NB I: Debreceni VSC–MTK Budapest 0–0

Szurkolói járatokat indít a Wizz Air a Ferencváros Braga elleni El-meccsére

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.27. 20:37
null
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Szurkolói repülőjáratokat indít a Wizz Air a Ferencváros labdarúgócsapatának portugáliai mérkőzésére. Az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján a Braga fogadja a magyar bajnokot.

A Wizz Air Magyarország pénteki közleménye szerint a március 18-án magyar idő szerint 16.30-kor kezdődő találkozóra Budapestről Portóba repül a járat, amely a meccs napján 7 órakor indul a Liszt Ferenc Repülőtérről és 9.45-kor landol a Bragától ötven kilométerre fekvő portugáliai légikikötőben. A drukkerek a másnap, március 19-én helyi idő szerint 8.25-kor induló járattal utazhatnak vissza Budapestre, a gép 13 órakor landol.

A légitársaság tájékoztatása szerint a jegyek 79 900 forintos ártól már foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Ferencváros az első mérkőzést március 12-én 21 órakor, a Groupama Arénában játssza a Braga ellen.

Portugália Wizz Air Braga különjárat Ferencváros
