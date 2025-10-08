A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a magyar válogatottat Örményország ellen

4–1–4–1

Tóth Balázs

Dibusz Dénes sérült, így újabb oszlopos tagját veszítette el a válogatott kulcsmérkőzés előtt. Mivel egy hónappal ezelőtt ugyanez történt Portugália ellen, s Tóth Balázs nem vallott kudarcot a kapuban, nincs különösebb ok a pánikra, ugyanakkor a Blackburn kapusa akkor nyomás nélkül védhetett, Örményország ellen viszont nem fér bele a hiba.

Loic Nego

A négyvédős felállásban kézenfekvő, hogy Bolla Bendegúz és Loic Nego is játszik. A francia származású jobbhátvéd kirobbanthatatlan a Ligue 1-ben a kiesés ellen küzdő Le Havre-ból, megbízhatóan futballozik – sajnos éppen a hétvégi, Rennes elleni 2–2-es meccsen lógott ki lefelé a csapatból –, s erre szükség lesz a következő két válogatott meccsen is.

Willi Orbán

Nagyon jól döntött az RB Leipzig a nyáron, hogy nem vált meg Willi Orbántól. A válogatott védelmének oszlopa kiemelkedően teljesít a lipcsei együttesben, az összes tétmérkőzést végigjátszotta az idényben, a válogatottban is jól futballozott.

Szalai Attila

A szeptemberi selejtezős meccsek előtt a „Mi 11-ünk” rovatban már megelőlegeztük neki a kezdő pozíciót, akkor meg is kapta a bizalmat, s élt vele. A kisebb sérülése miatti kihagyást leszámítva azóta is folyamatosan játszik a Kasimpasában, ezúttal is a kezdőbe várjuk.

Kerkez Milos

Bejátszotta magát a Liverpoolba, az utóbbi hét tétmeccséből ötön kezdett, s bár éppen a Portugália elleni találkozója után cserélték le az első félidőben a Burnley ellen, megbízható formában érkezett a válogatottba.

Schäfer András

Noha három alapemberét is nélkülöznie kell Marco Rossinak Örményország ellen, Schäfer András személyében fontos visszatérővel is számolhat. Az Union középpályása nem játszott sokat felépülése óta, de a hétvégén a Leverkusen ellen már kezdett. Ha erőnléte miatt még nem bír kilencven percet, Ötvös Bence vagy akár Callum Styles is megoldás ezen a poszton.

Bolla Bendegúz

Repülőrajtot vett a Rapid a bajnokságban és Európában a nyáron, az elmúlt egy hónapot viszont a zuhanórepülés jellemzi, Bolla Bende­gúz sorozatban három vereség után érkezett a válogatottba. A Rapiddal együtt az ő teljesítménye is visszaesett, a válogatottban önbizalmat kell szereznie.

Tóth Alex

Az NB I legértékesebb játékosa, nem véletlenül. Hétről hétre bizonyítja, minden szinten megállja a helyét, és a várhatóan mélyen védekező örmények ellen is fontos szerep hárulhat rá váratlan húzásai, kreatív megoldásai révén.

Szoboszlai Dominik

Hasonló helyzetbe került, mint Bolla Bendegúz a Rapidnál, hiszen a Liverpool is hullámvölgybe került az elmúlt hetekben. Szoboszlai Dominik is kárát látja Arne Slot menedzser útkeresésének, meccsen belül is gyakran változik a pozíciója, de a válogatottban stabil a szerepköre, kiemelkedően fontos a játéka a következő két selejtezőn is.

Nagy Zsolt

A Puskás Akadémiában meg sem közelíti az előző idényben nyújtott teljesítményét, de Sallai Roland hiányában nincs jobb formában futballozó kerettag, aki otthonosan mozog balszélsőként. Portugália ellen nagyszerű gólpasszt adott Varga Barnabásnak, remélhetőleg címeres mezben újabb villanásai lesznek.

Tóth Barna

Varga Barnabás eltiltása óta slágertéma a centerposzt. Mivel egycsatáros felállásra számítunk a szövetségi kapitánytól, Tóth Barna lenne a leginkább alkalmas, igaz, másfél hónapja nem szerzett gólt tétmeccsen. Gruber Zsombor ugyan remekül szerepel a Ferencvárosban, magányos centerként kevéssé tudna érvényesülni.

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország