról csak kettőt (a többit középről). Viszont az első gól előtt, a tizenegyest megelőző helyzetnél jobbról érkezett középre a labda, a második gól előtt pedig balról, a Crvena zvezda szárnyvédőjétől, Nair Tiknizjantól, aki az ötvédős örmény játékrendszerben a szélen felfutva az ellenfelek kapujára is veszélyt tud jelenteni, a második félidőben volt egy ziccere is, amikor egyedül vezethette a kapusra a labdát, de nem tudta ellőni mellette.

ÍGY KERÜLNEK AZ ELLENFÉL MÖGÉ AZ ÖRMÉNYEK A SZÉLEKEN

Az első gólt megelőző akciónál a jobb oldalon kerültek az örmények az írek mögé

Nair Tiknizjan (pirosban, jobbra, fent, legelöl) ugrott ki a második örmény gól előtt, majd ő adta a gólpasszt a bal szélről

Tiknizjan (pirosban, jobbra fent) kiugrása egy mélységi passzal a kimaradt helyzeténél

A bal oldalon – ami a mieink szempontjából nézve a jobb szél, Bolla és Loic Nego oldala – rajta kívül az Argentínában játszó Lukasz Zelarajanra érdemes nagyon figyelni, aki három kulcspasszal lövőhelyzetet is előkészített a társaknak az írek ellen és volt egy kaput eltaláló lövése is. A másik oldalról, jobbról pedig a csapatkapitány, a pozsonyi Slovan ballábas jobbszélsője, Tigran Barszegjan felel a támadásépítésért, aki eddigi 62 válogatott meccsén kilenc gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, az írek ellen neki is volt három kulcspassza. Mivel ő tükörszélsőként gyakran cselez befelé, főleg a bal oldali belső védőnknek (várhatóan Szalai Attilának vagy Dárdai Mártonnak) kell majd résen lennie, hogy kilépjen rá, ha a szélről balra indul. Viszont éppen ezért, ha sikerül labdát szerezni, akkor Barszegjan mögött, az ő oldalán gyakran keletkezhet üres terület, ahova be lehet játszani a labdát (erre láthattunk példát az írek elleni meccsen). Az ellenünk várhatóan betömörülő örményekkel szemben kulcskérdés az üres területek megtalálása. A mieink szempontjából a bal oldalon minden bizonnyal Kerkez Milos és Nagy Zsolt feladata lesz, hogy Barszegjanék mögé tudják juttatni a labdát.

A fehérben támadó írek legnagyobb kihagyott helyzeténél Barszegjan oldaláról érkezett a bejátszás

A helyzetek kialakításának, az örmény védelem megbontásának kulcsa az előkészítő passzok mellett a vállalkozókedv, és nem csak a lövést, hanem a cseleket is értve ez alatt. Az írek ellen a mieink összesen két sikeres cselt mutattak be, az örmények hetet. Márpedig a vállalkozókedv, a sikeres cselek szükségesek a támadásban megnyert párharcokhoz is – ez megint egy olyan játékelem, ami fontos ahhoz, hogy uralni tudjuk a meccset és helyzeteket is ki tudjunk alakítani. Az írek ellen a 96 párharcból 39-et nyertünk meg (44 százalék), míg az örmények nyolcvanból 43-at (54 százalék). Ez is összefüggésben van azzal, hogy a mieink Írországban az ellenfél tizenhatosán belül csak 11-szer értek labdába, míg az örmények az írek elleni jereváni meccsen hússzor.

Az Írország–Magyarország mérkőzés, illetve a második félidő képét a védekező statisztikáink adják vissza a legjobban. Védőink 61-szer tisztáztak a kapunk előtt, miközben az örmények az írek ellen csak 31-szer. Ez jól visszaadja, hogy a második félidőben, emberhátrányban mekkora nyomást kellett kiállnunk. Az örmények is hasonló helyzetben voltak, abból a szempontból, hogy 2–0-ra vezettek, az utolsó fél órára pedig 2–1-es vezetésnél fordultak rá, de nem voltak emberhátrányban, és hazai pályán is játszottak, így nem tudtak akkora nyomást gyakorolni rájuk a szigetországiak, mint a mieinkre.

A vizsgált statisztikákban a lövési hatékonyságot leszámítva az örmény válogatott mindegyik mutatóban jobban teljesített az írek ellen, mint a magyar. Azt nehéz megmondani, hogy ez mennyiben múlt az emberhátrányunkon (biztos, hogy nagyon sokat számított, mert Sallai 52. percben történt kiállítása után teljesen megváltozott a játék képe), azon, hogy mi idegenben játszottunk, és azon, hogy még egy frissebb ír csapattal találkoztunk, szemben az örményekkel. A számok azt jól mutatják, amivel indítottunk is, hogy ezt az örmény válogatottat nem lehet lebecsülni, és semennyivel sem ígérkezik könnyebb ellenfélnek, mint Írország volt. Ugyanakkor összességében azt is látni kell, hogy a statisztikailag is kimutatható fölény ellenére az örmények is szoros meccset játszottak az írekkel, csak 11 emberrel otthon jobban jöttek ki a találkozó fordulópontjaiból, mint a magyar csapat Dublinban. Ugyanakkor a portugálokkal szemben pedig a mieink álltak közelebb a pontszerzéshez, hiszen míg mi 3–2-re, az örmények 5–0-ra kaptak ki hazai pályán. A két keret névsorát, a játékosok klubjait elnézve természetesen továbbra is a magyar válogatott a szombati mérkőzés esélyese, de mind egyénileg, mind csapatszinten jobb teljesítményre lesz szükség annál, amit Írországban nyújtott a válogatott.

Magyar válogatott Örmény válogatott Lövés/kapura/gól 8/5/2 15/8+1 kapufa/2 Labdabirtoklás 33% (1. félidő: 40%) 52% Passzok/pontos 324/260 (80%) 427/352 (82%) Gólhelyzetet teremtő kulcspasszok 7 11 Sikeres cselek 2 7 Párharcok/nyertes 96/39 (41%) 80/43 (54%) Labdaárintés

az ellenfél 16-osán belül 11 20 Labdaszerzés 19 53 Tisztázás 61 31 AZ ÍREK ELLENI VB-SELEJTEZŐ STATISZTIKAI MUTATÓI

Adatok forrása: SportsBase és sofascore.com



A VIZSGÁLT MÉRKŐZÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)

Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai (15.)

Kiállítva: Sallai (52.)



ÖRMÉNYORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–1 (1–0)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. Vezette: Kikacseisvili (grúz)

Örményország: Csancsarevics – Szpertszjan, Harutjunjan, Pilojan, Muradjan – K. Hovhanniszjan, Iwu – Barszegjan (Sagojan, 79.), Zelarajan (Szerobjan, 79.), Tiknizjan – Ranosz (Bicsahcsjan, 67.). Szövetségi kapitány: Jegis Melikjan

Írország: Kelleher – N. Collins, D. O'Shea, J. O'Brien – J. Taylor (McAteer, a szünetben), Knight, Cullen (Killian Phillips, 70.), Azaz (M. Johnston, 70.), Manning (Scales, 81.) – Ogbene (Idah, a szünetben), E. Ferguson. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Szpertszjan (45+1. – 11-esből), Ranosz (51.), ill. E. Ferguson (57.)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország