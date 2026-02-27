Szurkolói járatokat indít a Wizz Air a Ferencváros Braga elleni El-meccsére

A Wizz Air Magyarország pénteki közleménye szerint a március 18-án magyar idő szerint 16.30-kor kezdődő találkozóra Budapestről Portóba repül a járat, amely a meccs napján 7 órakor indul a Liszt Ferenc Repülőtérről és 9.45-kor landol a Bragától ötven kilométerre fekvő portugáliai légikikötőben. A drukkerek a másnap, március 19-én helyi idő szerint 8.25-kor induló járattal utazhatnak vissza Budapestre, a gép 13 órakor landol.

A légitársaság tájékoztatása szerint a jegyek 79 900 forintos ártól már foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Ferencváros az első mérkőzést március 12-én 21 órakor, a Groupama Arénában játssza a Braga ellen.