Állítsa össze a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni kezdőcsapatát!

V. J.V. J.
2025.10.13. 16:23
null
Ön hogyan döntene Marco Rossi helyében? (Fotó: Szabó Miklós)
Portugália Magyarország vb-selejtező
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Portugália vendégeként lép pályára. Szokásunkhoz híven ezúttal is arra kérjük olvasóinkat, állítsák össze a nemzeti együttes kezdőcsapatát!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL KERET
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

F-CSOPORT 
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–Magyarország 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
Magyarország–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
Magyarország–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–Magyarország (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–Magyarország
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: Magyarország–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

3

3

9–2+79
2. Magyarország

3

1

1

1

6–5+14
3. Örményország

3

1

2

2–8–63
4. Írország

3

1

2

3–5–21

 

 

